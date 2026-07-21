ETV Bharat / spiritual

மதுரை கள்ளழகர் திருக்கோவில் ஆடிப்பெரும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்

கள்ளழகர் திருக்கோவில் ஆடிப்பெரும் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் வரும் 29-ம் தேதி நடைபெறுகிறது.

கள்ளழகர் திருக்கோவில் ஆடிப்பெரும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது
கள்ளழகர் திருக்கோவில் ஆடிப்பெரும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரை அருகே, தென்திருப்பதி என்று போற்றப்படும் அழகர்கோவில் சுந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோவில் ஆடிப்பெரும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று (ஜூலை 21) கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.

விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று "கோவிந்தா கோவிந்தா" என கோஷம் முழங்கிட சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

108 வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றாகவும், ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட திருத்தலமுமான மதுரை அழகர்கோவில் சுந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயிலில், முதன்மையான சிறப்பு பெற்ற விழாவாக, ஆடிப்பெருந்திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க.. பழநி கோயில் நிலம் மோசடி விவகாரம்: 6-வது நாளாக தொடரும் சிபிசிஐடி விசாரணை

இந்த கோயிலில், ஆடிப்பெருந்திருவிழா, இன்று கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கி வரும் 31-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

முன்னதாக, ஆடிப்பெருந்திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடிமரம் அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் உற்சவர் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத கள்ளழகர் என்ற சுந்தரராஜப்பெருமாள் எழுந்தருளியதை தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, தங்கக் கொடிமரத்தில் மங்கள வாத்தியங்கள், வேத மந்திரங்கள் முழங்கிட கருடாழ்வார் உருவம் பொறித்த கொடிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டு மஹா தீபாரதனை நடைபெற்றது.
ஆடிப்பெருந்திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியதை அடுத்து, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத கள்ளழகர் அன்னவாகனம், சிம்ம வாகனம், அனுமார் வாகனம், கருட வாகனம், சேஷ வாகனம், யானை வாகனம், புஷ்ப சப்பரம், குதிரை வாகனம் என பல்வேறு வாகனங்களில் தினமும் எழுந்தருளி கோவில் பிரகாரம் சுற்றி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்க உள்ளார்.

இந்நிலையில், திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் வரும் 29-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. அன்றைய தினம், அதிகாலை, தேவியர்களுடன் சுந்தரராஜப்பெருமாள் திருத்தேரில் எழுந்தருளுகின்றார். அதனை தொடர்ந்து நடைபெறும் சிறப்பு பூஜைகள் முடிந்த பிறகு, காலை 7.05 மணிக்கு மேல் 7.25 மணிக்குள் திருத்தேர் வடம் பிடிக்கும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. ஆடிப்பெருந்திருவிழா தொடங்கி உள்ளதை அடுத்து, கோவில் மண்டபத்தில் பல்வேறு சிறப்பு கலைநிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க.. சென்னையில் இரண்டு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை 'திடீர்' சோதனை

திருத்தேரோட்ட வைபவத்தை காண்பதற்கு மதுரை மட்டுமல்லாது பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரகணக்கான பக்தர்கள் அழகர்மலையில் கூடுவார்கள் என்பதால் கோயில் நிர்வாகம் சார்பிலும், காவல்துறை சார்பிலும் பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

TAGGED:

AZHAGAR TEMPLE AADI FESTIVAL
MADURAI KALLAZHAGAR TEMPLE
KALLAZHAGAR TEMPLE AADI FESTIVAL
AZHAGAR CAR FESTIVAL
AZHAGAR TEMPLE AADI FESTIVAL BEGINS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.