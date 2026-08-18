தினசரி ராசிபலன்: இன்று அதிர்ஷ்டம் கைகூடும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : August 18, 2026 at 7:22 AM IST
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மேல் அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப் பட்டு இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் உணர்ச்சிப் போராட்டம் காரணமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். உங்கள் சந்திப்பின்போது, மற்றவர்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் காரணமாக குழப்பமான நிலை நிலவக் கூடும். சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: இன்று அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். நீங்கள் பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று வித்தியாசமாக, நீங்கள் வெளியில் சென்று உங்களுக்கு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்: உங்களது பணியில், முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு கூடவே உங்களது கடமைகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு திறமையாக செயல்படுவீர்கள். அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், அது தொடர்பான பிரச்சனைகளை, நீங்கள் வெற்றிகரமாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.
கன்னி: இன்று, வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவு இருக்கும். எனினும் நீங்கள், செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: தொடர்பு மற்றும் வெளிப்பாடு- பணியிடத்தில் இந்த இரண்டு விஷயங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த இரண்டையும் நீங்கள் சிறந்த வகையில் கையாளும் திறன் உண்டு. வர்த்தக ஆலோசனை என்றாலும் கூட்டங்கள் என்றாலும் நீங்கள் எதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மக்களை தொடர்பு கொள்வது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது. எனினும் மாலைப்பொழுது உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை நீங்கள் அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடன், பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உருவாகிறது. இந்த முயற்சியில் தோற்றுப் போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகு முறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். மக்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் இருப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதி, அதன் உந்துதல் காரணமாக, பழைய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். மற்றொருபுறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள், உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களிடம் இருக்கும். எனினும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன், இனிமையாக மாலைப் பொழுதை கழிப்பது, சோர்வை நீக்கி, மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.
கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். சமையல் மற்றும் வீட்டு வேலை போன்ற பல்வேறு வேலைகளால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால் மாலை நேரத்தில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் மக்களிடம் அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் நல்ல மேலதிகாரியாக, நல்ல சக பணியாளராக, கணவனாக அல்லது மனைவியாக மற்றும் நல்ல மகன் அல்லது மகளாக உங்களை நிரூபிப்பீர்கள். இந்த நல்ல தன்மையை நீங்கள் கை விடாமல் இருக்க வேண்டும்.