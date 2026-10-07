மீனாட்சி கோயில் உண்டியல் எண்ணிக்கை - ரூ. 2 கோடி ரொக்கம், 564 கிராம் தங்கம் காணிக்கை
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கடந்த செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதியன்று குடமுழுக்கு நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 7, 2026 at 8:07 AM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உண்டியல் எண்ணிக்கையின் போது ரூபாய் 2 கோடி ரொக்கம், 564 கிராம் தங்கம் மற்றும் 1,040 கிலோ வெள்ளி ஆகியவை பக்தர்களால் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உலக புகழ்பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் கடந்த செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது. 2009-ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு 17 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த வருடம் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. இந்த குடமுழுக்கு விழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இந்நிலையில், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் மற்றும் உபக்கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நேற்று (அக்டோபர் 6) நடைபெற்றது. மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இணை ஆணையர் க. செல்லத்துரை தலைமையில் இந்த உண்டியல் எண்ணும் பணிகள் நடைபெற்றது.
இந்த பணியில், மதுரை இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர், திருக்கோயில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர், அறங்காவலர்கள், கண்காணிப்பாளர்கள், கோயில் பணியாளர்கள், வங்கி பணியாளர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியன்று நடந்து முடிந்த குடமுழுக்கிற்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த உண்டியல் எண்ணும் பணியில் மொத்தம் ரூ. 2 கோடியே 43 ஆயிரத்து 395 ரொக்கம் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 564 கிராம் தங்கம், 1,040 கிராம் வெள்ளி மற்றும் 522 அயல்நாட்டு ரூபாய் நோட்டுகள் எண்ணிக்கையும் காணிக்கையாக பெறப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில் உண்டியல் திறப்புப் பணிகள் மற்றும் எண்ணிக்கை நடவடிக்கைகள் ஆகியவை முழுமையாக கண்காணிக்கப்பட்ட நிலையில், காணிக்கையாக பெறப்பட்ட பணம், தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்டவை உரிய முறையில் கணக்கெடுக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கைத் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வரும் நிலையில், உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 2 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை கிடைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உண்டியல் காணிக்கை தொகை மற்றும் கிடைத்த பொருள்கள் அனைத்தும் அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் முன்னிலையில் கோயில் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.