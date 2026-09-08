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கோலாகலமாக நடைபெற்ற வேளாங்கண்ணி அன்னை பேராலாய தேர் பவனி

வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தில் ஆண்டு பெருவிழாவானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் 11 நாட்கள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

வேளாங்கண்ணி அன்னை பேராலாய ஆண்டுப் பெருவிழா தேர் பவனி கோலாகலம்
வேளாங்கண்ணி அன்னை பேராலாய ஆண்டுப் பெருவிழா தேர் பவனி கோலாகலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 12:39 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலய ஆண்டு பெருவிழாவின் முக்கிய தேர் பவனியானது கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழாவானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் 11 நாட்கள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு திருவிழா கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 29-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பெரிய சப்பர பவனி எனப்படும், மின் அலங்கார பெரிய தேர் பவனி வெகு விமரிசையாக நேற்று நடைபெற்றது.

முன்னதாக தஞ்சை மறை மாவட்ட ஆயர் சகாயராஜ் தலைமையில் மும்மத சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரியதேரில் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் சிலை புனிதம் செய்து வைக்கப்பட்டது‌. பின்னர் மிக்கேல் அதிதூதர், செபஸ்தியார், சூசையப்பர், உத்திரிய மாதா ஆகியோர் 6 தேர்களில் முன்னே செல்ல நூற்றுக்கணக்கான பெண் பக்தர்கள் ஆரோக்கிய மாதா எழுந்தருளிய பெரிய தேரினை தோள்களில் சுமந்து வீதி உலா வந்தனர்.

வேளாங்கண்ணி பேராலய முகப்பில் இருந்து தொடங்கிய இந்த பெரிய தேர் பவனி கடற்கரை சாலை, ஆரியநாட்டு தெரு, உத்திரிய மாதா தெரு, கடைவீதி வழியாக மீண்டும் பேராலயத்தை வந்தடைந்தது. இந்த தேர் பவனியை காண தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை தந்தனர்.

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அவர்கள், மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரியதேரில் வலம் வந்த மாதாவின் மீது பூக்களை வாரி இரைத்தும், ‘மரியே வாழ்க, ஆவே மரியே’ என வின்னதிரும் முழக்கத்தொடு மனமுருகி வழிபாடு நடத்தினர். மேலும் ஆரோக்கிய மாதாவின் பிறந்த நாள் விழா இன்று (செப்டம்பர் 8) கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு இன்று காலை வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மாலை 6 மணிக்கு மேல் கொடி இறக்கத்துடன் வேளாங்கன்னி மாதா திருவிழா நிறைவு பெறவுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, வேளாங்கண்ணி மாதா பிறந்தநாளான இன்று நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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VELANKANNI ANNUAL FESTIVAL
வேளாங்கண்ணி பேராலாய தேர் பவனி
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