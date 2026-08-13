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சுயநலமற்றவர்களாக இருக்கும் கன்னி ராசிக்காரர்கள்: இதர ராசிகளுக்கு பலன்கள் எப்படி?

ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 7:21 AM IST

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மேஷம்: நீங்கள் மிகவும் கருணை மிக்கவராகவும், அக்கறை உள்ளவராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் தாராளமான மனதுடன் செயல்பட்டு, உங்களிடம் இருப்பதை வாரி வழங்குவீர்கள். நீங்கள் பணியில், வேலையுடன் கூடவே, சக பணியாளர்களுடன், வேடிக்கையாக பேசி மகிழ்வித்து, உங்கள் குடும்பத்தினரை போல் நடத்துவீர்கள்.

ரிஷபம்: நிதிப் பிரச்சனை உங்களை தொடர்ந்து வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறிய அளவிலான செலவுகளை, நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும். நீங்கள் பிற வகையிலிருந்து, வருமானம் ஈட்ட கூடும். நீங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட்டால், பணியிடத்தில் திறமையாக செயல்பட்டு, சிறந்த பலன்களை கொடுக்க முடியும்.

மிதுனம்: பணியிடத்தில் உங்கள் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த நீங்கள் மேலும் கடினமாக உழைக்க நேரிடலாம். வேலையை பொருத்தவரை, பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் சக பணியாளர்கள் உங்கள் ஈடுபாடு மற்றும் அர்பணிப்பை பாராட்டுவார்கள். மாலையில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கடகம்: உங்கள் வேலையிடத்தில் அற்புதமான மற்றும் சிறந்த நாளாக இருக்கப்போகும் நாள் இது. வியாபார பேச்சுவார்த்தைகளின்போது விவேகமும், சாதுர்யமும் தேவைப்படும். ஒரு ஆர்டரை நிறைவு செய்வது அல்லது புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவது விளம்பரப்படுத்துதல் என எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களின் தலைமைப்பண்பு அதில் மிளிரும்.

சிம்மம்: நீங்கள் உங்கள் வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவுகளை சமப்படுத்தினால் நல்லது. பங்குகளில் முதலீடு செய்ய இது சிறந்த நேரம். உங்கள் கடன்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும். நிறைவேற்றப்படலாமல் இருந்த ஒரு பணி அல்லது ஒரு திட்டம் இப்போது நிறைவு பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கன்னி: மற்றவர்கள் நினைப்பதை விட, நீங்கள் சுயநலம் இல்லாமல் அடுத்தவர் நலனுக்காக அதிகம் பணியாற்றுவீர்கள். இன்று மாலையில், நண்பர் அல்லது கூட்டாளியுடன் மேற்கொண்ட பணியின் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். மாலையில் வர்த்தக வெற்றியின் காரணமாக விருந்து கொள்ள நேரிடும். நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அல்லது சக பணியாளர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் விருந்தாக இருக்கலாம் அல்லது மற்றவர் உங்களுக்கு அளிக்கும் விருந்தாக இருக்கலாம்.

துலாம்: உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்கவும் புதுப்பிக்கவும் உங்கள் படைப்பு மற்றும் கலை திறமைகளைப் பயன்படுத்துவீர்கள். உங்கள் வீட்டின் அலங்கரத்தை அனைவரையும் பாராட்டும்போது நீங்கள் பெருமித உணர்வை அனுபவிப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: விளையாட்டு வீரர்கள், தங்களது முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவார்கள். பொறியாளர்கள் தங்கள் புதிய வியாபார முயற்சிகளை தொடக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். சமூக அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவம் ஆகியவை கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

தனுசு: இன்றைய நாள் சவால்களுடன் தொடங்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நீங்கள், உங்கள் சொந்த பிரச்சினைகளை உங்களது சொந்த முயற்சியின் மூலம் தீர்க்க வேண்டும். உங்கள் திறமையும் ஆற்றலும் இன்று பல வகைகளில் சோதிக்க்ப்படும். இருப்பினும், எல்லாமே நன்மையில் முடிவடையும். சுய உதவி குறித்த புத்தகத்தை படிப்பது, நாளைக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

மகரம்: நீங்கள் யாரையும் எளிதாக நம்பமாட்டீர்கள். அதனாலேயே இதுவரை நீங்கள் ஒரு கூட்டாளித்துவ வர்த்தகத்தை தொடக்கியதில்லை. ஆனால் இன்று ஒரு வித்தியாசமான நாள். நீங்கள் உங்கள் வேலையில் விதிவிலக்காக நன்கு செயல்பட்டு, இறுதியில் அனைவரின் புகழைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால், இன்று எதிர்காலத்திற்கான பாதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, நீங்கள் அலுவலகத்தில் அல்லது உங்கள் வீட்டில் சுத்தம் செய்ய விரும்புவீர்கள். உங்கள் சுற்றுசூழலை சுத்தமாக வைத்திருந்தால், உங்கள் உற்சாகம் இரு மடங்காகும். இரு இடங்களிலும் அதற்உ உங்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். இன்று, உங்கள் காதல் துணையுடன் ஒரு இரவு விருந்திற்கு சென்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மீனம்: உங்கள் சிறந்த தாராள மனப்பான்மை காரணமாக நீங்கள் எல்லோரிடத்திலும் சிநேகிப்பாய் இருப்பீர்கள். உயிர் காப்பான் தோழன் என்ற பழமொழி உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். உங்களிடமிருந்து தொலைதூரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை நாடுவார்கள். உங்கள் திறமையை பயன்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு உதவ நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள்.

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