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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு 7 வண்ணங்களில் ‘பாஸ்’ - யார் எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும்?

பொதுமக்களுக்காக சுமார் 2,000 பாஸ்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், மருத்துவக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 3:23 PM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கு ஏழு வண்ணங்களில் அனுமதிச்சீட்டு வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வண்ணத்துக்கும் எந்தெந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் எனவும் கோவில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் காண பக்தர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு பல்வேறு வண்ணங்களில் ‘பாஸ்’ மற்றும் பேட்ஜ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு வண்ண பாஸ் வைத்திருப்பவர்களும் கோயிலுக்குள் செல்வதற்கான வழித்தடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

7 வண்ண பாஸ் - செல்ல வேண்டிய வழிகள்

கோல்டன் நிற பேட்ஜ்: கிழக்கு சித்திரை வீதியின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து அஷ்டசக்தி மண்டபம் வழியாகச் சென்று அம்மன் தங்க விமானம் அமைந்துள்ள பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

பிரவுன் நிற பாஸ்: வடக்கு சித்திரை வீதியின் கிழக்குப் பகுதியில் இருந்து வடக்கு கோபுரம் வழியாகச் சென்று, சுவாமி சன்னதியின் கிழக்குப் பகுதி மேல்தளத்தை அடைய வேண்டும்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக பாஸ் வகைகள்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக பாஸ் வகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிங்க் நிற பாஸ்: கீழச்சித்திரை வீதியின் தெற்கு பகுதியில் இருந்து அஷ்டசக்தி மண்டபம் வழியாகச் சென்று, மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபத்தின் மேல்தளத்துக்குச் செல்ல வேண்டும்.

ப்ளூ நிற பாஸ்: தெற்கு சித்திரை வீதியின் மேற்கு பகுதியில் இருந்து தெற்கு கோபுரம் வழியாகச் சென்று, பொற்றாமரைக்குளம் பகுதியின் மேல்தளத்தை அடைய வேண்டும்.

கருநீல நிற பாஸ்: கீழச்சித்திரை வீதியின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து கிழக்கு ராஜகோபுரம் வழியாகச் சென்று, ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் மேல்தளத்துக்குச் செல்ல வேண்டும்.

பச்சை நிற பாஸ்: கீழச்சித்திரை வீதியின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து அஷ்டசக்தி மண்டபம் வழியாகச் சென்று, அம்மன் தங்க விமானம் அமைந்துள்ள பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

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மஞ்சள் நிற பாஸ்: வடக்கு சித்திரை வீதியின் மேற்கு பகுதியில் இருந்து வடக்கு கோபுரம் வழியாகச் சென்று, சுவாமி தங்க விமானம் அமைந்துள்ள பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

சிவப்பு நிற பாஸ்: மேற்கு சித்திரை வீதியின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து மேற்கு கோபுரம் வழியாகச் சென்று, சுவாமி சன்னதியின் மேற்கு பகுதி மேல்தளத்தை அடைய வேண்டும்.

8,000 வாகனங்கள் நிறுத்த ஏற்பாடு

கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் அவர் கூறுகையில், கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு 56 இடங்களில் சுமார் 8,000 வாகனங்களை நிறுத்தும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

பொதுமக்களுக்காக சுமார் 2,000 பாஸ்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், மருத்துவக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். பாதுகாப்புப் பணியில் சுமார் 6,000 போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.

செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும். மின்சாரத் துறை சார்பில் 100க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், பக்தர்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காக 1,000 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கும்பாபிஷேக நிகழ்வுகளை பக்தர்கள் காணும் வகையில் 53 இடங்களில் எல்.இ.டி. திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நீதிபதிகள், கோயில் நிர்வாகம் உள்ளிட்ட நிர்வாகப் பணிகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு சுமார் 5,000 பாஸ்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், பாஸ் வழங்குவதில் எந்தவித தலையீடும் இருக்காது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

மதுரைக்கு உள்ளூர் விடுமுறை

கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு பதிலாக செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி வேலை நாளாக இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கோயிலில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், செப்டம்பர் 17 முதல் 20ஆம் தேதி வரை நான்கு நாட்களுக்கு அம்மன் மற்றும் சுவாமியை கட்டணமின்றி தரிசனம் செய்யலாம் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

கும்பாபிஷேக நாளில் பாஸ் வைத்திருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிறம் மற்றும் நுழைவு வழித்தடத்தைத் தவறாமல் பின்பற்றுவது பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசல் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி உள்ளதுConclusion:

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