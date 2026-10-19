குலசை முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா- திருநெல்வேலியில் விரதத்தை தொடங்கிய பக்தர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்த பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செய்வதாக பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்து, நெல்லை மாநகரில் ஊர்வலமாக சென்று யாசகம் பெற்று வருகின்றனர்.
Published : October 19, 2026 at 5:10 PM IST
திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரபட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோவில் தசரா திருவிழா நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், திருநெல்வேலியில் விரதம் இருந்து காப்பு கட்டிய பக்தர்கள் பல்வேறு வேடம் அணிந்து யாசகம் பெற்று வருகின்றனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரபட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோவில் தசரா திருவிழா நாளை நடைபெறுகிறது. கர்நாடக மாநிலம், மைசூருக்கு அடுத்தப்படியாக மிகப்பிரம்மாண்டமாக குலசேகரப்பட்டினத்தில் தசரா விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், குலசேகரப்பட்டினம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.
தசரா விழாவுக்காக தூத்துக்குடி மட்டுமில்லாமல் திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், மதுரை ஆகிய தென்மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள், திருவிழா தொடங்கிய முதல் நாளன்று காப்பு கட்டி விரதத்தை தொடங்கினர். தொடர்ந்து, பக்தர்கள் பல்வேறு வேடம் அணிந்து, யாசகம் பெற்று, அதை கோவிலுக்கு காணிக்கையாக செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பலர் தாங்கள் விரும்பி நேர்த்திக்கடன் செய்வதாக பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்து, நெல்லை மாநகர் முழுவதும் மேளதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக சென்று யாசகம் பெற்று வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மீனாட்சிபுரம் ஜெயஸ்ரீ வீரபத்ரகாளி தசரா குழு சார்பில் விரதம் இருந்து காப்பு கட்டிய பக்தர்கள், காளி, ஆஞ்சநேயர், முனிவர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், செவிலியர் என பல்வேறு வேடம் அணிந்து, நெல்லை மாநகர் முழுவதும் மேளதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக சென்று யாசகம் பெற்று வருகின்றனர்.
இன்று சரஸ்வதி பூஜையை நிறைவு செய்து விட்டு, பக்தர்கள் நெல்லையில் இருந்து குலசேகரபட்டினம் சென்று அங்கு மகிசாசுர சம்ஹாரம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளனர்.
தசரா திருவிழாவை ஒட்டி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தசரா திருவிழா களை கட்டியுள்ளது. மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் எங்கு பார்த்தாலும் பெரும்பாலான வீதிகளில் வேடமணிந்த பக்தர்கள் தசரா பூஜை நடத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, ஆக்ரோஷமான காளி வேடம், சுடலை வேடம், மாயாண்டி வேடம் போன்ற வேடங்களை அணிந்து சாலைகளில் உலா வந்த வண்ணம் உள்ளனர். இதனால், தசரா பண்டிகை மக்கள் மத்தியில் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளது.