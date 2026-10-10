மகாளய அமாவாசை: ராமேஸ்வரம் கடலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு
புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மகாளய அமாவாசை ஆன்மீகரீதியாக மிகவும் சிறப்புமிக்கதாக கருதப்படுகிறது.
Published : October 10, 2026 at 10:59 AM IST
ராமநாதபுரம்: மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
இந்தியாவில் உள்ள புண்ணிய தலளங்களில் ஒன்றாக ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோயில் கருதப்படுகிறது. இங்கு ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை மற்றும் புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மகாளய அமாவாசை ஆகிய நாட்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து அவர்களின் முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவது வழக்கமாகும்.
அதன்படி, புரட்டாசி மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு, இன்று (அக்டோபர் 10) அதிகாலை முதல் பல்லாயிரக்கணக்கானப் பக்தர்கள் ராமேஸ்வரத்திற்கு வருகை தந்து அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புனித நீராடி மறைந்த முன்னோர்களின் ஆத்மா சாந்திக்காக சங்கல்பம் செய்து திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிப்பட்டனர்.
மேலும், முன்னோர்களுக்கு பிண்டமிட்டு கோதானம், வஸ்திர தானம் மற்றும் அன்னதானம் செய்து பிதுர்கர்மா பூஜையிலும் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் உள்ள 22 புனித தீர்த்தங்களிலும் நீராடிய பக்தர்கள், நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ராமநாதசுவாமி மற்றும் ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினி அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.
மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரத்திற்கு வரும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஏற்பாட்டில், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்தீஸ் தலைமையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புராட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசை
முன்னதாக, ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை ஆகிய நாட்களை விட புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மகாளய அமாவாசையானது ஆன்மீகரீதியாக மிகவும் சிறப்புமிக்கதாக கருதப்படுகிறது. இந்தக் காலகட்டமானது, முன்னோர்களுக்கு மட்டுமின்றி, நண்பர்கள், குருமார்கள் மற்றும் வளர்ப்புப் பிராணிகளுக்கும் தர்ப்பணம் செலுத்தி பிதுர் பூஜை செய்து வழிபடுவதற்கு உகந்த காலமாகக் கருதப்படுகிறது.
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ஆவணி மாத பெளர்ணமிக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து 15 நாட்கள் மகாளய பட்சம் எனப்படும் பித்ரு பட்ச காலமாக சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இந்தக் காலகட்டத்தில் மறைந்த முன்னோர்களின் ஆத்மாக்கள் தங்கள் குடுபத்தினரைக் காண வரும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
எனவே நீண்ட காலமாக நினைத்து வந்தவர்களும், முன்னோர்களை நினைவுக்கூரத் தவறியவர்களும், மகாளய பட்ச காலத்தில் விரதம் இருந்து பிதுர்கர்மா பூஜை செய்தால் முன்னோர்களின் ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடையும் என நம்பப்படுகிறது.