இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?

ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : April 20, 2026 at 7:01 AM IST

மேஷம்: சில குறிப்பிட்ட காரணங்களால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அனைத்தும் உங்களுக்கே சொந்தம் என்னும் எண்ணம் இருக்கும். அதனால் உங்கள் உடைமை மீது சிறிது பயம் ஏற்படக்கூடும். அன்பால் உறவுகள் மலரும். திருமண வார்த்தை செழிப்புறும்.

ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் சிறிய பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். பயணத்தில் சில மாற்றங்களை செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுவீர்கள். அதனால் மனம் சிறிது வருத்தம் அடையலாம். திட்டங்களை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து செயல்படுத்துதல் நன்மையை கொடுக்கும். அதனால், குழப்பமின்றி அந்த நாள் அமைய உதவும். பயணத்தின் மாற்றங்கள் நன்மை தரும். அதன் காரணமாக உங்கள் பயணம் பயனுள்ளதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் அமையும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மிதுனம்: உங்களது சமூக மட்டத்தில் உள்ளவர்கள், உங்களை ஒரு தலைமை தாங்கும் நபராக காண்பார்கள். உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்ததை அடைய, அதன் மீது கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சில காலங்களாக, பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கு விடை காணும் வகையில், ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

கடகம்: உங்கள் புதிய முயற்சிக்கான பலனாக வெற்றி கிடைக்கப் பெறலாம்.இந்த நாள் உங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை சந்திப்பதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையப் பெறலாம்.

சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு சவாலான நாளாக இருக்கலாம். நீங்கள் பதட்டங்களும், சிக்கல்களையும் எதிர்கொண்டாலும் அனைத்துப் பணிகளிலும் வெற்றியடைய சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. உங்கள் அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அலுவலகப் பணிக்கும், வீட்டிற்கும் இடையே சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்

கன்னி: இன்று நீங்கள் எந்த செயல் செய்தாலும், அதில் சிறந்து விளங்கக் கூடிய நாளாக அமையும். நீங்கள் வெகு நாட்களாக வெளிநாட்டு வியாபாரம் செய்ய எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரும். உங்கள் தோற்றத்தையும், ஆளுமையையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்தல் அவசியமாகும்.

துலாம்: திருமணம் ஆனவர் என்றால், கணவன், மனைவிக்கு இடையே உறவு பலப்படும். குடும்பத்தினர்களுடன் வெளியே செல்வதாலும், விருந்திற்கு ஒன்றாக செல்வதாலும் உறவு மேம்பட்டு வலுப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த நாளாக அமையப் பெறும்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் நற்செயல் செய்வதுடன், அதற்கான பலனை எதிர் பார்த்தல் கூடாது.பணியில் முழு கவனத்துடன் முயற்சி செய்தல் அவசியம். வியாபாரத்தில் பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு காரியத்திலும் பொறுமையாக கையாளுதல் அவசியமாகிறது. நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது முக்கியம் ஆகும்.

தனுசு: உங்களைச் சுற்றி இருக்கும் உதவி புரியும் அன்பர்கள் உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கலாம். அவர்கள் கூறும் அறிவுரை உங்களின் நன்மைக்காக என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், அவர்கள் கூறும் அறிவுரையை மனதில் கொண்டு சந்தேகமின்றி உங்கள் முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது.

மகரம்: அனைத்து நாட்களும் ஒன்றாக இருக்காது. இன்று, நீங்கள் குழப்பமான எண்ணங்கள் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எதிர்மறையான உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என்றாலும், உங்கள் கடின முயற்சிக்கு பலன் ஏற்பட்டு, வருங்காலத்திற்கான சிறந்த அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.

கும்பம்: வாழ்க்கையின் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலம், உங்கள் அறிவு திறன் மிகவும் அதிகரிக்கும். இது, இந்த நாளின் முக்கிய அம்சமாகும். உங்களது திறன்களை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு சிறிது சோர்வும் ஏற்படலாம்.

மீனம்: வர்த்தகத் துறையில் உள்ள சில தடைகள் காரணமாக உங்கள் மனது மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? பிரச்சினையின் மூல காரணத்தை அறிந்து, அதற்கான தீர்வை யோசிக்கவும். பொறுமையாக செயல்பட்டு, உங்கள் முயற்சியின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது நல்லது. தகுந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

