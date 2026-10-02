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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மண்டலப் பூஜை நிறைவு - 5 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக குடிநீர், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை போதுமான அளவில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 8:46 PM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் மண்டலப் பூஜை இன்றுடன் நிறைவுப் பெற்றுள்ளது. தொடர் விடுமுறையால் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது.

இன்றுடன் மண்டலப் பூஜை நிறைவு

உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஷ்வரர் திருக்கோயிலில் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த செப்டம்பர் 17- ஆம் தேதி மஹா கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். கும்பாபிஷேகத்தைத் தொடர்ந்து மண்டலப் பூஜை நடைபெற்று வருகிறது.

வழக்கமாக, மஹா கும்பாபிஷேகத்திற்குப் பிறகு 48 நாட்கள் மண்டலப் பூஜை நடைபெறும் நிலையில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் திருவிழாக்களைக் கருத்தில் கொண்டு மண்டலப் பூஜை நாட்கள் நிர்ணயிக்கப்படுவது வழக்கம் என திருக்கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அக்.11-ல் நவராத்திரி விழா தொடக்கம்

வரும் அக்டோபர் 11- ஆம் தேதி நவராத்திரி விழா உற்சவம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அதனையொட்டி இன்றுடன் (அக்.02) மண்டலப் பூஜை நிறைவுப் பெற்றுள்ளது. மண்டலப் பூஜை நடைபெற்று வந்த நாட்களில் தினமும் சுமார் 40,000 முதல் 50,000- க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். குறிப்பாக, பள்ளிகளுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு விடுமுறையால் பக்தர்கள் வருகை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை

இன்று (அக்.02) முதல் அக்.04 வரை மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது. நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

அக்.04 வரை நாள்தோறும் சுமார் ஒரு லட்சம் பக்தர்கள் வரை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தர வாய்ப்புள்ளதாக திருக்கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பக்தர்கள் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கோபுர நுழைவுவாயில்கள் வழியாக பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு, தெற்கு மற்றும் வடக்கு கோபுர நுழைவுவாயில்கள் வழியாக வெளியே அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர்.

பக்தர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகக் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக திருக்கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. முதியவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதுடன், குடிநீர், மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை போதுமான அளவில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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TAGGED:

மண்டலப் பூஜை நிறைவு
மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில்
அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்
MEENAKSHI SUNDARASWARAR TEMPLE
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