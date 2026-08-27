மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொன்னான நாள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : August 27, 2026 at 7:17 AM IST
மேஷம்: இன்று பணிச்சுமையால் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படலாம். இருந்தாலும் உங்கள் எதிரிகளுக்கு எந்தவித வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். தாராளமானவராக இருந்தாலும் தேவைப்படும் போது சாதுர்யமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: மன அழுத்தம் காரணமாக இன்றைய தினம் சிக்கலானதாகவும் கடினமானதாகவும் இருக்கலாம். தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம். இயல்பான சாதாரண வாழ்க்கை இருந்தால் போதும் என்ற எண்ணமும் உங்களுக்குத் தோன்றலாம்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் கருத்தை கவனமாக கேட்டு, அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவ வேண்டும். மாலையில், மதம் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அறிவுஜீவிகளுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: இன்றைய தினம் ஒரு சவாலான மற்றும் சிக்கலானதாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. சில பிரச்சினைகளை தீர்க்க, சற்றே லகுவாக இருப்பதும், பிடிவாதத்தை தளர்த்திக் கொள்வதும் நல்லது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், அன்பானவர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.
சிம்மம்: பங்குதாரர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையிடம் எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கும், கமிஷன் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களில் கவனமாக கையெழுத்திடவும்.
கன்னி: இன்று உங்கள் திறமையை அதிகரித்து இலக்கை அடைவீர்கள். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். சின்னஞ்சிறு விஷயங்கள் கூட உங்கள் உறுதியை குலைக்கும். இருந்தாலும், மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகள் இன்று உங்களுக்கு நன்மையளிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உறவு நெருக்கமாகும். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிட முடியும்.
விருச்சிகம்: மூத்தவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இன்று முழு நேரத்தையும் செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இன்று மாலையில் திருமணத்திற்காக வரன் வரலாம்.
தனுசு: இன்று எதுவும் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்ய முடியாமல் போனாலும், அது நாளைக்கான உறுதியான முன்னேற்பாடாக இருக்கும். பகுதி நேர பயிற்சியில் சேர்ந்து, உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆசைகளை உயிர்ப்புடன் வைத்தால் வெற்றி பெறலாம்.
மகரம்: உங்கள் மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் செலவிட்ட நினைவுகளை பின்னோக்கி அசைபோட்டு நெகிழ்வீர்கள். தொழிலில் முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக இன்று உங்களுக்கு பொன்னான நாள்.
கும்பம்: உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய கிரெடிட் கார்டுகளை தீட்டுவீர்கள். இருந்தாலும், இந்த அனுபவம் திட்டமிடுவது பற்றி சிந்திக்கவும், ஒழுங்கமைக்கவும் தூண்டலாம். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையுடனும், தாராள மனதுடனும் இருப்பீர்கள் என்பதால் பிறரை மன்னிப்பீர்கள். ஆனால் பிறர் தேவைக்கு அதிகமாக உங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.