மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 27, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு, இது சிறந்த நாளாக அமையும். உங்கள் முயற்சியின் மூலம், நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள். உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு இன்று படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, உடன் பணிபுரிபவர்களை ஆச்சரியத்தில் வாழ்த்துவீர்கள். பணியில் பெரிய சாதனைகளை செய்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடன், உங்களது உறவு உணர்வுப்பூர்வமானதாக இருக்கும். இதனால் நீங்கள், மனமகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை எதிர்நோக்க நேரிடும். எனினும், பதற்றம் அடையாமல் நிதானமாக கையாண்டால், அதில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
கடகம்: இன்று, பணியை பொறுத்தவரை மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்காது. வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல், குழப்பமான மனநிலை ஏற்படும். குழந்தைகள் பிரிவால், தனிமையாக உணர்வீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று நீங்கள் அனைத்து முடிவுகளையும் நன்றாக சிந்தித்து விரைவாக மேற்கொள்வீர்கள். இன்று நீங்கள் உற்சாகமாகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் இருப்பீர்கள். வழக்கமான பணி தான் என்றாலும், கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பணியாற்றுவது நல்லது. சிலருடன் விவாதத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது, கவனத்துடன் செயல்படவும்.
கன்னி: குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில், நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் பேச்சு திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் காரணமாக சச்சரவுகளைத் தீர்த்து விடுவீர்கள். பொறுமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, அனைத்தையும் அமைதியாக அணுகுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் சிறிய பயணம் சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். மன அமைதிக்காக நீங்கள் கோயில்களுக்கும், ஆன்மீக இடங்களுக்கும் செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.
விருச்சிகம்: உங்கள் மனதில், வெளிக்காட்டாமல் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த உணர்வுகள் வெளிவரக்கூடும். இதனால் உங்கள் உடல் நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை போக்க, மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் செலவிடவும்.
தனுசு: குறிக்கோளை நோக்கிய உங்களது பயணம் வெற்றி பெறும். உங்களது உறுதியான மனப்பான்மை, உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். எனினும் உங்கள் பாதையில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு.
மகரம்: உடல் நலத்தின் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்தி வந்ததால், அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதில், கால தாமதம் ஏற்படலாம். ஆனால் அனைத்தையும், நிறைவு செய்து விடுவீர்கள். காலதாமதம் காரணமாக, மேலதிகாரி உங்கள் மீது வருத்தம் கொள்ளலாம். உங்களுக்கு நிதி நிலைமை என்று நன்றாகவே இருக்கும்.
கும்பம்: நீங்கள் குடும்பத்தினருடன் விருந்துக்கு செல்வீர்கள் அல்லது கோவிலுக்கு செல்வீர்கள். மொத்தத்தில் நீங்கள் ஒன்றாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். அந்தத் தருணங்கள், மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதாக இருக்கும். நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் அன்பு, பல மடங்காக ஆகி, உங்களை வந்தடையும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை பாராட்டுவார்கள்.
மீனம்: இன்று சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யவும். ஒரே நாளில் அனைத்தையும் முடித்துக் கொள்ள முடியாது என்றாலும், உங்களுக்காக சில நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டு பணியாற்றவும். உங்களுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், உங்கள் பணியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்க முடியும்.