“பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு” மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள்!

இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் இன்று (நவ.17) துவங்கி, டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நிறைவடைய உள்ளது.

மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கும் ஐயப்ப பக்தர்கள்
மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:22 PM IST

மதுரை: கார்த்திகை மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று (நவ.17) ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து தங்களது விரதத்தைத் தொடங்கி உள்ளனர்.

ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதம் முதல் நாளில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் கார்த்திகை மாதம் முதல் நாளான இன்று (நவ.17) ஐயப்ப பக்தர்கள் தங்களது விரதத்தைத் தொடங்கி உள்ளனர்.

அதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரை மேலமாசி வீதியில் உள்ள ஆனந்த ஐயப்பன் கோயிலில் அதிகாலை 3 மணி முதல் ஏராளமான பக்தர்கள் சந்தனம் மற்றும் துளசி ருத்ராட்சம் மாலை அணிந்து சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு விரதத்தை துவங்கினர். அதுபோல், மதுரையில் உள்ள அனைத்து ஐயப்பன் கோயில்களிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருகை தந்து, மாலை அணிந்து “சாமியே சரணம் ஐயப்பா” என்று கோஷமிட்டுச் சிறப்புப் பூஜையில் கலந்து கொண்டு தங்களது விரதத்தைத் தொடங்கி உள்ளனர்.

இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் இன்று நவம்பர் 17ஆம் தேதி துவங்கி, டிசம்பர் 15ஆம் தேதி வரை உள்ளது. தமிழ் மாதங்களில் 8வது மாதம் கார்த்திகை. ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத இறை அருளைப் போற்றும் மாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக இந்த மாதம் ஐயப்பன், சிவன், முருகன், பெருமாள் ஆகிய தெய்வங்களின் வழிபாட்டிற்கு மிகவும் ஏற்ற மாதமாகும். கார்த்திகை மாதம் தீப வழிபாட்டிற்குரிய மாதமாக இருக்கிறது.

மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிபவர்கள் ஒரு மண்டலம் எனப்படும் 48 நாட்கள் காலை, மாலை என இரு வேளைகளிலும் குளித்து தினமும் ஐயப்பனுக்குப் பூஜை செய்து, விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி சபரி மலைக்குச் சென்று வருவர். மாலை அணியும் பக்தர்கள் ஐயப்பனுக்கு உகந்த கருப்பு நிறம் அல்லது நீல நிறம் மற்றும் பச்சை நிறம் இவற்றில் ஏதாவது ஒரு நிற உடையை மட்டுமே அணிகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வர உடல் பருமனே காரணம் - எச்சரிக்கும் அரசு மருத்துவர்!

மேலும், புதிதாக மாலை அணியும் நபரை கன்னி சாமி என்று அழைப்பர். இந்த கன்னி சாமி எனப்படும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கண்டிப்பாக 48 நாட்கள் விரதம் இருந்து தங்களது வீடுகளில் அல்லது கோயில்களில் பூஜை நடத்தி இருமுடி கட்டி தான் சபரிமலைக்குச் செல்ல வேண்டும்.

