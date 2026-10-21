காளி வேடத்தில் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறதா? குலசை தசரா திருவிழாவில் பக்தர்கள் பகிர்ந்த சுவாரசிய தகவல்
தமிழ்நாட்டில் தசரா திருவிழா தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது.
Published : October 21, 2026 at 1:26 PM IST
- BY இரா மணிகண்டன்
தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் தசரா திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் குலசேகரன்பட்டினத்தில், ஈடிவி பாரத்திடம் பக்தர்கள் பகிர்ந்த சுவாரசிய தகவல்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.
குலசை தசரா திருவிழா
இந்தியாவில் மைசூருக்கு அடுத்தபடியாகத் தமிழ்நாட்டில் பிரமாண்டமாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா திருவிழா என்றாலே தென் மாவட்ட மக்களின் நினைவுக்கு முதலில் வருவது தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில்தான். நவராத்திரி விழாவையொட்டி 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்தத் திருவிழாவின் சிறப்பம்சமே பக்தர்கள் வேடம் போடுவது தான். ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதம் இருந்து பல்வேறு வேடம் அணிந்து அம்மனை வழிபடுவது தனிச்சிறப்பாகும்.
குலசை என்று அழைக்கப்படும் குலசேகரன்பட்டினத்தில், உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, பணி நிமித்தமாக வெளி மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்களும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பி, மாலை அணிந்து விரதமிருந்து, குடும்பம் குடும்பமாகத் தசரா திருவிழாவில் பங்கேற்கின்றனர். வேண்டுதல்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து, வீடு வீடாகச் சென்று தர்மம் பெற்று வருகின்றனர்.
குலசேகரன்பட்டினம் தல வரலாறு
இந்தத் திருக்கோவிலில் சுவாமி ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும், அம்பிகை முத்தாரம்மனும் ஒரே பீடத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பது தனிச்சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது. பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட குலசேகர பாண்டிய மன்னனுக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் காட்சியளித்து அருள்புரிந்ததால், இவ்வூர் குலசேகரன்பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுவதாகத் தல வரலாறு கூறுகிறது.
ஒரு காலத்தில் சாதாரண தெருக்கோவிலாக இருந்த முத்தாரம்மன் திருக்கோவில், இன்று உலகப் புகழ்பெற்ற தசரா திருவிழா நடைபெறும் முக்கியத் திருத்தலமாக வளர்ந்துள்ளது. இதற்குப் பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும், அம்மன் மீதான அளவற்ற பக்தியுமே காரணம் எனப் பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
40 நாட்கள் விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள்
இந்த ஆண்டு தசரா திருவிழா கடந்த அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான தசரா கொண்டாட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. வழக்கம்போல் தசராவை முன்னிட்டு குலசையை சுற்றியுள்ள உடன்குடி, நாசரேத், சாத்தான்குளம், ஞானியார் குடியிருப்பு, அழகப்பபுரம் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களில் பொதுமக்கள் ஷெட் அமைத்து வேடம் போட்டார்கள்.
அதாவது அந்தந்த கிராமங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு பெயரில் ஷெட் அமைப்பார்கள். அங்கு வேடம் அணியும் பக்தர்கள் திருவிழாவுக்கு 40 நாட்களுக்கு முன்பே விரதந்தை தொடங்குவார்கள். இறுதியில் தசரா அன்று ஷெட்டில் இருந்து வேடத்துடன் குலசையை நோக்கி புறப்படுவார்கள். முன்னதாக செல்லும் வழியில் மேளம் தாளம் முழங்க, நடனமாடியபடி செல்வார்கள்.
காளி வேடம், மாயாண்டி வேடம், சுடலை வேடம், சிவன் வேடம், பெருமாள் வேடம், நரசிம்மர் வேடம், விநாயகர் வேடம், அனுமான் வேடம் என 50-க்கும் மேற்பட்ட வேடங்கள் இருந்தாலும், காளி வேடம் தான் மிக உக்கிரமாக இருக்கும். அவர்கள் கண்களில் கண் மலர் வைத்தபடியும், தலையில் நீளமான சடை அணிந்தபடியும், வாயில் நீளமான பற்களை பொருத்திய படியும் ஆக்ரோஷமாக காட்சி தருவார்கள்.
ஆக்ரோஷமான அட்டகாளி
இதுகுறித்து, 25 ஆண்டுகளாக காளி வேடம் போடும் நவலட்சுமிபுரத்தை சேர்ந்த பூமாரி நம்மிடம் கூறுகையில், “25 ஆண்டுகளாக காளி வேடம் போடுகிறேன். சொன்ன காரியம் அனைத்தும் நிறைவேறுவதால் தொடர்ந்து வேடம் போடுகிறேன். தசரா என்றாலே வேண்டுதல் தான். ஒருவருக்கு உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்தால், அம்மனிடம் வேண்டிக் கொண்டு வேடம் போடுவார்கள், மறு வருடம் உடல் சரியாகிவிடும்.
வேடத்தைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு வேடங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வேடத்திற்கும், ஒவ்வொரு சாமி உடம்பில் இறங்கும். எந்த வேடம் போட்டாலும், அடிப்படையாக முத்தாரம்மனை தான் வணங்குவோம். ஆரம்பத்தில் நான் வேடம் போடும்போது எனக்கு இருக்க கூட இடம் கிடையாது. அம்மனை வேண்டிக்கொண்டு வேடம் போட்டேன். இப்போது நான் செழிப்பாக இருக்கிறேன்.
காளியில் மயான காளி, கருங்காளி, சுடுகாட்டு காளி, செங்காளி, அலங்கார காளி, அட்ட காளி, வீர காளி என 8 காளிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு காளிக்கும், ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கும். விரதத்தைப் பொறுத்தவரை காப்பு கட்டும் வரை பச்சை அரிசி சாப்பாடு தான், ஒரு நேரம் மட்டும் சாப்பிடுவோம். காளியில் அட்டகாளி தான் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இருக்கும். அட்டகாளியை எளிதில் சாந்தப்படுத்த முடியாது” என்றார்.
காளி வேடம் தான் இறுதி
இதனைத் தொடர்ந்து, அய்யப்பன் என்பவர் கூறுகையில், “25 ஆண்டுகளாக காளி வேடம் போடுகிறோம். ஆரம்பத்தில் ஏழு கைகள் கொண்ட காளி வேடம் போட்டோம். ஆண்டுக்கு ஆண்டு கைகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவோம். விரதம் இருப்பவர்கள் தான் எங்களுக்கு வேடம் போடுவார்கள். ஆரம்பத்தில் 11 சடை வைத்திருந்தோம். இப்போது 101 சடையை தலையில் வைக்கிறோம்.
சடையின் எடை அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அம்மன் அருளால் அந்த எடை எங்களுக்கு தெரியாது. வேடம் கலைக்கும் போது கடற்கரையில் குளித்துவிட்டு சடையை பிறரிடம் கொடுப்போம். அப்போது சாமி எவ்வளவு கனமாக இருக்கிறது, எப்படி இதை சுமந்தீர்கள் என கேட்பார்கள். அப்போதான் எங்களுக்கு அது பற்றி தெரியும். பின்னர் அதை ஒரு சாக்குப் பையில் போட்டு திரும்ப கொண்டு வருவோம்.
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உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், வீட்டில் உள்ளவர்கள் முன்னேற்றதுக்காகவும் வேண்டிக்கொண்டு வேடம் போடுகிறோம். காளி வேடம் போட்டால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அருள் வாக்கு சொல்வோம். உடம்பு சரியில்லாத ஆட்களிடம், நீங்கள் எனக்கு அன்னதானம் போட்டால் சரியாகிவிடும் என்று கூறுவோம். அது பலித்து விடுவதால் அவர்களும் நாங்கள் சொன்னதை செய்வார்கள்.
காளி வேடம் போட்டால் மீண்டும் காளி வேடம் மட்டும் தான் போட முடியும். ஆரம்பத்தில் வேடன் வேடம், கரடி வேடம் போன்ற சின்ன சின்ன வேடங்கள் போடலாம். ஆனால் காளி வேடம் போட்ட பிறகு வேறு வேடம் போட முடியாது” என்றார்.