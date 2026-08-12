மண்சோறு சாப்பிட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள்; குழந்தை வரம் வேண்டி வழிபாடு
ஆடி அமாவாசையையொட்டி நடைபெற்ற இந்த விழாவில் காலை முதல் மாலை வரை பக்தர்களுக்கு தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
Published : August 12, 2026 at 6:08 PM IST
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அருகே, 190-ஆவது பரதேசி ஆறுமுக சுவாமிகள் குருபூஜையில் குழந்தை வரம் வேண்டி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண் பக்தர்கள் மண்சோறு சாப்பிட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அருகே கோட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் 190-ஆவது பரதேசி ஆறுமுக சுவாமிகள் குருபூஜை மற்றும் ஆடி அமாவாசை அன்னதான விழா வெகு விமரிசையாக இன்று (ஆகஸ்ட் 12) நடைபெற்றது. இவ் விழாவில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வழிபட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
குறிப்பாக, குழந்தை வரம் வேண்டி வந்த பெண்கள் மேற்கொண்ட நூதன வழிபாடு பக்தர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. விழாவையொட்டி பரதேசி ஆறுமுக சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து கோ பூஜை நடத்தப்பட்டு, பஜனை ஊர்வலம் மற்றும் காவடி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. இதில் பக்தர்கள் பக்திப் பாடல்களைப் பாடியபடி ஊர்வலமாகச் சென்று சுவாமியை வழிபட்டனர். பின்னர் சுவாமிக்கு பல்வேறு வகையான படையல்கள் வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து குழந்தை வரம் வேண்டி கோட்டுப்பாக்கம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து வந்திருந்த பெண்களுக்கு சுவாமியின் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட பெண்கள் அருகிலுள்ள குளக்கரைக்குச் சென்று, அங்கு தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தும் வகையில் பாரம்பரிய முறையிலான நூதன வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர்.
இதன்படி பெண்கள் மண்டியிட்டு அமர்ந்து, தங்களது இரு கைகளையும் பின்புறமாக கட்டிக்கொண்டு, வாயால் கவ்வியபடி மண்சோறு சாப்பிட்டு நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர். குழந்தை வரம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் இந்த வழிபாட்டில் பெண்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த நூதன வழிபாட்டில் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்று மண்சோறு சாப்பிட்டு வழிபட்டதாக விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், கடந்த ஆண்டு இதேபோல் மண்சோறு சாப்பிட்ட சில பெண்களுக்கு குழந்தை பிறந்ததாக பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, குழந்தை பிறந்த குடும்பத்தினர் தங்களது நன்றியைத் தெரிவிக்கும் வகையில் குழந்தையின் எடைக்கு எடை நாணயம், வெல்லம் மற்றும் சர்க்கரை உள்ளிட்டவற்றை காணிக்கையாகச் செலுத்தி சுவாமியை வழிபட்டனர். இதனால் விழா நடைபெற்ற கோட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது.
ஆடி அமாவாசையையொட்டி நடைபெற்ற இந்த விழாவில் காலை முதல் மாலை வரை பக்தர்களுக்கு தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அன்னதானத்தை பெற்றுச் சென்றனர்.
190-வது ஆண்டு குருபூஜை விழாவையொட்டி நடைபெற்ற இந்த பாரம்பரிய வழிபாட்டில் பெண்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு தங்களது வேண்டுதல்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் வழிபட்டனர். விழாவில் எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வகையில் ஏற்பாட்டாளர்கள் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டனர்.
விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோட்டுப்பாக்கம் கிராம பொதுமக்கள், விழாக்குழுவினர் மற்றும் சன்மார்க்க சங்கத்தினர் இணைந்து சிறப்பாக செய்திருந்தனர். விழாவில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் அன்னதான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன.