கோட்டார் புனித சவேரியார் ஆலயத்தில் குருத்தோலை பவனி கோலாகலம்
சுமார் 2 கி.மீ தூரம் நடைபெற்ற இந்த குருத்தோலை பவனியில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
Published : March 29, 2026 at 4:09 PM IST
கன்னியாகுமரி: கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய திருவிழாவான 'ஈஸ்டர் பண்டிகை'யை முன்னிட்டு இன்று குருத்தோலை பவனி வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் நகருக்குள் வரும்போது மக்கள் குருத்தோலைகளை கையில் ஏந்தி, "ஓசன்னா தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா"... என்று கூறி ஆடைகளை விரித்து அவரை வரவேற்ற நிகழ்வை நினைவுகூரும் விதமாக ஈஸ்டர் பண்டிகைக்கு முந்தைய ஞாயிற்றுக்கிழமை குருத்தோலை பவனி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்த பவனி புனித வாரத்தின் தொடக்கமாகவும், 40 நாள் தவக்காலத்தின் இறுதி ஞாயிறாகவும் கருதப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் குருத்தோலைகள் மந்திரிக்கப்பட்ட பின்னர், அதனை மக்கள் கைகளில் ஏந்தி பவனியாக ஆலையத்திற்கு சென்று சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுவர்.
அந்த வகையில், உலகம் முழுவதும் உள்ள கத்தோலிக்க, சி.எஸ்.ஐ தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலிகள் மற்றும் குருத்தோலை ஏந்தி பவனிகள் கோலாகலமாக நடைபெறும். இந்த நாளானது தவக்காலத்தின் இயேசுவின் பாடுகள் நிறைந்த புனித வாரத்திற்கு கிறிஸ்தவர்களை ஆயத்தப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூறும் வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் புகழ் பெற்றதும் பழமை வாய்ந்ததுமான கோட்டார் புனித சவேரியார் ஆலயத்தில், மறைமாவட்ட ஆயர் நசரேன் சூசை தலைமையில் குருத்தோலை பவனி இன்று (மார்ச் 29) காலையில் நடைபெற்றது.
அதில், பொதுமக்கள் மந்திரிக்கப்பட்ட குருத்து ஓலைகளை கையில் ஏந்தி, 'தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா' என்று பாடல் பாடியபடி பவனியில் கலந்து கொண்டனர். சுமார் 2 கி.மீ தூரம் நடைபெற்ற இந்த குருத்தோலை பவனி தேவாலயம் வந்த பின்னர், சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. அதில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதேபோன்று குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தேவாலயங்களிலும் குருத்தோலை பவனி நடைபெற்றது.
இதுகுறித்து கோட்டாறு மறைமாவட்ட ஆயர் நசரேன் சூசை கூறியபோது, “இந்த வாரத்தில் இருந்து புனித பாரத்தை தொடங்குகிறோம். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்து தனது சீடர்களுடன் எருசலேம் ஊருக்குள் நுழைந்ததை, இந்நாளில் நாம் நினைவு கூறுகிறோம்.
உலகெங்கும் போர்களினால் அமைதியிழந்து, அவதியுற்று இருக்கின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில் மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் நடைபெறுகின்ற இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் நாடுகளுக்கிடையேயான போர்களும், ரஷ்யா - உக்ரைன் போர்களும், இன்னும் பல நாடுகளில் நடைபெறுகின்ற போர்களும் விரைவில் நிறுத்தப்பட்டு அமைதியான சூழ்நிலை ஏற்பட வேண்டுமென இந்நாளில் இறைவனை வேண்டுகின்றோம்” என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: நாளை முதல் குறிப்பிட்ட 4 நாட்கள் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் - அரசியல் கட்சிகள் பரபரப்பு
மேலும், கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகையான ஈஸ்டர் பண்டிகை வருகிற 5ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. அன்றுதான் இயேசு கிறிஸ்து தன் சீடர்களுக்கு பாதங்களை கழுவி, அவர்களோடு பாஸ்கா விருந்து பெற்றார். அதனை நினைவு கூறும் விதமாக, வரும் வியாழக்கிழமை பாதம் கழுவும் நிகழ்வும் நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை புனித வெள்ளியாக கருதப்பட்டு, சிலுவைப்பாடு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.