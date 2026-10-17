இன்னைக்கு ஒரு புடி... ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கறி விருந்து - களைகட்டிய மணிக்கட்டி மாடசாமி கோயில் திருவிழா
2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்த கோயிலில் மேளதாளங்கள் இசைக்கப்படாமல் மணி ஓசையுடன் மட்டுமே பூஜைகள் நடைபெறுவதாக கூறுகின்றனர்.
Published : October 17, 2026 at 9:05 PM IST
- By. எம்.மணிகண்டன்
"மணிக்கட்டி மாடசாமி திருமணம் ஆகாதவர் என்பதால், கோயிலில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் பெண்களுக்கு அனுமதியில்லை. அதனால், சமபந்தி விருந்தில் ஆண்களும், சிறுவர்களும் மட்டுமே பங்கேற்பார்கள்" என்கிறார்கள் கோயில் பூசாரிகள்.
அதாவது, தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், தென்காசி, தூத்துக்குடி, நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் பாரம்பரிய வினோத திருவிழாக்கள் மற்றும் கறி விருந்து பல தலைமுறைகளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
விநோத பாரம்பரியம்
திருவிழா என தேதி குறித்த நாளில் இருந்தே, அவ்வூரைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் கோயிலுக்கு நுழைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்ல, பிரசாதமாக கொடுக்கும் உணவை அவர்கள் பார்க்கக்கூட கூடாது என்பதை கட்டுப்பாடாக கடைபிடித்து வருகிறார்கள். அப்படியே, ஒருவேளை உணவு எஞ்சினால், அவற்றை குழி தோண்டி புதைத்துவிடுவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
'புரட்டாசி கொடை விழா'
அதுபோன்ற திருவிழா தான், மணிக்கட்டி மாடசாமி கோயிலிலும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேடநத்தம் அருகே உள்ள டி.துரைச்சாமிபுரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ மணிகட்டி மாடசாமி கோயில். 200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமைவாய்ந்த இந்த கோயில், தற்போது இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ளது. இங்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் 'புரட்டாசி கொடை விழா' சிறப்பு வாய்ந்தது.
இங்கு சமைக்கப்படும் கிடாய் கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்பதால், உள்ளூர் மட்டுமின்றி அண்டை கிராமங்களைச் சேர்ந்த 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இதனால், கோயில் வளாகம் முழுவதும் ஆண்கள் கூட்டம் மட்டும் நிரம்பி ஜே... ஜே... எனக் காணப்படுகிறது.
வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் மணிக்கட்டி மாடசாமி
இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ மணிகட்டி மாடசாமி கோயில், பக்தர்களின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் தலமாக நம்பப்படுகிறது. அதனால், சொத்துப் பிரச்சனைகள் தீரவும், திருமணத் தடைகள் நீங்கவும், குழந்தைப் பாக்கியம் கிடைக்கவும் பக்தர்கள் மாடசாமியிடம் மனமுருகி வேண்டுகின்றனர்.
வேண்டுதலின்போது, சாமிக்கு ரோஜா மாலை அணிவித்து, பன்னீர் தெளித்து, கற்பூரம் ஏற்றி வழிபடுவதுடன், கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் பித்தளை மணிகளையும் கட்டி வழிபடுகின்றனர். இவ்வாறு வழிபட்டால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. அதுமட்டுமின்றி நிலம், வீடு வாங்குதல் மற்றும் திருமணம் போன்ற முக்கிய காரியங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவும், இங்கு வந்து பூக்கட்டிப் பார்த்து அனுமதி பெறும் வழக்கமும் பக்தர்களிடையே இருந்து வருகிறது.
இக்கோயிலில் படைக்கப்படும் தேங்காய் மற்றும் பழங்களை பக்தர்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்வதில்லை. அவை கோயிலின் ஒரு பகுதியில் தனித்தனியாகக் குவித்து வைக்கப்படுகின்றன. பின்னர், கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தேங்காயைச் சிறு துண்டுகளாக உடைத்து சாப்பிடுகின்றனர்.
பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை
ஒவ்வொரு செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் கோயிலில் பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாக, மதியம் 12 மணிக்கு நடைபெறும் உச்சிக்கால பூஜையில் கலந்துகொண்டு வழிபட்டால், மாடசாமியின் அருள் பரிபூரணமாகக் கிடைக்கும் என்பது அப்பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
உச்சிக்கால பூஜையில் மட்டுமே பெண்கள் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மாலை 6 மணிக்குப் பிறகு பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மறுநாள் வழங்கப்படும் படைப்புப் பிரசாதத்தையும் ஆண்கள் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். அதனை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என்ற மரபும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இதுமட்டுமல்ல... கோயில் திருவிழாவுக்கே உரிய ரேடியா மற்றும் மேளதாளங்கள் என்பது இங்கு அறவே கிடையாது என்கிறார்கள். அதனால், வழக்கமான பூஜைகள் மற்றும் கொடை விழா மணி ஓசையுடன் மட்டுமே நடக்கும் என்று கூறுகின்றனர் அப்பகுதி மக்கள்.
இந்த ஆண்டுக்கான கொடை விழா அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்கியது. தொடர்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் ஸ்ரீ மணிகட்டி மாடசாமிக்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் நடைபெற்றன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சாமக்கொடை பூஜை நள்ளிரவு 12 மணிக்குப் பிறகு நடைபெற்றது. பின்னர், இன்று (அக். 17) காலை 8 மணி முதல் சாமிக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
600 கிடா, 300 சேவல்
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக நடைபெற்ற கிடா விருந்துக்காக 600-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளும், 300-க்கும் மேற்பட்ட சேவல்களும் பலியிடப்பட்டது. மேலும், சுமார் 2,000 கிலோ அரிசியில் உணவு சமைக்கப்பட்டு பிரம்மாண்டமான சமபந்தி விருந்து நடைபெற்றது. இந்த விருந்தில் பெண்கள் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை என்பதால், ஆண்களும் சிறுவர்களும் நீண்ட வரிசையில் நின்று உணவருந்தினர். அக்கம் பக்கத்துக் கிராமத்தினர் என சுமார் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
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கட்டுப்பாடுகள்
இந்த விருந்தில் வயிறார எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் உணவு சாப்பிடலாம். ஆனால், மது போதையில் மட்டும் வரக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடும் கடைப்பிடிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மாடசாமியிடம் வேண்டுதல் நிறைவேறிய பக்தர்கள் ஆடு, சேவல் உள்ளிட்டவற்றை நேர்த்திக்கடனாகக் கோயிலில் விட்டுச் செல்கின்றனர். அவை ஊருக்குள் சுற்றித் திரிந்தாலும், மாலையில் கோயில் எல்லைக்குள் வந்து சேர்ந்துவிடுவதாக அப்பகுதி மக்கள் நம்பிக்கையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். அவை சாமி செலுத்தப்பட்ட நேர்த்திக்கடன் என்பதால், யாரும் அவற்றைத் தொந்தரவும் செய்வதில்லை என்று கூறுகின்றனர்.
150 வருடமாக நடக்கும் திருவிழா
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய கோயில் பூசாரிகள் ராமலிங்கம், கண்ணன், "இது 2 வருடத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் திருவிழா. மணிகட்டி மாடசாமி அனைவருக்கும் அருள்பாலித்து வருகிறார். சாமி திருமணம் ஆகாதவர் என்பதால், கோயிலில் மாலை 6 மணிக்குப் பிறகு பெண்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை. பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்த ஆடுகளை வழங்குவார்கள். 150 வருடமாக இந்த விழா நடந்துவருகிறது. பல ஆண்டுகளாக அனைத்து சமுதாய மக்களும் ஒன்றிணைந்து புரட்டாசி கொடை விழாவைக் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த ஒற்றுமையே கோயிலின் புகழ் மேலும் வளர்வதற்கு துணையாக உள்ளது" என்றனர்.
பொதுவாக கோயில் திருவிழாக்களில் பெண்கள் பொங்கல் வைத்தல், முளைப்பாரி எடுத்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்பது வழக்கம். ஆனால், டி.துரைச்சாமிபுரம் ஸ்ரீ மணிகட்டி மாடசாமி கோயிலில் நடைபெறும் கிடா விருந்து விழாவில் ஆண்களும், சிறுவர்களும் மட்டுமே பங்கேற்பது தனித்துவமான வழக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறைகள், நேர்த்திக்கடன், கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்கும் சமபந்தி கிடா விருந்து என ஸ்ரீ மணிகட்டி மாடசாமி கோயிலின் புரட்டாசி கொடை விழா அப்பகுதி மக்களிடையே முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.