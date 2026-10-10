மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நாளை தொடங்குகிறது நவராத்திரி விழா
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நவராத்திரி விழாவில் பக்தர்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று கோயில் நிர்வாகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 9:40 AM IST
மதுரை: உலகப் புகழ் பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயிலில் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான நவராத்திரி விழா நாளை (அக்டோபர் 11) தொடங்குகிறது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நாளை முதல் நவராத்திரி விழா கோலாகலமாக தொடங்கப்பட உள்ளது. நாளை தொடங்கும் இந்த நவராத்திரி விழா அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. நவராத்திரி திருவிழா நடைபெறும் ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பு அலங்காரங்கள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடைபெற உள்ளன. மேலும், கொலுச்சாவடியில் எழுந்தருளும் உற்சவ அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமான சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட உள்ளன.
சிறப்பு அலங்காரங்கள்
அதன்படி, முதல் நாளான நாளை (அக்டோபர் 11), ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம், 2ஆம் நாளான அக்டோபர் 12ஆம் தேதி அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருக்கோலம், 3ஆம் நாளான அக்டோபர் 13ஆம் தேதி கோலாட்டம், 4ஆம் நாளான அக்டோபர் 14ஆம் தேதி பட்டாபிஷேக திருக்கோலம், 5வது நாளான அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தபசு அலங்காரம், 6வது நாளான அக்டோபர் 16ஆம் தேதி ஊஞ்சல் உற்சவம், 7ஆம் நாளான அக்டோபர் 16ஆம் தேதி முத்தங்கி சேவை, 8வது நாளான அக்டோபர் 18ஆம் தேதி மஹிஷாசுரமர்த்தினி காட்சி, 9வது நாளான அக்டோபர் 19ஆம் தேதி சிவபூஜை மற்றும் 10வது நாளான அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜயதசமி சடையலம்புதல் போன்ற அலங்காரங்களில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்க உள்ளார்.
கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள்
நவராத்திரி விழா நடக்கும் நாட்களில் தினமும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் கோயில் திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் திருமுறை இன்னிசை, பக்தி இன்னிசை, பரதநாட்டியம், ஆன்மீகச் சொற்பொழிவுகள் மற்றும் கரகாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் ஒரு பகுதியாக, அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி பத்மஸ்ரீ கலைமாமணி நர்த்தகி நடராஜனின் ‘தெய்வ தரிசனம்’ என்னும் சிறப்பு நடன நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
தொடர்ந்து, அக்டோபர் 20 விஜயதசமி அன்று மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக மாலை 4.30 மணி முதல் 108 வீணை இசை வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது. மேலும், விஜயதசமி அன்று உச்சிகால பூஜையில் பஞ்சமூர்த்திகள் இராணி மங்கம்மாள் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற உள்ளன.
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் நவராத்திரி விழாவிற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் கோயில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ருக்மணி பழனிவேல்ராஜன், இணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர் க. செல்லதுரை, அறங்காவலர்கள் மற்றும் திருக்கோயில் அலுவலர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மேலும், பக்தர்களின் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கோயிலின் உள்ளே கைப்பேசி பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.