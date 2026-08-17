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மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றி பெருகி வரும் நாள்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?

ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 7:21 AM IST

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மேஷம்: உங்களது வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்வது சிறந்தது என்பதை நீங்கள் இன்று உணர்ந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும், பல மடங்காக பெருகி உங்களை வந்து சேரும். வெளிப்படையான மனதுடன், அனைவரும் கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு பழகுவதால் உங்கள் மீதான மதிப்புக் கூடும்.

ரிஷபம்: உங்களை யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாத அளவில் நீங்கள் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்காமல், கவனமாக செயல்படவும். சில பணித் திட்டம் தொடர்பாக மன அழுத்தம் உண்டாகலாம். மாலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன், அமைதியான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருக்கு நீங்கள் எப்போதும் முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். இன்றும் அது போலவே, உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். பணியிடத்தில், முன்முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் உங்கள் திறமையின் காரணமாக, ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் இரவு விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு.

கடகம்: இன்றைய தினம், சிறிது மந்தமாக தொடங்கும். ஆனால் நேரம் செல்லச் செல்ல சுறுசுறுப்பை பெறுவீர்கள். நீங்கள் உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால், உணவு பழக்க வழக்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். உடல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மருத்துவரை தொடர்பு கொண்டு சிகிச்சை பெறவும்.

சிம்மம்: இன்று கூட்டாளியை திருப்திப்படுத்த நீங்கள் மேற்கொள்ளாத முயற்சியே இல்லை என்று சொல்லலாம். எனவே, அவர் உங்களிடமிருந்து நழுவி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு. இன்று உங்கள் காதல் துணையை கவர்ந்திழுக்க முடியும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள் இது.

கன்னி: உங்கள் பணியிடத்தில், உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. மதிய நேரத்தில், உங்கள் தொழில் திறமை மிகச் சிறந்து விளங்குவதாக நீங்கள் உணர்வீர்கள். உங்களது செயல்திறன் காரணமாக, மேலதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி அதற்கு ஒப்புதல் பெறுவீர்கள். இன்று மாலை, உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவருக்கு பரிசளித்து மகிழ்வீர்கள்.

துலாம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் நீங்கள் இன்று மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். ஆனால் உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, உங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகம் நீங்கும். நீங்கள் பணியில் அதிக நேரம் செலவிடும் அதன் காரணமாக, குடும்ப உறுப்பினர்கள், தங்களை அலட்சியப் படுத்துவது போல் உணர்ந்து கோபம் கொள்ளலாம்.

விருச்சிகம்: உங்களுக்கு இருக்கும் தொலைநோக்கு காரணமாக, நிதி பாதுகாப்பு குறித்த அவசியத்தை உணர்வீர்கள். அதனால் நீண்ட காலத்திற்கான முதலீடுகளை மேற் கொள்வீர்கள். சமூக ரீதியான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களை அறிவார்ந்த மனிதராக நினைக்கும் மக்கள், உங்களிடம் உள்ள உயர்ந்த தன்மைகளை கற்றுக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

தனுசு: நீங்கள், ஒரு சவாலை எதிர் கொள்வீர்கள். உங்கள் மதிப்பை தக்கவைத்துக்கொள்ள அதை வெற்றி கொள்வது அவசியமானதாக இருக்கும். அந்த சவாலை, நீங்கள் வாழ்க்கையில் உற்சாகத்துடன் எதிர்கொள்வீர்கள். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிக்கவும்.

மகரம்: நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு, எவரேனும் ஒருவரை பின்பற்றி ஊக்கம் பெறும் தன்மை இருக்கும். நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவரை சந்தித்து, அவரின் செயல் திறனைப் பார்த்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். இன்றைய நாளின் பிற்பகுதியில், எவரேனும் ஒருவருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதற்கு சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள் வரும் என்பதால், அதனை தவிர்க்கவும். மேலும் இது உங்கள் தொழில் எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கும்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் ஒரு அமைதித் தூதராக செயல்படுவீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் மற்றவர்களது பிரச்சினைகளையும் மிகவும் சாதுரியமான வகையில் சுமுகமான முறையில் தீர்த்து வைப்பீர்கள். உங்களுக்கு வரும் வெற்றி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். ஏனென்றால் இது மிகவும் சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். உங்கள் காதல் துணையுடன் மாலையில் குதூகலமான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மீனம்: உங்கள் பணியை நிறைவு செய்ய நீங்கள், தனிப்பட்ட முறையை கடைப்பிடிப்பீர்கள். பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது கடும் உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்காவிட்டாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும். இன்று உங்கள் சக ஊழியர்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்று விளங்குவீர்கள்.

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ராசிப்பலன் ஆகஸ்ட் 17
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