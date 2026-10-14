நான்கு தலைமுறைகளாக தொடரும் நவராத்திரி கொலு பொம்மை தயாரிப்பு - நம்பிக்கை தரும் பட்டதாரி இளைஞர்
நான்கு தலைமுறைகளாக நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் தயாரிக்கும் குடும்பத்தினர், நலிந்து வரும் கைவினைத் தொழிலை அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்க இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 14, 2026 at 12:55 PM IST
-By ஆர். செல்லப்பா
நவராத்திரி கொலு சீசன் தொடங்கிவிட்டது. அனைவரும் தங்களிடம் உள்ள கொலு பொம்மைகளை வைத்து வீட்டை அலங்கரித்துள்ளனர். அதுமட்டுமா? என்ன கொலு பொம்மை வாங்கலாம் என வீட்டில் உள்ள பெண்கள் யோசிக்க தொடங்கிவிட்டனர். கதைவீதிகளில் பல வண்ணங்களில் கொலு பொம்மைகள் விற்கப்படும் நிலையில், நான்கு தலைமுறைகளாக கொலு பொம்மை தயாரிக்கும் பட்டதாரி இளைஞர் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
நவராத்திரி கொலு வைக்கபப்டுவது ஏன்?
தேவி இந்த உலகில் உள்ள செடி, கொடி, உள்ளிட்ட தாவரங்கள், பசு, புலி மனிதர் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிர்களாகவும் விளங்குகிறாள் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது. எனவே அனைத்து உயிர்களில் தேவியை காண வேண்டும் என்பது நவராத்திரி கொலு வைப்பதன் நோக்கமாக உள்ளது.
மேலும், துர்கா, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று தெய்வங்களையும் போற்றி வழிபடும் விழாவாக கொலு வைக்கப்படுகிறது. இந்த திருவிழா 10 நாட்கள் கொண்டாடப்படும் நிலையில், மொத்தம் 3, 5, 7, 9 போன்ற படிகள் கணக்கில் கொலு வைக்கப்படுவது ஐதீகமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி திருமண விழா, கிரிக்கெட் போட்டிக்கான அமைப்பு என பல்வேறு விதமான பொம்மைகள் கொலு விழாவில் வைக்கப்பட்டு அலங்கரிக்கப்படுகிறது. இந்த கொலு பொம்மைகள் விழா முடிந்ததும், பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுகிறது. இதனால் ஒவ்வொரு வருடமும் பல்வேறு விதமான கொலு பொம்மைகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
கொலு பொம்மை வகைகள்
இந்நிலையில் மயிலாடுதுறையில் நான்கு தலைமுறைகளாக கொலு பொம்மைகள் தயாரிக்கும் பாரம்பரிய கைவினைத் தொழிலில் மாயூரம் ஸ்ரீமுருகேசன் குடும்பத்தினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது நான்காம் தலைமுறை பட்டதாரி இளைஞரான ஆனந்தகுமார் இத்தொழிலை தொடர்ந்து வருகிறார். இவரது கலைக்கூடத்தில் களிமண் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை பயன்படுத்தி சுவாமி சிலைகள், தெய்வ உருவங்கள், கிராமிய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் மனித உருவங்கள், விவசாயம் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களை சித்தரிக்கும் பொம்மைகள், தலையாட்டி பொம்மைகள், பொய்க்கால் குதிரை உள்ளிட்ட ஏராளமான கொலு பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
கொலு பொம்மை தயாரிக்கப்படுவது எப்படி?
ஒவ்வொரு பொம்மைக்கும் முதலில் தேவையான வடிவமைப்புடன் மோல்டு தயாரிக்கப்பட்டு, அதில் களிமண் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு உருவம் செய்யப்படுகிறது. பின்னர் உலர்த்தப்பட்டு, நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டு, இறுதியாக வண்ணம் தீட்டப்படுகிறது.
கடந்த காலங்களில் மயிலாடுதுறையில் ஏராளமானோர் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், கொலு பொம்மைகளுக்கான வரவேற்பு குறைந்ததால் பலர் கைவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொலு பொம்மைகள்
தற்போது மீண்டும் கொலு பொம்மைகளை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், தங்கள் குடும்பம் மட்டுமே இத்தொழிலை தொடர்ந்து வருவதாக ஆனந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், ”நூறு ரூபாய் முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரையிலான விலைகளில் கொலு பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுவதுடன், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் பொம்மைகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
பத்து இன்ச் உயரம் முதல் நான்கு அடி உயரம் வரையிலான பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுவதுடன், வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பிரத்யேகமாகவும் செய்து தரப்படுகின்றன. மேலும், கொலு பொம்மை தயாரிப்பு என்பது நவராத்திரி காலத்தில் மட்டும் நடைபெறும் தொழில் அல்ல, மண் சேகரிப்பது முதல் பொம்மைகளை உருவாக்கி, காயவைத்து, சுட்டு, வண்ணம் தீட்டி விற்பனைக்கு கொண்டு வருவது வரை ஆண்டு முழுவதும் பணிகள் நடைபெறுகிறது” என கூறினார்.
மேலும் கொலு தயாரிக்கும் கலையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பேசுகையில், “நலிந்து வரும் இந்த பாரம்பரிய கைவினைத் தொழிலை அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் கற்றுக்கொள்ள முன்வர வேண்டும். ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்கு கட்டணமின்றி பயிற்சி அளிப்பதுடன், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கித் தரவும் தயாராக உள்ளனர்.
மேலும், கொலு பொம்மைகள் தயாரிப்பதற்கான மண் எடுப்பதில் அரசு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இயந்திரமயமாகி வரும் காலத்திலும் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய கைவினைக் கலையை தொடர்ந்து பாதுகாத்து வரும் இந்த குடும்பத்தினர், தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.