தீபாவளிக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது ஏன்? எந்த நேரத்தில் குளிக்க வேண்டும் - ஜோதிடர் பகிர்ந்த சுவாரசிய தகவல்
தீபாவளி அன்று எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை கங்காஷ்டகம் என்பார்கள் என ஜோதிடர் சங்கர சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 7:30 PM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: நாடு முழுவதும் நாளை தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை என்பது மக்களின் உணர்வோடு கலந்த ஒரு பண்டிகையாகும். தீபாவளி அன்று காலையில் எழுந்து தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து புத்தாண்டை அணிந்து, குடும்பத்தினருடன் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுவது வழக்கம்.
காலம் காலமாக கொண்டாடப்படும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின்னால் இருக்கும் கதை குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? தீபாவளி அன்று ஏன் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும்? அதற்கான ஆன்மீக காரணங்கள் என்ன? பட்டாசு வெடிப்பது ஏன்? என நீங்கள் யோசித்தது உண்டா?
இந்த கேள்விகளுக்கு திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஜோதிடர் சங்கர சுப்ரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், “இந்தியாவில் அனைத்து நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டு தோறும் ஐப்பசி மாதம் அமாவாசைக்கு முந்தைய சதுர்த்தி அன்று தீபாவளி வருகிறது.
இதை நரக சதுர்த்தி, நரகாசுர சதுர்த்தி என்பார்கள். அதாவது நரகாசுரன் என்ற அரக்கனை பகவான் கிருஷ்ணர் போர் தொடுத்தபோது, தனது தாயால் மட்டுமே எனக்கு அழிவு வேண்டும் என ஒரு வரம் வாங்கினார். கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் போர் தொடுத்தார். ஆனால் நரகாசுரனை வதம் செய்தது சத்தியபாமாதான். சத்தியபாமா யார் என்றால் பூமித்தாயின் அவதாரம்.
பூமித்தாயின் மகன்தான் நரகாசுரன். எனவே தான் சத்யபாமா நரகாசுரனை வதம் செய்தார். மேலும், தீபாவளி அன்று நரகாசுரனின் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பொதுமக்கள் எமதர்ம தர்ப்பணம் செய்வார்கள். மற்ற அமாவாசைக்கு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதை பித்ரு தர்ப்பணம் என்பார்கள். ஆனால், தீபாவளி ஒட்டி வரும் அமாவாசைக்கு மக்கள் எம தர்ப்பணம் செய்வார்கள்” என்றார்.
தீபாவளி அன்று எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது ஏன்?
தீபாவளி அன்று எண்ணை தேய்த்து குளிப்பது குறித்து கூறிய அவர், ”தீபாவளி அன்று குளிப்பதை கங்காஷ்டகம் என்பார்கள். அதாவது அன்று மக்கள் வெந்நீரில் தான் குளிப்பார்கள். வெந்நீரில் கங்காதேவி வருவதாக ஒரு ஐதீகம். பொதுவாக வீட்டில் அசுபம் நடந்தால், பெரியவர்கள் இறந்தால், எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது வழக்கம்.
குறிப்பாக மக்கள் நல்லெண்ணெயில் குளிப்பார்கள். நல்லெண்ணெய் எள்ளில் இருந்து வருகிறது. எள்ளில் மகாலட்சுமி இருக்கிறார். எனவே, சுத்தமான நல்லெண்ணெய் தேய்த்து மக்கள் குளிக்க வேண்டும்.
தீபாவளிக்கு எந்த நேரத்தில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும்?
அதே நேரம், தீபாவளி அன்று அமாவாசை வந்தால் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க கூடாது. இந்த ஆண்டு சதுர்த்தசி இன்று (நவ.7) இரவு முதல் நாளை காலை 11:00 மணி வரை இருக்கிறது. அதன் பிறகு தான் அமாவாசை வருகிறது. எனவே, இந்த ஆண்டு காலையில் எண்ணெய் சேர்த்து குளிக்கலாம்.
ஒருவேளை தீபாவளி அன்று காலையில் அமாவாசை வந்தால் வெறும் வெண்ணீரில் மட்டும்தான் குளிக்க வேண்டும். மக்கள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கலாம்.
நாளை காலை 6.10-க்கு சூரிய உதயம் வருகிறது. சூரிய உதயம் முன்பு குளிக்க முடியாதவர்கள் 6.10-இல் இருந்து காலை 11 மணிக்குள் எண்ணை தேய்த்து குளிக்கலாம். அதன்பின் இனிப்பு, பலகாரம், புத்தாடைகள் உடுத்தி பண்டிகையை கொண்டாடலாம்.
தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பது ஏன்?
தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்று பொதுவாக சாஸ்திரத்தில் கூறவில்லை. தீபாவளி அன்று மத்தாப்பு தான் ஆரம்பத்தில் காட்டுவார்கள். மத்தாப்பு என்பது ஒளி. அந்த ஒளி மூலமாக நரகாசுரனின் ஆத்மா தேவலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும், விஷ்ணு பாதத்திற்கு செல்ல வேண்டும், சொர்க்க லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பது ஐதீகம்.
நரகாசுரன் ஆத்மாவிற்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஒளி காட்ட வேண்டும். வெடி போடுவது என்பது புது கலாச்சாரம் தான்.
தீபாவளியையொட்டி வரும் அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க கூடாதா?
தீபாவளி அன்று வரும் அமாவாசைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க மாட்டார்கள். அன்றைய தினம் எமதர்ப்பனம் தான் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு எள் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. வீடுகளிலோ அல்லது நீர் நிலைகளிலோ அரிசியை வைத்து தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம்” என்றார்.