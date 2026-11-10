கந்தசஷ்டி திருவிழா - முருகனின் கோயில்களில் கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்
கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக சூரசம்ஹார நிகழ்வு வருகிற நவம்பர் 15 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 12:50 PM IST
தூத்துக்குடி: கந்தசஷ்டி திருவிழா தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் இன்று (நவம்பர் 10) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
தமிழ் கடவுள் என போற்றப்படுகிறார் முருகன். அந்த வகையில், முருகனுக்கான முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்று கந்தசஷ்டி. அதிலும் ஐப்பசி மாதம் வரும் மகா கந்தசஷ்டி திருவிழாவானது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த நாளில் தான் முருகன், திருச்செந்தூரில் வைத்து சூரபத்மனை வதைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் இந்த திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கமாகும்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்கான மகா கந்தசஷ்டி திருவிழா இன்று தொடங்கியது. கந்த சஷ்டியின் சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹார நிகழ்வு வருகிற நவம்பர் 15 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, முருகன் - தெய்வானை திருக்கல்யாண நிகழ்வும் நடைபெறும்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கோலாகலமாக தொடங்கிய கந்தசஷ்டி பெருவிழா #kandashasti | #lordmurugan | #swamimalai | #shastivizha | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/XFC9D7iqKz— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 10, 2026
திருச்செந்தூரில் கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்
தமிழ்நாடு முழுவதும் முருகனுக்கு பல கோயில்கள் இருந்தாலும், முருகனுக்கு என்று ஆறுபடை வீடுகள் உள்ளன. அதில், இரண்டாம் படை வீடு திருச்செந்தூராகும். இங்கு தான் முருகன், சூரபத்மனை வதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், மகா கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு, இன்று (நவம்பர் 10) அதிகாலை திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவானது கொடியேற்றதுடன் தொடங்கியது.
முன்னதாக, இன்று அதிகாலை 1.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தீபாராதனையும், 2 மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து அதிகாலை 5 மணியளவில் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் வள்ளி, தெய்வானையுடன் யாகசாலைக்கு எழுந்தருளினார். தொடர்ந்து, காலை 7 மணியளவில் யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
9 மணிக்கு மூலவருக்கு உச்சிகால அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனையும் 12 மணிக்கு யாகசாலையில் தீபாராதனை நடைபெறுகிறது. பின்னர் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் வள்ளி, தெய்வானையுடன் தங்கச்சப்பரத்தில் சண்முகவிலாச மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். மாலை சிறப்பு வழிபாடுகளைத் தொடர்ந்து சுவாமி தங்க ரதத்தில் கிரிவீதி உலா வருகிறார்.
கந்த சஷ்டி விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அன்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் திருச்செந்தூர் கோயில் எதிரே உள்ள கடற்கரையில் சூரபத்மனை முருகப்பெருமான் வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
சூரசம்ஹாரத்தைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 16-ஆம் தேதி தெய்வானை அம்பாளுக்கு தபசுக் காட்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சியும், சுவாமி குமரவிடங்கப் பெருமான் – தெய்வானை அம்பாள் திருக்கல்யாண வைபவமும் நடைபெறுகின்றன.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கோலாகலமாக தொடங்கிய கந்தசஷ்டி பெருவிழா #kandashasti | #tiruchendur | #lordmurugan | #shastivizha | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/3dUwoyxEQY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 10, 2026
சுவாமி மலையில் கொடியேற்றம்
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் நான்காம் படை வீடான கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் மகா கந்தசஷ்டி திருவிழாவானது கொடியேற்றத்துடன் இன்று தொடங்கியது. முன்னதாக வள்ளி, தெய்வானை சமேதராய் சண்முகர், வீரகேசரி, வீரபாகு ஆகியோருக்கு சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு நாதஸ்வர மேள தாள மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்க, விசேஷ பூஜைகள் செய்து மகா தீபாராதனை செய்யப்பட்டது.
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அதனைத் தொடர்ந்து, மலைக்கோயிலில் இருந்து சிதறு தேங்காய் உடைத்து படியிறங்கி சுவாமிகள் வசந்த மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கந்தசஷ்டி தொடக்கத்தை முன்னிட்டு இன்று காலை மூலவர் சுவாமிநாதசுவாமிக்கு விசேஷ அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, பிறகு, தங்க கவசம், வைர வேலுடன் சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. இதனை ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் வந்து மூலவர் சுவாமிநாதசுவாமியை நெய் மற்றும் நல்லெண்ணெய் தீபங்கள் ஏற்றியும் அர்ச்சனைகள் செய்தும் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.