துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உறவினர்களால் ஆதாயம்: உங்க ராசிக்கு இன்னைக்கு நாள் எப்படி?

ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : April 10, 2026 at 7:01 AM IST

மேஷம்: இன்று, உங்களை எதிர்கொண்டிருக்கும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க சிறந்த முறையில் தயாராக இருப்பீர்கள். உங்களுடைய உற்சாகத்தை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இது பலவற்றை திட்டமிடுவதைக் காட்டிலும் செய்வதற்கான ஒரு நேரம். இன்று உங்களால் மலைகளை தூக்கவும், சமுத்திரத்தைக் கடக்கவும் கூட இயலும். பிற்பாதியில் நீங்கள் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடலாம்.

ரிஷபம்: இந்த நாள் முழுவதும் சக்தி, களிப்பு, மகிழ்ச்சி என மூன்று உணர்ச்சிகள் உங்கள் மனநிலையில் இருக்கும். அத்தகைய உற்சாகம் எப்போதும் தொற்றிக் கொள்ளக் கூடியது. எனவே உங்கள் அன்புக்குரியவர்களும் அருகாமையில் உள்ளவர்களும் அதனால் இன்புறுவார்கள். நாள் செல்லச் செல்ல நற்பலனும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் களைப்பாக உணர்ந்தால் வேலையிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டு ஓய்வெடுக்கவும்.

மிதுனம்: இன்று உங்களுடைய காதல் வாழ்க்கை சில ஏற்ற, இறக்கங்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. மதியப் பொழுதில் அக்கறையும் கவனிப்பும் கட்டாய தேவையாக இருக்கும். பண விவகாரத்தில் அநேகமாக நீங்கள் துணிந்து செயல்படக்கூடும். நிறைய யோசிக்காமல் உங்கள் நம்பிக்கையைக் காத்து, அகமகிழ்ச்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும்.

கடகம்: உங்கள் அவசர மனோபாவம் உங்கள் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில், எதிர்மறை கண்ணோட்டங்களைத் தவிர்த்து நேர்மறை விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்கவும். வெறும் சிந்தனை என்றில்லாமல் செயல்படுவதால் நற்பலன்கள் விளையும். மெல்லிசையில் உங்கள் இதயத்தையும் புத்தியையும் லயிக்கச் செய்யுங்கள்.

சிம்மம்: உங்கள் கடமைகளில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் நீதி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதற்கு உரிய சன்மானங்களைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் நன்மை நாடும் தன்மையும், இயலுந்தன்மையும் உங்களை இன்று அமைதியாக வைத்திருக்கும்.

கன்னி: நீங்கள் செல்வாக்கான பதவியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மாலை நேரத்தில் வின்டோ-ஷாப்பிங் (window shopping) செய்யக்கூடும். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்ட கால இலக்குகளை திட்டமிடுவதில் உங்கள் மாலைப் பொழுது கழியும்.

துலாம்: இன்றைய நாள் ஒரு குடும்ப நாள் ஆகும். எவ்வளவு உண்மை பேசுகிறோமோ, அவ்வளவு நல்லது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் இன்று உங்கள் மனதை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்கள். கொண்டாட்டத்திற்கு உரித்தான சில நல்ல செய்தி கிடைக்கக் கூடும்.

விருச்சிகம்: பிரச்சனைகளை சரிசெய்வதில் நீங்கள் அநேகமாக உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தக் கூடும். உங்கள் பணியிடத்தில் நீங்கள் செய்யும் வேலையின் மீது உங்களுக்கு மிகுந்த விருப்பம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில், நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு நிலையான தீர்வுகளை எட்டுவீர்கள்.

தனுசு: உங்கள் எதிரிகளுக்கும், போட்டியாளர்களுக்கும் கவலைப்படக் கூடும். கடும் போட்டியில் கூட நீங்கள் வெற்றி பெறும் திறமை உங்களுக்கு உள்ளதால் நீங்கள் கொண்டாடுவதற்கான அற்புதமான வாய்ப்பு இது. மாலையில், சமூக சந்திப்புகளில் மகிழ்வதில் உங்கள் நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகச் செலவிடுவீர்கள்.

மகரம்: இன்று புதிய பொருளை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் தள்ளிப்போடுங்கள். நாளின் பிற்பகுதிக்கு அறிமுகப்படுத்துவதை தாமதப்படுத்துவது நன்மை தருவதாக இருக்கும். இருந்தபோதும், நீங்கள் திட்டப்படி நடப்பதை உறுதியாக இருந்தீர்களானால், ஏமாற்றங்களை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருங்கள். ஏனென்றால் விளைவு நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இல்லாமல் போகக்கூடும்.

கும்பம்: உங்கள் லட்சியம் உங்களை அடக்குமுறையாளராக ஆக்குகிறது. இன்று பேசக்கூடாதவற்றை பேசிவிடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் மிகவும் வலியுறுத்துபவராகவும், கட்டாயப்படுத்துபவராகவும் இருந்தால், நாளை வருத்தப்படக் கூடும். அதீதமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு வற்புறுத்துவதைத் தவிருங்கள்.

மீனம்: இன்று உங்களது நெருக்கமானவர்கள் மற்றும் விருப்பமானவர்களுக்காக நீங்கள் பணிந்து நடந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட, உங்களுக்கு நெருக்கமானவர் நன்மைக்காக உங்கள் வசதியைத் தியாகம் செய்வீர்கள். முக்கியமான முடிவுகளை சில நாட்களுக்குத் தள்ளிப் போடுவது சிறந்தது. தயவுசெய்து, இடரை ஏற்று நடப்பதில் ஈடுபடாதீர்கள். அவற்றால் பயன் ஏற்படாமல் போகக்கூடும்.

