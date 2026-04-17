இன்று அனைத்திலும் வெற்றிக்கனியை சுவைக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா?
ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 17, 2026 at 7:21 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் கவனமாக செயல்பட்டால், இன்று உங்களைச் சுற்றி நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து சந்தோஷமாக வாழ்தல் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைவதுடன் திருவிழாக்கள் போன்ற விழாக்களில் பங்கேற்க நேரிடலாம். காரியம் கைகூடும் நாளாக அமைய பெறலாம். உங்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் நம்பிக்கையால் உற்சாகம் பெற வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: உங்கள் வேலைப் பளு மற்றும் வேலைகளில் இலக்குகளை அடைவதிலும், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் எதிர்பார்ப்புகளை சமாளிப்பதிலும், சற்று சிரமம் ஏற்படலாம். இருப்பினும் வேலைக்கும், குடும்பத்திற்க்கும் இடையே சரியான நேரத்தை ஒதுக்குவதன் மூலம் பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். இரவில் குடும்பத்துடன் வெளியில் செல்வது நன்மை பயக்கும்.
கடகம்: உங்களுக்கு பொறுப்புகள், வேலைச் சுமைகள் இருந்தபோதிலும் உங்களின் வீட்டிற்காக நாள் முழுவதையும் செலவிட வாய்ப்புள்ளது. மாலை நேரத்தில் குடும்பத்தினரிடம் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் எண்ணம் இருந்தாலும், அதில் வெற்றி அடைவது கடினம். நாளின் பிற்பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கும். வேண்டிய பலனை அடைய கடினமாக முயற்சித்தல் அவசியம்.
கன்னி: உங்களின் தைரியமான இயல்புத்தன்மை மற்றவர்களை கவரக் கூடியதாக அமையும். எனினும் சில இடர்ப்பாடுகள் இருப்பதால் கவனமாக இருக்கவும். உங்களின் ஆழ்ந்த சிந்தனையின் உங்களிடம் நிறைய முன்னேற்றம் காணப்படும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
துலாம்: இன்று, உங்களின் அன்புக்குரியவர்களிடம் காதலை வெளிப்படுத்த விரும்புவீர்கள். உங்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக உங்களின் தோற்றத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்களை நேசிப்பவர்கள் இடம் உங்கள் கடந்த கால மகிழ்ச்சியான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே மன ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் திறமையினால் அனைவராலும் பாராட்டப்படுவீர்கள். அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளது. அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி அடைய நன்னாளாக அமையும்.
தனுசு: இன்று, நீங்கள் வணிக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களின் நிதி தொடர்பாக காரியங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். வெற்றியைக் கொண்டாடும் நாளாக இன்று அமையலாம்.
மகரம்: உங்களின் குடும்ப வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அதிகம் உழைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிக வேலைப்பளுவினால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அதிருப்தியை ஏற்படும். எனினும், அதனை சரிசெய்து கொள்ள, உங்களின் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வெளியே செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். அலுவலக உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவதுடன், எதிரிகளைத் தோல்வியுறச் செய்வீர்கள்.
கும்பம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். பிரிந்த நண்பர்கள் ஒன்றுகூட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சு திறமையால் வெற்றி உங்கள் வசப்படும். உங்கள் போட்டியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி எதிரிகளும் உங்கள் திறமையை பாராட்ட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: இன்று, உங்களுக்கு வேலைப்பளு மிகுந்த நாளாக அமைய பெறலாம். உங்களின் போட்டியை எதிர்கொள்ளும் திறனால் அதில் வெற்றி அடைவீர்கள். உங்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கப்பெறும் நன்னாளாக இன்றைய தினம் அமையும்.