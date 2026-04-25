சித்திரை திருவிழா: தேரோட்டத்திற்கு தயாராகும் தேர்கள்

ஏப்ரல் 29 மதுரை சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.

தேரோட்டத்திற்கு தயாராகும் தேர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 9:05 PM IST

மதுரை: மதுரை சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு, அலங்காரப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலகப் புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாப்பட்டு வருகிறது. இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான மீனாட்சி திருக்கல்யாணம், அழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் வைபவத்தை காண பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், மதுரையில் கூடுவர்.

அந்த வகையில், சிறப்பு பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கடந்த ஏப்.20 ஆம் தேதி காலை சுவாமி சன்னதி முன்பாக உள்ள தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. இதனையடுத்து அம்மனும் சுவாமியும் தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதியுலா வரும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக வரும் 26ஆம் தேதி மீனாட்சியம்மன் பட்டாபிஷேகம், 27ஆம் தேதி திக்கு விஜயம், 28ஆம் தேதி மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணம் ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன.

இந்நிலையில், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மதுரை மாசி வீதிகளை வலம் வரும் வகையில் திருத்தேரோட்ட நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. அம்மன் மற்றும் சுவாமி தேர்கள் கீழமாசி வீதியில் அமைந்துள்ள தேர்முட்டியில் இருந்து புறப்பட்டு, நான்குமாசி வீதிகளையும் வலம் வரவுள்ளனர். இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர். இதனை முன்னிட்டு தேர்களை சுத்தம் செய்து, அதனை அலங்காரம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதுகுறித்து, தேர் அலங்காரம் செய்யும் கொத்தனார் முருகேசன் கூறுகையில், ”தேரோட்டத்திற்கான தேர் பணிகளை தற்போது மேற்கொண்டு வருகிறோம். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக இங்கு முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டு பணிகள் தொடங்கின. சுவாமி தேரின் மேல் அலங்காரங்கள் பணிகள் 75 சதவீதம் முடிந்துள்ளன. இதற்கான வடங்கள், குதிரைகள் ஆகியவை பொருத்தும் பணி ஒரு சில நாட்களில் நிறைவடையும்.‌ தற்போது அம்மன் தேரில் மேல் அலங்கார பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பணிகள் அனைத்தும் ஓரிரு தினங்களில் முடிவடையும்.

முன்னோர்களின் வழியில் நாங்கள் தற்போது 15 பேர் கொண்ட குழுவினர் செய்து வருகிறோம். மீனாட்சி அம்மனுக்கு நாங்கள் செய்யும் கைங்கரியமாக, தெய்வ பக்தியாக இதனை செய்கின்றோம். இப்பணிகளை மேற்கொள்ள தேவஸ்தானம் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. மீனாட்சி அம்மனின் அருளும் உள்ளது. 10-லிருந்து 15 நாட்கள் வரை இந்த பணிகள் இருக்கும்.

தேரோட்டம் முடிந்து தேர்கள் நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகும் 10 நாட்கள் வரை பணிகள் நடைபெறும். தற்போது இரண்டு தேர்களுக்கும் புது சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. தேவஸ்தான பொறியாளர்கள் திருச்சி பெல் நிறுவனத்தின் வாயிலாக இப்பணியை மேற்கொண்டனர். பொருத்தியுடன் தேரை வெள்ளோட்டமாக இழுத்துப் பார்த்தபோது, மிக சிறப்பாக தேர்கள் நகர்ந்து வந்தன. எனக்கு தெரிந்து தோராயமாக 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தேர்தலின் சக்கரங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன” என தெரிவித்தார்.

