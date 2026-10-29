அண்ணாமலையார் கோயில் அபிஷேக டிக்கெட் முன்பதிவு - சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல் குறித்து கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம்
அபிஷேக முன்பதிவு குறித்த உண்மையான விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரியவரும் வரை பக்தர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 8:39 AM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயிலில் அபிஷேக டிக்கெட் முன்பதிவு என சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல் பொய்யானது என கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஆன்மிகத் தலங்களில் ஒன்றான திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு நாள்தோறும் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். குறிப்பாக, கார்த்திகை தீபத் திருவிழா போன்ற விழாக் காலங்களில் பக்தர்களின் வருகை அதிகரிப்பதால், கோயிலில் நடைபெறும் வழிபாடுகள், அபிஷேகங்கள் மற்றும் தரிசன நடைமுறைகள் குறித்த அறிவிப்புகளைப் பக்தர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், கோயில் நிர்வாகத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்தி முன்பதிவு குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய விளம்பர போஸ்டர் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. அதில், திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் 15-ஆம் தேதி வரை அபிஷேக டிக்கெட் முன்பதிவு நடைபெற உள்ளதாகவும், இதற்கான முன்பதிவு அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்குத் தொடங்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவல் பக்தர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து, திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் அபிஷேக டிக்கெட் முன்பதிவு தொடர்பாகப் பரவி வரும் விளம்பரப் படத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து கோயில் நிர்வாகத்திடம் விசாரிக்கப்பட்டது.
அப்போது, இந்தத் தகவல் உண்மையானதா என்பது குறித்து விசாரித்துத் தெரிவிப்பதாகக் கோயில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, விளம்பரப் படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முன்பதிவு தேதி மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்கள் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதிகள் மற்றும் நேரத்தை நம்பி பக்தர்கள் முன்கூட்டியே பயணத் திட்டங்களை வகுத்தால், பின்னர் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
|இதையும் படிங்க: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு விரைவுப் பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
எனவே, இத்தகைய தகவல்களைப் பகிர்வதற்கு முன்பு, அவற்றின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்ப்பது அவசியமாகும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முறையான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் வரை, இந்த விளம்பரப் படத்தில் உள்ள தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாக கருத வேண்டாம் எனப் பக்தர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அபிஷேக டிக்கெட் முன்பதிவு தொடர்பான விவரங்களை அறிய, கோயில் நிர்வாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும். முன்பதிவு குறித்த உண்மையான விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரியவரும் வரை பக்தர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.