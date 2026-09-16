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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக பொது தரிசனம் எப்போது?

கும்பாபிஷேக நிகழ்வை பக்தர்கள் காணும் வகையில், மதுரை நகரில் பேருந்து நிலையங்கள், முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் திருக்கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 51 இடங்களில் எல்.இ.டி. திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 11:36 AM IST

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மதுரை: உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில், பக்தர்களுக்கான பொது தரிசனம் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக தரிசனம் செய்வதற்கான விரிவான முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி காலை 7.40 மணி முதல் 8.10 மணி வரை திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெற உள்ளது. இந்த முக்கிய நிகழ்வை திருக்கோயிலின் மேல்தளத்தில் இருந்து நேரில் காண பாஸ் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும். பாஸ் இல்லாத பக்தர்கள் மேல்தளத்திற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.

காலை 10 மணி முதல் பொது தரிசனம்:

திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நிறைவடைந்த பின்னர், காலை 10 மணி முதல் பொது தரிசனம் நடைபெற உள்ளது. பொது தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கோபுரங்கள் வழியாக கோயிலுக்குள் நுழையவும், கிழக்கு கோபுரம் வழியாக வெளியேறவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினர் மற்றும் அரசு அலுவலர்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கட்டணமில்லா உதவி எண்கள்:

கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைகள், தகவல் மற்றும் அவசர உதவிகளுக்காக 1800-425-6781, 1800-425-6782 ஆகிய கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பொதுமக்கள் இந்த உதவி எண்களைத் தொடர்புகொண்டு தேவையான தகவல்கள் மற்றும் உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

51 இடங்களில் எல்.இ.டி. திரைகள்

கும்பாபிஷேக நிகழ்வை அதிக எண்ணிக்கையிலான பக்தர்கள் காணும் வகையில், மதுரை நகரில் பேருந்து நிலையங்கள், முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் திருக்கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 51 இடங்களில் எல்.இ.டி. திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் மூலம் கோயிலுக்குள் நேரடியாக செல்ல முடியாத பொதுமக்களும் கும்பாபிஷேக நிகழ்வை காண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் கும்பாபிஷேக நிகழ்வையொட்டி காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
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