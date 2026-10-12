மைசூருக்கு பிறகு கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் 'குலசை தசரா' - தலைமுறைகளை கடந்த திருவிழாவின் சிறப்பம்சங்கள்
இந்த ஆண்டு தசரா திருவிழா நேற்று 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. வரும் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி மகிஷாசுர சம்ஹாரத்துடன் நிறைவடைகிறது.
Published : October 12, 2026 at 11:51 AM IST
-By எம். மணிகண்டன்
குலசை தசரா திருவிழா என்றதும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காளி, அம்மன், சிவன், முருகன் உள்ளிட்ட தெய்வ வேடங்களை அணிந்து வலம் வருவது தான் நம் நினைவுக்கு வரும். இந்தியாவில் மைசூருக்கு பிறகு கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் தசரா திருவிழா குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினத்தில் நடைபெறும் முத்தாரம்மன் தசரா திருவிழா, பக்தி, பாரம்பரியம், நாட்டுப்புறக் கலைகள், நேர்த்திக்கடன், மத நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் தனித்துவமான ஆன்மிகத் திருவிழாவாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு கோயில்களில் தசரா விழா கொண்டாடப்பட்டாலும், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் உடனுறை முத்தாரம்மன் திருக்கோயிலில் நடைபெறும் தசரா திருவிழாவுக்கு தனி அடையாளம் உண்டு. இந்த கோயில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே அமைந்துள்ளது.
இங்கு அம்மனை வழிபடுவதற்காக மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு தெய்வங்களின் வேடங்களை அணிந்து, நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்காகவும் பக்தர்கள் திரளாக வருகை தருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களை ஈர்க்கும் இந்தத் திருவிழா, குலசேகரன்பட்டினம் மட்டுமின்றி தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களின் ஆன்மிகப் பண்பாட்டிலும் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது.
முத்தாரம்மன் கோயிலின் வரலாறு
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோயில் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான வழிபாட்டுத் தலமாகப் போற்றப்படுகிறது. இக்கோயிலில் முத்தாரம்மனும், ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும் இணைந்து அருள்பாலிப்பது சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் குலசேகர பாண்டிய மன்னரின் காலத்துடன் தொடர்புடையதாக இத்தலத்தின் வரலாறு கூறப்படுகிறது. அம்மனின் அருளால் ஊருக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் தல மரபுக் கதைகள் தெரிவிக்கின்றன.
இக்கோயிலின் சிறப்பு வெறும் கட்டட அமைப்பிலோ, திருவிழாவின் பிரம்மாண்டத்திலோ மட்டும் அடங்கியதல்ல. தலைமுறை தலைமுறையாக மக்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையும், தங்கள் வேண்டுதல்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்ற பக்தியும், நிறைவேறிய வேண்டுதல்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் நேர்த்திக்கடனும் தான் இந்தத் திருத்தலத்தின் ஆன்மிக அடையாளமாக விளங்குகின்றன.
தசரா திருவிழாவின் பின்னணி
தீமையை அழித்து நன்மையை நிலைநாட்டும் சக்தியின் வெற்றியை எடுத்துரைப்பதே தசரா திருவிழாவின் அடிப்படைத் தத்துவமாகும்.
புராண மரபுகளின்படி, மகிஷாசுரன் என்ற அசுரனின் கொடுமைகளில் இருந்து, உலகைக் காக்க அன்னை சக்தி பல்வேறு வடிவங்களில் தோன்றி அவனை வதம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் நினைவாக நவராத்திரி நாட்களும், அதைத் தொடர்ந்து வரும் விஜயதசமியும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
குலசை முத்தாரம்மன் கோயிலில் நடைபெறும் தசரா திருவிழாவிலும் இந்த மகிஷாசுர சம்ஹார நிகழ்வு மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. விழாவின் இறுதிக்கட்டத்தில் நடைபெறும் மகிஷாசுர சம்ஹாரத்தை நேரில் காண்பதற்காகப் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் குலசைக்கு வருகை தருகின்றனர். அம்மனின் சக்தியும், தர்மத்தின் வெற்றியும் வெளிப்படும் நிகழ்வாக இந்தச் சம்ஹாரம் பக்தர்களால் போற்றப்படுகிறது.
தெய்வ வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் பக்தர்கள்
குலசை தசரா திருவிழா என்றதும் அனைவரின் நினைவுக்கும் வருவது பல்வேறு வேடங்களில் வலம் வரும் பக்தர்கள் தான். காளி, அம்மன், சிவன், முருகன் உள்ளிட்ட தெய்வ வேடங்களை பக்தர்கள் அணிந்து ஊர் ஊராகச் சென்று காணிக்கை பெறுகின்றனர். இந்த வேடங்கள் வெறும் அலங்காரத்திற்காக அணியப்படுவதில்லை.
மேலும், பல பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் விரதம் இருந்து, மாலை அணிந்து, காப்புக் கட்டி, குறிப்பிட்ட நாட்கள் உணவு மற்றும் அன்றாட நடைமுறைகளில் கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்றுகின்றனர். தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட விரதத்தை நிறைவு செய்து, அம்மனுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வேண்டும் என்பதே முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, காளி வேடமணிந்து ஆவேசத்துடன் ஆடும் பக்தர்களையும், பல்வேறு தெய்வங்களின் தோற்றத்தில் வலம் வரும் குழுக்களையும் காணும்போது, குலசை தசராவின் தனித்துவம் வெளிப்படுகிறது. பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து வரும் தசரா குழுவினர் மேளதாளங்களுடன் ஊர்வலமாகச் செல்கின்றனர். குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை பல்வேறு வயதினரும் இந்தத் திருவிழாவில் பங்கேற்கின்றனர். சில குடும்பங்களில் பலரும் ஒன்றாக விரதம் இருந்து, வேடமணிவது வழக்கமாக உள்ளது.
சமூக ஒற்றுமையை உருவாக்கும் குலசை தசரா
பக்தர்கள் தங்கள் ஊர்களிலும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளிலும் காணிக்கை சேகரித்து, பின்னர் அம்மன் சன்னதியில் சமர்ப்பிக்கின்றனர். அந்த காணிக்கையின் மதிப்பைவிட, அதன் பின்னால் இருக்கும் பக்தியும் வேண்டுதலும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால், குலசை தசரா என்பது ஒரு கோயிலுக்குள் நடைபெறும் வழிபாட்டு நிகழ்வாக மட்டும் இல்லாமல், ஊர் ஊராகப் பரவும் மக்கள் பங்கேற்புத் திருவிழாவாகவும் திகழ்கிறது.
தசரா திருவிழாவின் முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மகிஷாசுர சம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. விழாவின் இறுதி நாளில், அம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி, மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வு நடத்தப்படுகிறது. கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதியில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வைக் காண்பதற்காகப் பக்தர்கள் பெருமளவில் திரள்கின்றனர்.
அம்மன் மகிஷாசுரனை வதம் செய்வது, தீமையின் மீது நன்மை வெற்றி பெறுவதைக் குறிக்கும் அடையாள நிகழ்வாக விளங்குகிறது.
பல நாட்களாக விரதம் இருந்து, பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து, அம்மனை வழிபட்டு வந்த பக்தர்களுக்கு இந்த நிகழ்வு உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணமாக அமைகிறது. தங்களது நேர்த்திக்கடன் நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியுடனும், அடுத்த ஆண்டும் அம்மனின் அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடனும் பக்தர்கள் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.
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குலசை தசராவின் மற்றொரு சிறப்பு, பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து பங்கேற்பதாகும். திருவிழா காலத்தில் பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவுவது, தங்குவதற்கு இடம் அளிப்பது, உணவு வழங்குவது போன்ற மனிதநேயச் செயல்கள் பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன. உள்ளூர் மக்களுக்கும், வெளியூர்களில் இருந்து வரும் பக்தர்களுக்கும் இடையே உருவாகும் இந்த உறவு, சமூக ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது.
தொன்றுதொட்டு நடைபெறும் தசரா திருவிழா
வேடமணிந்த பக்தர்களின் வருகை, நாட்டுப்புற இசை, கலை நிகழ்ச்சிகள், காணிக்கை சேகரிப்பு, கோயில் வழிபாடு என அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து குலசை தசராவை மக்கள் திருவிழாவாக மாற்றுகின்றன. இன்றைய நவீன வாழ்க்கைச் சூழலிலும் குலசை தசரா தனது தனித்துவத்தை இழக்காமல் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு, பக்தர்களின் நம்பிக்கையும் தலைமுறை வழியாகக் கடத்தப்படும் பாரம்பரியமும், முக்கியக் காரணங்களாக உள்ளன.
முன்னோர்கள் கடைப்பிடித்த விரத முறைகள், நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் வழக்கங்கள், தெய்வ வேடங்கள், நாட்டுப்புறக் கலைகள் ஆகியவற்றை இன்றைய தலைமுறையினரும் தொடர்ந்து பின்பற்றுகின்றனர். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் தொடங்கிய வழிபாட்டு மரபை அடுத்த தலைமுறையினர் தொடர்வதும், இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் தசரா குழுக்களில் பங்கேற்பதும் இந்தத் திருவிழாவின் பண்பாட்டு வலிமையை வெளிப்படுத்துகின்றன.
பக்தி, பாரம்பரியம், பண்பாடு, ஒற்றுமை ஆகிய நான்கையும் ஒருங்கே தாங்கி நிற்கும் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் தசரா திருவிழா, தென் தமிழ்நாட்டின் ஆன்மிக அடையாளங்களில் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து திகழ்கிறது. அதன்படி, இந்த ஆண்டு தசரா திருவிழா நேற்று 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. வரும் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி மகிஷாசுர சம்ஹாரத்துடன் நிறைவடைய உள்ளது என்பது குறிப்பிடதக்கது.