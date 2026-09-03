சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த களிமண் விநாயகர் சிலைகள்: வர்ணம் பூசும் பணிகள் தீவிரம்
ஒரு அடி முதல் சுமார் 15 அடி வரை உயரம் கொண்ட பல்வேறு வடிவத்திலான விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Published : September 3, 2026 at 7:39 PM IST
By- சக்தி சரவணன்
சிவகங்கை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, மண்பாண்ட தொழிலுக்கு புகழ் பெற்ற மானாமதுரையில் ஒரு அடி முதல் 15 அடி உயரம் வரையிலான களிமண் விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் தயாரிக்கப்படும் மண்பாண்டப் பொருட்கள் தனித்துவம் மற்றும் பாரம்பரியத்திற்கு பெயர் போனவை. இங்கு தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு மண்பாண்டப் பொருட்கள் தமிழகம் முழுவதும் விற்பனை செய்யப்படுவதுடன், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
மானாமதுரை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மண்பாண்டத் தொழிலை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றன. இவர்கள் தயாரிக்கும் பொருட்கள் தமிழ்நாடு மண்பாண்ட கூட்டுறவு சங்கம் உள்ளிட்ட வழிகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், வரும் செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை முன்னிட்டு மானாமதுரையில் மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் விநாயகர் சிலை தயாரிப்பில் களமிறங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, அதிக அளவிலான மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் களிமண்ணால் விநாயகர் சிலைகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஒரு அடி முதல் சுமார் 15 அடி வரை உயரம் கொண்ட பல்வேறு வடிவத்திலான விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. சுற்றுச் சூழலுக்கும், நீர்நிலைகளுக்கும் களிமண் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்பதால் களிமண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைக்கு பொதுமக்கள் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கத் தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, மானாமதுரையைச் சேர்ந்த மண்பாண்டத் தொழிலாளி பாண்டியராஜன் கூறுகையில், "சுமார் 80 ஆண்டுகளாக எங்கள் குடும்பத்தினர் மண்பாண்டம் தயாரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தொழிலை நம்பி மானாமதுரை பகுதியில் மட்டும் சுமார் 300 குடும்பங்கள் உள்ளன. காலநிலை மற்றும் பண்டிகைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு மண்பாண்டப் பொருட்களை தயாரித்து வருகிறோம்.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பானைகள் மற்றும் அடுப்புகள் தயாரிப்போம். கோடை காலங்களில் குடிநீர் ஜக்குகள், தட்டுகள், மீன் குழம்பு பானைகள், குடங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களையும் தயாரிக்கிறோம்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி அகல் விளக்குகள், பூந்தொட்டிகள், அக்னிச்சட்டிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை தயாரித்து வருகிறோம்.
|இதையும் படிங்க: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நாள் முழுவதும் உற்சாகம் பொங்கும் - உங்க ராசிக்கு பலன் என்ன?
தற்போது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு களிமண்ணால் விநாயகர் சிலைகளை தயாரித்து வருகிறோம். சிலைகள் தயாரிக்கும் பணிகளைத் தொடர்ந்து வர்ணம் பூசும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறோம்" என்றார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், "விநாயகர் சிலைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நீர்நிலைகளுக்கும் தீங்கு ஏற்படுத்தாத வகையில் களிமண்ணால் தயாரிக்கப்படுகிறது. சிலைகள் மற்றும் மண்பாண்டங்கள் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான தரமான மண் கிடைப்பதில் சிக்கல்கள் உள்ளது. பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் பாரம்பரிய மண்பாண்டத் தொழிலை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.