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ரூ.5 கோடியில் பக்தர்களுக்கு குழு காப்பீடு – மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு விழாவிற்கு, தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் 7 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் ரூ.5 கோடியில் பக்தர்களுக்கு குழு காப்பீடு
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் ரூ.5 கோடியில் பக்தர்களுக்கு குழு காப்பீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 11:58 AM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு நிகழ்வுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, ரூபாய் 5 கோடியில் குழு காப்பீடு செய்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு விழா வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு நடைபெறும் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கவும், சுவாமி தரிசனம் செய்யவும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் 7 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பக்தர்களுக்கு காப்பீடு

இந்நிலையில், விழாவின் போது எதிர்பாராத வகையில் ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் வகையில், கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் ரூ. 5 கோடி அளவிலான குழு காப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெறும் திருக்குடமுழுக்கு விழா என்பதால், அதிகளவில் பக்தர்கள் திரள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

கோயில் சீரமைப்பு

மேலும், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு, முக்கிய கோபுரங்களின் திருப்பணி, கலசங்கள் சீரமைப்பு, சுதை சிற்பங்கள் மற்றும் கற்சிற்பங்கள் பாதுகாப்பு, வீரவசந்தராயர் மண்டபம், மறுகட்டுமானம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் கட்டட பாதுகாப்பு என கோயிலுக்குள்ளும், வெளியிலும் அனைத்து பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

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முன்னதாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில், கோபுர கலசம், கருவறை, மற்றும் வேள்வி உள்ளிட்ட முக்கிய நிகழ்வுகளில் தமிழ் திருமுறைகள் மற்றும் தமிழ் சைவ மந்திரங்களை பாட அனுமதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம், குடமுழுக்கின் அனைத்து முக்கிய நிகழ்வுகளிலும் சமஸ்கிருத வேதங்களுடன் இணைந்து தமிழ் திருமுறை ஓதுவார்கள் தமிழ் மந்திரங்களை பாடுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. மேலும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மட்டுமின்றி இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் இதனை முறையாக நடைமுறைப்படுத்துவதை அத்துறையின் ஆணையர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

TAGGED:

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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு
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