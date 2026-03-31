கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள்: உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?

மார்ச் 31ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : March 31, 2026 at 9:52 AM IST

மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சியின் மூலம், நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள்.பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு, இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: உங்களுக்கு இன்று படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, உடன் பணிபுரிபவர்கள் ஆச்சரியத்தில் வாழ்த்துவார்கள். பணியில் நீங்கள் பெரிய சாதனைகளை செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன், உணர்வு ரீதியான பிணைப்பு வலுப்படும். இன்று முதுமையிலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் உங்கள் அதை பாதிக்கலாம். பதற்றத்தை விடுத்து அமைதியாக அணுகவும்.

கடகம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. பெரிய அளவிலான இழப்புகள் இல்லை என்றாலும், எதையோ தொலைத்து விட்டு தனிமையில் இருப்பதைப் போல் உணர்வீர்கள். குழந்தைகளை பிரிந்ததினால், வீட்டில் நீங்கள் மிகவும் தனிமையாக உணரக்கூடும்.

சிம்மம்: நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள், மிகவும் சரியான மற்றும் உறுதியான முடிவுகள் ஆக இருக்கும். உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வழக்கமான நிலையே இருக்கும். எனினும் நீங்கள் பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். தனிப்பட்ட உறவை பொறுத்தவரை, சிறிய சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். அது பெரிய பிரச்சனையாக மாறாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.

கன்னி: குடும்ப விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் இன்று உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

துலாம்: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருடன், சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் சிறிய சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. நீங்கள் கோயில் அல்லது ஆன்மீக இடங்களுக்குச் சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் நெடுநாட்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த ஒரு பொருளை, மற்றவர்களுக்கு விட்டு தரும் மன நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மிக அதிகமான நெருக்குதல்களின் காரணமாக உடல்நிலை பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பதன் மூலம், உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

தனுசு: இன்று, நீங்கள் திடீரென்று குறிக்கோள்களை அடைவதற்காக, பலவகைகளில் பணியை மேற்கொள்வதற்கான எண்ணத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வு உங்களை இன்று வழி நடத்தும்; அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்படவும். நீங்கள் சில சவால்களில் வெற்றி பெறலாம். அனைவரும், சவால்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றே விரும்புவார்கள் இல்லையா?

மகரம்: ஆரோக்கியம் தான் உண்மையான சொத்து என்பது உங்கள் நம்பிக்கையாகும். இதுவரை நீங்கள் உங்களுடைய உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்தியதன் காரணமாக, இன்று அது குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை. தற்போதைய செயல்திட்டங்களை, நிறைவேற்றுவதற்கு சிறிது காலதாமதம் ஏற்படுமென்றாலும், அதனை நீங்கள் முடித்து விடுவீர்கள். கால தாமதத்தின் காரணமாக, மேலதிகாரிகள், உங்கள் மீது வருத்தம் அடையக்கூடும். நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் மீது நீங்கள் அதிகம் சிந்திப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்வீர்கள். அவர்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, அவர்கள் முகத்தில் புன்னகையை கொண்டு வருவீர்கள். உங்களது அன்பை உணர்ந்து கொண்டு, அவர்கள் உங்கள் மீது பாசத்தை பொழிவார்கள். நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர் மீது அதிக ஈடுபாட்டை கொண்டிருப்பீர்கள்.

மீனம்: நீந்துவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சியை போலவே, மிதப்பதற்கும் முயற்சிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். வாழ்க்கையை சுமுகமாக எடுத்துச்செல்ல, அனைத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். நீங்கள் உங்கள் பணியில், ஆர்வத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே, சாதனை படைக்கலாம்.

