வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.28 லட்சம்
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை திறந்து எண்ணப்படுவது வழக்கம். கடந்த ஜூன் மாதம் உண்டியல்கள் திறந்து காணிக்கைகள் கணக்கிடப்பட்டன.
Published : October 9, 2026 at 10:26 PM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.28.69 லட்சம் ரொக்கம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரகடத்தை அடுத்துள்ள வல்லக்கோட்டை, சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய உண்டியல் தொகை இன்று எண்ணப்பட்டது.
இந்தக் கோவிலில் உள்ள 10 உண்டியல்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை திறந்து எண்ணப்படுவது வழக்கம். கடந்த ஜூன் மாதம் உண்டியல்கள் திறந்து கணக்கிடப்பட்டது. அந்த வகையில், மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு, இன்று பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்திய தொகை எண்ணப்பட்டது.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை காஞ்சிபுரம் உதவி ஆணையர் மா.ஜெயா, ஆய்வாளர் சிவராமகிருஷ்ணன், கோவில் நிர்வாக அதிகாரி செந்தில்குமார், ஒரகடம் காவல் துறையினர் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் முன்னிலையில் திறந்து எண்ணப்பட்டது.
பொது உண்டியல்கள் 9, திருப்பணி உண்டியல் 1 என மொத்தம் 10 உண்டியல்கள் திறந்து எண்ணப்பட்டதில், ரூ.28 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 826 லட்சம் ரொக்கம், 27 கிராம் தங்கம், 2890 கிராம் வெள்ளிப்பொருட்களை பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளது தெரியவந்தது.