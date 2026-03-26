ராம நவமி திருவிழா: சீரடி சாய்பாபா கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்;இரவு முழுவதும் நடை திறப்பு

தொட்டில் உற்சவம், அபிஷேகம் மற்றும் பஜனையும் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, இரண்டாம் நாளான இன்று (வியாழன்) முக்கிய விழா நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

சீரடி சாய்பாபா கோயில்
சீரடி சாய்பாபா கோயில் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 3:18 PM IST

அகல்யாநகர் (மஹாராஷ்டிரா): ராம நவமியை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வழிபாட்டிற்காக சீரடி சாய்பாபா கோயில் நடை இன்று இரவு முழுவதும் திறக்கப்பட்டிருக்கும் என்று கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கின்றது.

உலக பிரசித்த பெற்ற சீரடி சாய்பாபா கோயில் நடை பொதுவாக நாள்தோறும் இரவு 10 அல்லது 10.30 மணிக்கு ஷேஜ் ஆரத்திக்கு பின்னர் சாத்தப்படும். அதேவேளையில், குறிப்பிட்ட விழாக் காலங்களில் மட்டும் சிறப்பு பூஜைக்காக இரவிலும் நடைத் திறக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த வகையில், டிசம்பர் 31 இரவு (புத்தாண்டு பிறப்பை முன்னிட்டு), குரு பூர்ணிமா மற்றும் விஜயதசமி போன்ற முக்கிய நாட்களில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக கோயில் நடை இரவு முழுவதும் திறக்கப்படும்.

இதேபோல், ராம நவமி-க்கும் கோயில் நடை இரவு முழுக்க திறக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலேயே இன்று (மார்ச் 26) ஸ்ரீராம நவமி உற்சவத்தை முன்னிட்டு, பக்தர்களின் வழிப்பாட்டுக்காக சீரடி சாய்பாபா கோயில் இரவு முழுக்க திறக்கப்பட்டிருக்கும் என்று கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ராம நவமி நாளான இன்று நடைபெறும் சிறப்பு பூஜையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகம் ஏற்கனவே செய்து வருகிறது. வண்ண மின்விளக்குகள் மற்றும் அழகிய பூக்களால் கோயில் முழுவதும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சீரடி சாய்பாபா கோயிலில் இன்று 115ஆவது ராம் நவமி வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. மூன்று நாள் திருவிழாவின் முதல் நாளான நேற்று (மார்ச் 25), காகட் ஆரத்தியுடன் விழா தொடங்கியது. பின்னர், சாய் சத்சரித்ர பாராயணம் தொடர் வாசிப்பு நடைபெற்றது.

இதைத்தொடர்ந்து, தொட்டில் உற்சவம், அபிஷேகம் மற்றும் பஜனையும் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, இரண்டாம் நாளான இன்று (வியாழன்) முக்கிய விழா நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. முதலில் சாய் சத்சரித்ர கிரந்தம் ஊர்வலம் வந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, கிராம மக்களும், பக்தர்களும் கொண்டு வந்த கோதாவரி தீர்த்தத்தைக் கொண்டு சாய்பாபா சிலை மற்றும் சாய் சமாதிக்கு பூஜை செய்யப்பட்டது.

இன்று முற்பகல் சாய் கோயில் முன்பு சிறப்பு ஆரத்தி, ஸ்ரீராம ஜென்மமாத்ஸவம் ஆகியவை நடைபெற்றன. நாடு முழுவதும் பக்தர்கள் ராம நவமியை பக்தி பெருக்குடன் கொண்டாடி வரும் நிலையில், இத்திருவிழாவில் பங்கேற்க நாட்டினஅ பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சீரடியில் குவிந்து வருகின்றனர். அவர்களின் வசதிக்காக சாய்பாபா கோயில் நடை இன்றிரவு முழுவதும் திறக்கப்பட உள்ளது.

