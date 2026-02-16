ETV Bharat / spiritual

இன்று குதூகலமாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யாரென்று பார்ப்போமா?

பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: அலுவலகத்தில், சக பணியாளர்களை விட நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும் எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. எனினும் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்கக் கூடாது.

ரிஷபம்: இன்று நண்பர்களுடன் சேர்ந்து உங்களது வெற்றியை கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்தினருடன் உங்கள் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்களது நிதி நிலைமை குறித்து உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு தெரிவியுங்கள். இதனால் மன பாரம் குறையும். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன், அனைத்தையும் உற்சாகமாக அணுகுவீர்கள்.

கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள் உங்களை பார்த்து பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழித்து, சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். இந்த உறவானது நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்கும்.

சிம்மம்: வானிலை மாற்றம்போல உங்கள் மனநிலை மாறிக் கொண்டே இருக்கும். சில சமயம் மகிழ்ச்சியாகவும் சில சமயங்களில் சோகமாகவும் இருப்பீர்கள். எனினும் அமைதியும் நிம்மதியும் இருக்கும். உங்கள் பணியை தொடர்ந்து செய்து சந்தோஷமாக இருக்கவும்.

கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. இன்று வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழியுங்கள். இதன் மூலம் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும்போது, இது மன வருத்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மன உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும்.

விருச்சிகம்: மனதிலிருந்து எதிர்மறையான எண்ணங்களை நீக்கவும். நீங்கள் உங்கள் குழு உறுப்பினர்களுடன் திறமையாக பணியாற்றுவீர்கள். அவர்களது திறன்களை புரிந்துகொண்டு அதற்கு ஏற்ற வகையில் பணிகளை ஒதுக்குவீர்கள்.

தனுசு: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை நீங்கள் சோர்வாகவும் சோம்பலாகவும் உணர்வீர்கள். சமீபத்தில் வேலைப்பளு அதிகம் இருந்ததன் காரணமாக, இந்த சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். வேலையையும் பொறுப்பையும் பிறருக்கு பங்கிட்டு வழங்க முயற்சி செய்யவும்.

மகரம்: இன்று நியாயமான மற்றும் அநியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும். உங்கள் உறுதிப்பாடு காரணமாக, முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.

கும்பம்: உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும்போது, இந்த திறன் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கலாம். உண்மையில், உங்கள் அனைத்து வாதங்களும் மிகவும் இணக்கமானதாக இருக்கும்.

மீனம்: ஆன்மிக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

TAGGED:

RASIPALAN FEB 16
ராசிபலன் பிப் 16
FEB 16TH 2026 RASIPLAN
FEB 16TH 2026 HORSCOPE
FEB 16TH 2026 RASIPLAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.