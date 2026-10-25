டிஸ்கோ நடனம்...கோடிகளில் செலவு - தடம் மாறுகிறதா குலசை தசரா திருவிழா கொண்டாட்டம்?
"நடனக்குழுவை நிறுத்தினால் ரூ.10 லட்சம் மிச்சமாகும் என்று பலமுறை யோசித்து இருக்கிறோம். ஆனால், எங்களை அழைப்பவர்கள் அதை விரும்புவதால் நிறுத்த முடியவில்லை" என்று தசரா குழுவை சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2026 at 12:59 PM IST
-BY இரா.மணிகண்டன்
தசரா திருவிழா என்றாலே நம்மில் பலருக்கு மைசூரில் நடைபெறும் தசரா கொண்டாட்டம்தான் நினைவுக்கு வரும். அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினத்தில் உள்ள முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா உலகப்புகழ் பெற்றதாக விளங்கி வருகிறது.
தசரா அன்று நள்ளிரவு முத்தாரம்மன், அரக்கனை வதம் செய்யும் நிகழ்வை காண பல லட்சம் பேர் குலசேகரன்பட்டினத்தில் கூடுவார்கள். ஆண்டுதோறும் குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழாவின் சிறப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில், சமீபகாலமாக தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு குலசேகரன்பட்டினம் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் அரங்கேறிவரும் டிஸ்கோ நடனம் விமர்சனத்திற்குள்ளாகி வருகிறது.
குலசை தசரா திருவிழாவில் முக்கிய அம்சமாக பக்தர்கள் வேஷம் அணிந்து, ஊர் ஊராக சென்று யாசகம் எடுப்பார்கள். அதன் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை வைத்து தங்களின் கொண்டாட்ட செலவுகளை சமாளிப்பார்கள். மீதமுள்ள பணத்தை கோயில் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துவார்கள். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வேஷம் போடும் குழுவினர், சென்னை, சேலம், திருப்பூர், திருச்சி, போன்ற இடங்களில் இருந்து நடனக் கலைஞர்களை அழைத்து வந்து நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்கள்.
குறிப்பாக, கடைசி நான்கு நாட்கள், வேஷம் போடும் குழுவினர், நடனக் கலைஞர்களை தங்களுடன் அழைத்துச் சென்று வீட்டின் முன்பு அதிக ஒலி எழுப்பும் ஸ்பீக்கரில் சினிமா பாடல்களை ஒலிக்கவிட்டு குத்தாட்டம் போட வைப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சினிமா பாடல்களுக்கு அரைகுறை ஆடையுடன் நடனக் கலைஞர்கள் நடனமாடும் வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானதை அடுத்து, இந்த ஆண்டு நடனக் கலைஞர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாட்டை விதித்தது காவல் துறை. இதனால் இந்த ஆண்டு மார்டன் உடைகளுக்குப் பதிலாக பாரம்பரிய உடையான சேலை, தாவணி அணிந்து கலைஞர்களை விழா குழுவினர் நடனமாட வைத்தனர்.
பாரம்பரிய உடையில் ஆடினாலும் விமர்சனங்கள்
பாரம்பரிய உடை அணிந்து நடனமாடினாலும், அவர்களின் நடனத்தை பலரும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்து வருகின்றனர். திருவிழா முடிந்து மூன்று நாட்கள் ஆகியும் கூட இன்னும் நடன நிகழ்ச்சி சர்ச்சை ஓய்ந்தபாடில்லை.
தசரா திருவிழாவில் டிஸ்கோ நடனங்கள் தேவைதானா? ஆன்மிக வழிபாட்டில் ஆபாச நடனங்கள் தேவையா? என பல்வேறு தரப்பினரும் வேஷம் போடும் குழுவினரை சமூக ஊடகங்களில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
பொதுவாக, தமிழ்நாட்டில் திருவிழாவை, கடவுள் வழிபாட்டை தாண்டி மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டாட்டமாகத்தான் பார்க்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான் மேள தாளம் மட்டுமல்லாமல் கரகாட்டம், மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம் என பல்வேறு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி அந்த காலத்தில் மக்கள் திருவிழாக்களை கொண்டாடினர். தற்போது நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப, ஆடல் பாடல், பாட்டு கச்சேரி போன்ற நிகழ்ச்சிகளை மக்கள் விரும்பி நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாகவே தாங்களும் இதுபோன்ற நடன நிகழ்ச்சியை நடத்துவதாக தசரா குழுவினர் கூறுகின்றனர். இந்த நடன நிகழ்ச்சியின் பின்னணி குறித்தும், தசரா கொண்டாட்டம் குறித்தும் 'ஈ டிவி பாரத்' சார்பில் விரிவாக ஆய்வு செய்தோம்.
