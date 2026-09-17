திருக்கார்த்திகை தீபம் - திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம்
நவம்பர் 24 அன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவில் கருவறை முன்பு பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. அதேநாள் மாலையில், 2,668 அடி உயர தீபமலையின் உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
Published : September 17, 2026 at 10:08 PM IST
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெற உள்ள திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவிழாவின் பூர்வாங்க பணிகளுக்கான பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா இன்று வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு திருவிழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெறும் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா உலகப் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இந்த திருவிழாவில் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் 40 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.
இந்த ஸ்ரீபராபவ ஆண்டு திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, நவம்பர் 12-ஆம் தேதி துர்க்கை அம்மன் உற்சவத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளது. தொடர்ந்து நவம்பர் 15-ஆம் தேதி காலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள அண்ணாமலையார் சன்னதி முன்புறம் அமைந்துள்ள 63 அடி உயர தங்கக் கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குகின்றன.
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தொடர்ந்து திருவிழாவின் 6-ஆம் நாளான நவம்பர் 20-ஆம் தேதி இரவு வெள்ளித் தேரோட்டமும், நவம்பர் 21-ஆம் தேதி மாட வீதிகளில் மகா தேரோட்டமும் நடைபெற உள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 24-ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவில் கருவறை முன்பு பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. அதன்பின்னர் அதே நாள் மாலை திருவண்ணாமலை அருணாசல மலையில், கோவிலின் பின்புறம் அமைந்துள்ள 2,668 அடி உயர தீபமலையின் உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் 10 நாட்களிலும் காலை மற்றும் இரவு என இரு வேளைகளிலும் அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்கள்.
இதனை முன்னிட்டு திருவிழாவிற்கான பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பந்தக்கால் முகூர்த்த விழாவை முன்னிட்டு இன்று காலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள சம்பந்த விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து சம்பந்த விநாயகருக்கு தங்கக் கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு, பக்தர்களுக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார்.
திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கான பந்தக்காலுக்கு பச்சரிசி மாவு, மஞ்சள் தூள், பால், தயிர், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசனை திரவியங்களைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன. பின்னர் பந்தக்கால் கோவிலில் இருந்து ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து ராஜகோபுரம் முன்புறம் உள்ள 16 கால் மண்டபம் அருகே சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, துலா லக்னத்தில் காலை 8.30 மணிக்கு பந்தக்கால் முகூர்த்தம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இதையொட்டி கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
பந்தக்கால் முகூர்த்த விழாவில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க், போளூர் தொகுதி எம்எல்ஏ அபிஷேக், திருக்கோவில் இணை ஆணையர் பரணிதரன், தக்கார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடைபெற்றதன் மூலம் இந்த ஆண்டுக்கான திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் பூர்வாங்க பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளன.