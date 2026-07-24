தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால் ‘இவர்’ வெற்றி பெறலாம்
ஜூலை 24ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 24, 2026 at 8:41 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு அனைத்திலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் ஒருதலைப்பட்சமானது என்பதை மறந்துவிடுவீர்கள். உறவுகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், மனதில் சிந்தித்து ஆராய்ந்து, பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றி பெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள் திருப்திகரமாகவும், லாபம் கொடுப்பதாகவும் இருக்கும். இன்று முழுவதும் பணி செய்து சோர்வாக இருப்பீர்கள். எனினும் மாலையில் உற்சாகம் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் திறமையான பணியின் காரணமாக பெற்ற வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களில் தற்போது முடிவெடுக்காமல் சிறிது ஒத்திப் போடுவது நல்லது.
கடகம்: உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று நீங்கள் பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றி கொள்வது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.
கன்னி: கூட்டாளித்துவ முயற்சியை மேற் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், உங்கள் செயல்திறன் மூலம், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல், நீங்கள் உங்கள் பணியை மிகச் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய மக்களை நீங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களுடன், சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால் உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களது தலைமைப்பண்புக்கான திறமையை நிரூபிக்க இன்று சரியான வாய்ப்பாகும். அனைத்து பிரச்சினைகளையும் சவாலாக எதிர்கொண்டு, அவற்றைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
தனுசு: இன்று ஒரே விதமான தினசரி பணிகளினால் உங்களுக்கு உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். கிரக நிலைகளும் மந்தமாக இருப்பதால், இன்று நீங்கள் குதூகலிக்கும் வகையிலான விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. அதனால் பொறுமையாக இருந்து, நாளை நன்றாக துவங்கும் என்று நம்பிக்கை வைக்கவும்.
மகரம்: உங்களது, வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அறம் அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக் கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை நீக்கவும் மனக்காயங்களை போக்கவும் நீங்கள் முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். இருந்தாலும் உறவுகளை சீர் செய்வதற்கான உங்களது முயற்சி எதிர்பார்த்த பலனை கொடுக்காமல் இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும்! திருமணம் ஆகாதவர்கள், காதல் உணர்வின் காரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். இருவரும் ஒன்றாக சிறந்த முறையில் நேரத்தை செலவிடுவார்கள். பழைய புகைப் படங்களைப் பார்த்து, மலரும் நினைவுகள் குறித்த எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.
மீனம்: கடந்தகால செயல்திறன் குறித்து சிந்தித்து, உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். நண்பர்கள் உங்களை மாற்ற நினைக்கலாம். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுப்பீர்கள்.