இதுகுறித்து உடன்குடி அருகே உள்ள ஞானியார் குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த தென்றல் தசரா குழு உறுப்பினரும், கல்லூரி துணை பேராசிரியருமான ஆனந்தராஜ் நம்மிடம் கூறுகையில் "குலசேகரன்பட்டினத்தை சுற்றி ஞானியார் குடியிருப்பு, தண்டன் காடு, பெருமாள்புரம், திருநாடார் குடியிருப்பு, மாதவக்குறிச்சி, பொட்டங்காடு, சிவலூர், சந்தடியூர், ரங்கநாதபுரம், சிவன் குடியிருப்பு, படுக்கப்பத்து, தண்டபத்து உட்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் தசரா குழுவினர் வேஷம் போடுவது வழக்கம்.
நான் வேஷம் தொடங்கிய காலத்தில், குரங்கு வேஷம், கரடி வேஷம், குறவன் குறத்தி வேஷம், புலி வேஷம் ஆகியவற்றைத்தான் அதிகம் போடுவார்கள். ஆனால் நாளடைவில் பக்தர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப சிவன் வேஷம், விஷ்ணு வேஷம், ஆஞ்சநேயர் வேஷம், தாரகை வேஷம், மாயாண்டி வேஷம், சுடலை வேஷம், விநாயகர் வேஷம் என பல வேஷங்களை போடுகிறார்கள்.
வேஷத்தில் காளி வேஷம் தான் சிறப்பானது. குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலை சுற்றி அஷ்ட காளிகளான செங்காளி, கருங்காளி, வீரகாளி, வீர மனோகரி, பத்திரகாளி, உச்சினிமாகாளி, மாரியம்மன், முப்புடாதி ஆகிய 8 காளி கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. இந்த எட்டு காளிகளின் பெயரில் வேஷம் போடுவோம்.
நாங்கள் ஆறாம் திருநாள் அன்று காப்பு கட்டி, 7, 8, 9, 10 ஆகிய நான்கு நாட்கள் வேஷம் போட்டு ஊர் ஊராக சென்று பக்தர்களிடம் பணம் வசூல் செய்வோம். ஒவ்வொரு ஊரிலும் குறிப்பிட்ட சிலர், தங்கள் வீட்டின் முன் நடனமாடும்படி கூறுகிறார்கள். 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பராம்பரிய கலைஞர்களை அழைத்து சென்று பணம் வசூல் செய்ய செய்வோம்.
கொண்டாட்டத்தின் போக்கு மாறியது எப்படி?
தற்போது, வசதி படைத்த சிலர், தங்கள் வீடுகளுக்கு டிஸ்கோ நடன கலைஞர்களையும் அழைத்து வர வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள். அதனால் அவர்களை அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. சிலர், நடனம் கவர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்கிறார்கள். நாங்கள் இந்த டிஸ்கோ நடனத்தை விரும்பவில்லை. ஆனால் இது காலத்தின் கட்டாயமாக மாறிவிட்டது.
மற்றொருபுறம், இந்த நடனத்தை நம்பி ஏராளமான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களும் குடும்ப சூழலுக்காக இங்கு வந்து ஆடுகிறார்கள். கவர்ச்சியாக ஆட வேண்டும் என யாருக்கும் விருப்பமில்லை.
தொடக்கத்தில் மேள வாத்தியங்களுக்கு ஏற்ப நடனம் ஆடினார்கள். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஸ்பீக்கர் கலாச்சாரம் அதிகரித்துவிட்டது. வண்டியில் அதிக ஒலி எழுப்பும் ஸ்பீக்கர்களை கட்டிக்கொண்டு பணம் வசூல் செய்ய செல்கிறோம்.
