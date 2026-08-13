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செல்போனும் இல்லை டென்ஷனும் இல்லை - சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா சுவாரஸ்யம்

பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் அமைந்துள்ளது.

காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில்
காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 6:36 PM IST

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- By மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: உலகப் பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில் ஆடி அமாவசை திருவிழா மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் அமைந்துள்ளது. திருநெல்வேலியின் ஜீவநதியாக கருதப்படும் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு நடுவே ரம்மியமான இயற்கை சூழலில் அமைந்துள்ள இந்த கோயிலில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) ஆடி அமாவாசையின் முக்கிய திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த திருவிழாவையொட்டி சொரிமுத்து அய்யனார் மற்றும் அங்குள்ள மற்ற சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், அதைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்காரமும் நடைபெற்றது. இதற்காக திருநெல்வேலி, தென்காசி மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், பக்தர்கள் பால் குடம் எடுத்தும், பொங்கலிட்டும், பெண்கள் தீபம் ஏற்றியும் வழிபாடு செய்தனர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பூக்குழி இறங்குதல், சங்கிலியால் அடித்து கொள்வது உள்ளிட்டவை நேற்று இரவு நடைபெற்றது. குறிப்பாக கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு இருந்தே 1,500-க்கும் மேற்பட்ட குடில்கள் அமைத்து காரையாறு காட்டுப்பகுதியில் பக்தர்கள் தங்கி வழிபாடு நடத்தினர்.

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் உள்ள பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதி என்பதால், ஆடி அமாவாசை திருவிழாவிற்காக மட்டுமே பக்தர்கள் இங்கு தங்குவதற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் வனத் துறையினர் அனுமதித்துள்ளனர். மேலும், கோயிலை சுற்றி சுமார் 7 கி.மீ. தூரம் செல்போன் சிக்னல் இருக்காது. இதனால் எந்தவித கவலையும், பரபரப்பும் இல்லாமல் காட்டுக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக கோயிலில் தங்கியுள்ள பக்தர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் குவிந்த பக்தர்கள்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் குவிந்த பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு தென்காசி, ஆலங்குளம் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் இருந்துதான் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு இது வெறும் கோயில் திருவிழா என்பதை தாண்டி, தங்கள் மகன் மற்றும் மகள்களுக்கு வரன் தேடி திருமணம் முடிக்கும் இடமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

அதாவது, கோயிலில் குடில்கள் அமைத்து தங்கும்போது அருகில் உள்ள சொந்த பந்தங்கள், மற்ற குடில்களில் தங்கி இருப்பவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவார்கள். அப்போது பெரியவர்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகள் அனைவரும் மனம் விட்டு பேசுவார்கள். அப்படி பேசும் போது பல திருமணங்கள் நிச்சயிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

ஆடி அமாவாசையை ஒட்டி கோயில் குவிந்த பக்தர்கள்
ஆடி அமாவாசையை ஒட்டி கோயில் குவிந்த பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் இதே ஆடி அமாவாசை திருவிழாவிற்கு வந்த இடத்தில் திருமணம் நிச்சயமான முதியவர் ராஜாமணி இது குறித்து கூறியபோது, “கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நாங்கள் குடும்பத்துடன் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு வருகிறோம். அப்படி 40 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்தபோது தான் நான் என் மனைவியை சந்தித்தேன். நான் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர், என் மனைவி இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்.

என் மனைவி அப்போது பக்கத்து குடிலில் இருந்தார். இருவருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்திருந்தது. பெரியவர்களின் சம்மதத்துடன் எங்களது திருமணம் நடைபெற்றது. இப்படி பல திருமணங்கள் இங்கு நிச்சயமாகியுள்ளது. அதையும் தாண்டி குடும்பத்துடன் இந்த காட்டில் வந்து தங்குவது மனதிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது” என்று தெரிவித்தார்.

காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் ஒரு இந்து மதம் சார்ந்த கோயிலாக இருந்தாலும் மதங்களைக் கடந்து பிற மதத்தினரும் இங்கு வருகை தந்து சுவாமி தரிசனத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

இதையடுத்து, ஆலங்குளத்தைச் சேர்ந்த பானு லட்சுமி என்ற பெண் பேசிய போது, “பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருகிறோம். இங்கு கிடைக்கும் இயற்கையான காற்றை சுவாசித்தப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். இங்கு செல்போனில் டவர் இருக்காது. இந்த சமயத்தில் அருகில் இருக்கும் உறவினர்களுடன் பேசுவதற்கு அதிக நேரம் கிடைக்கிறது. இந்த திருவிழாவில் சாதி, மதங்களை கடந்து அனைவரும் பழகுகிறோம்” என்று கூறினார்.

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மேலும், இன்றுடன் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில் குடில் அமைத்து தங்குவதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைந்ததால், இங்கு தங்கி உள்ளவர்கள் அனைவரும் தங்களது குடில்களை கலைத்து விட்டு ஊர் திரும்ப தொடங்கினர். இதற்கு முன்னதாக, கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் அனைவரையும் பாபநாசம் சோதனை சாவடியில் கடும் சோதனைக்கு பிறகே வனத்துறையினர் அனுமதித்தனர்.

தடையை மீறி கொண்டு வரப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது. மேலும், ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு செல்வதற்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. தனியார் வாகனங்களில் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதி இல்லாத காரணத்தால், அகஸ்தியர்பட்டியில் தனியார் வாகனங்களை நிறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. மேலும், கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு வனத்துறையினர் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதித்தனர்.

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SORIMUTHU AYYANAR TEMPLE
AADI AMAVASAI FESTIVAL
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில்
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