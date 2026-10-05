வள்ளலாரின் 204-வது பிறந்த தினம்: வடலூரில் ஜோதி தரிசன விழா
வடலூரில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள இறைச்சி மற்றும் மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 4:03 PM IST
கடலூர்: அருட்பெருஞ்ஜோதி வள்ளலாரின் 204-வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு வடலூர் சத்திய தர்ம ஞானசபையில் புதிய கொடிமரத்தில் கொடியேற்றுதல் மற்றும் இரவு 7:45 முதல் 8:45 வரை ஏழு திரை நீக்கி ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்ட உள்ளது.
வடலூர் அருகே மருதூர் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் ராமலிங்க அடிகளார். இவர் இறைவன் ஒளி வடிவில் உள்ளார் என்பதை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் வடலூரில் சத்திய ஞான சபையை உருவாக்கினார். அங்கு ஏழை, எளிய மக்களின் பசியை போக்குவதற்காக தர்மசாலையை நிறுவினார். அன்று முதல் இன்று வரை அணையா அடுப்பு எரிந்து பலரின் பசிப்பிணியை நீக்கி வருகிறது
இன்று வள்ளலாரின் 204 வது பிறந்த தினத்தையொட்டி வடலூரில் ஜோதி தரிசன விழா நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு சத்திய தர்மசாலையில் கறுப்புத்திரை, நீலத்திரை, பச்சைத்திரை, சிவப்புத்திரை, பொன்மைத்திரை, வெண்மைத்திரை, கலப்புத்திரை என ஏழு திரைகள் நீக்கி ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்படுகிறது.
விழாவிற்காக கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் இன்று 14 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், 50 ஆய்வாளர்கள், உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள், ஆயுதப்படை மற்றும் ஊர்க்காவல் படை என மொத்தம் 1700 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கும் பொருட்டு 10 இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரங்களும், 100 இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள இறைச்சி மற்றும் மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
வள்ளலாரின் வரலாறு
சிதம்பரம் அருகே அமைந்துள்ள சிறிய ஊர் மருதூர். இங்கு ராமையா பிள்ளை - சின்னம்மையார் தம்பதிக்கு ஐந்தாவது மகனாக பிறந்தவர் திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் ராமலிங்க அடிகளார். இவர் 1823 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி, புரட்டாசி மாதம், 21ஆம் நாள், சித்திரை நட்சத்திரம், ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மாலை 5.54 மணியளவில் பிறந்தார்.
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ராமலிங்க அடிகளார் வெறும் ஆன்மிகவாதியாக மட்டுமல்லாமல், சிறந்த சொற்பொழிவாளர், போதகாசிரியர், உரையாசிரியர், சித்த மருத்துவர், பசிப்பிணி போக்கிய அருளாளர், பதிப்பாசிரியர், நூலாசிரியர், இதழாசிரியர், ஞானாசிரியர், சமூக சீர்திருத்தவாதி, தீர்க்கதரிசி என பன்முக ஆற்றல் உடையவராக திகழ்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.