ஒரு டிஸ்கோ நடனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தால் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது. அதை நிறுத்தினாலே எங்கள் குழுவுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மிச்சமாகும் என்று நாங்களே பலமுறை யோசித்து இருக்கிறோம். ஆனால், எங்களை அழைப்பவர்கள் அதை விரும்புவதால் அதை நிறுத்த முடியவில்லை.
விமர்சனம் செய்பவர்கள் தேவைப்பட்டால் வழக்கு தொடுக்கட்டும். அதற்காக கலைஞர்களை கொச்சைப்படுத்தக் கூடாது. தங்கள் வீட்டின் முன் அதிக ஒலியுடன் அதிக நடன கலைஞர்கள் நடனமாடுவதை ஒரு கெத்தாக பார்க்கிறார்கள்.
எங்களை ஒரே நேரத்தில் பல தசரா குழுவினரையும் அவர்கள் அழைக்கிறார்கள். தங்கள் பண பலத்தை மற்றவர்கள் வியப்புடன் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். இதுபோன்ற சூழலால்தான் தசரா கொண்டாட்டத்தின் போக்கு மாறி இருக்கிறது" என்றார்.
"வேண்டுதல் நிறைவேற வேஷம் போடுகிறார்கள்"
இதேபோல், தசரா நடனம் குறித்து செய்துங்கநல்லூரை சேர்ந்த வரலாற்று எழுத்தாளர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராசுவிடம் கேட்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தசரா குழுவினர், நாட்டுப்புற கலைஞர்கள்தான் நடனமாட அழைப்பார்கள்.
விரதம் இருந்து வேஷம் போடுவது என்பது கடினமாக இருக்கும். 41 நாட்கள் விரதம் இருக்க வேண்டும். தீச்சட்டியை கையில் எடுக்க வேண்டும். பக்தர்கள் தங்களை வருத்திக் கொள்வார்கள். இதுதான் இந்த வழிபாட்டின் நோக்கமாக இருந்தது.
அவர்கள் வேஷம் போட்டு வசூல் செய்யும் பணத்தில் தங்கள் செலவு போக மீதமுள்ள பணத்தை உண்டியலில் செலுத்துவார்கள். தற்போது வசூலாகும் பணத்தில் பெரும்பகுதியை கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளுக்கு செலவு செய்கிறார்கள். நடனக் குழுவை ஏற்பாடு செய்வதிலும், யார் அதிகம் செலவு செய்கிறார்கள் என்பதிலும், நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா என்று போட்டி நிலவுகிறது. இது ஒரு அகம்பாவ போக்காக உள்ளது.
அகம்பாவத்தை அழிக்கவே அம்மன் காளி அவதாரம் எடுத்தார். ஆனால் பக்தர்களே அகம்பாவ போக்கில் நடந்து கொள்வது வேதனை அளிக்கிறது. மனிதர்கள் காடோடி, நாடோடி அலைய வேண்டும் என்பார்கள்.
ஆரம்பத்தில் பிச்சைக்காரர் வேஷம், குரங்கு வேஷம் அதிகம் போடுவார்கள். ஆனால் தற்போது அவரவர் தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப போலீஸ் வேஷம், நர்சு வேஷம், மாப்பிள்ளை வேஷம், குழந்தை வேஷம் என்றெல்லாம் போடுகிறார்கள். பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், அது அவர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. பலருக்கு வேண்டுதல் உண்மையாகவே நிறைவேறுகிறது. அதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்கள் வேஷம் போட வருகிறார்கள்" என்றார்.
கோடிகளில் செலவு
தசரா விழாவில், நடனக் கலைஞர்கள் 4 நாட்கள் வரை தங்கியிருந்து நடனமாடுவதற்கு பெரும் தொகை செலவு செய்யப்படும். தோராயமாக ஒரு குழுவினர் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை டிஸ்கோ நடனத்துக்கு செலவு செய்கிறார்கள். மொத்தம் 30-க்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் இதுபோன்ற நடன நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதை வைத்து பார்க்கும்போது, கேளிக்கை நிகழ்ச்சிக்காக மட்டும் கோடிக்கணக்கில் ஊர் மக்கள் செலவு செய்வது தெரிய வருகிறது. இவ்வளவு தொகை செலவு செய்ய வேண்டுமா? என்ற விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது.