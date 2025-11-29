சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர் கோயிலில் இயக்குநர் எச்.வினோத் சாமி தரிசனம்
சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர் மற்றும் யோக ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தரிசனம் செய்த இயக்குநர் எச்.வினோதிற்கு, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Published : November 29, 2025 at 7:44 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர் மற்றும் யோக ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் இயக்குநர் எச்.வினோத் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
108 திவ்ய தேசங்களில் 64 ஆவது திவ்ய தேசமாகவும், தொண்ட நாட்டில் உள்ள 22 திவ்ய தேசங்களில் சிறப்புக்குரியதாகவும் திகழ்கிறது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ யோக நரசிம்மர் மலைக்கோயில் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள யோக ஆஞ்சநேயர் சுவாமி மலைக்கோயில்.
வருடத்தின் 11 மாதங்களும் யோக நிலையில் இருக்கும் இந்த யோக நரசிம்மர், கார்த்திகை மாதத்தில் மட்டும் கண் திறப்பார் என்பது ஐதீகம். அதனால், கார்த்திகை மாதத்தில் அண்டை மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களில், வெளி நாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய சோளிங்கருக்கு வருகை புரிவார்கள். குறிப்பாக, அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் இக்கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வருவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான எச்.வினோத் தனது குடும்பத்துடன் சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர் கோயிலுக்கு நேற்று (நவ.28) வருகை தந்தார். ரோப் கார் மூலம் மலைக்கோயிலுக்கு சென்ற எச்.வினோத், அங்குள்ள யோக நரசிம்மர் சாமியை தரிசித்து, சிறப்புப் பூஜையில் கலந்து கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, அருகில் உள்ள யோக ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கும் மனைவி, மகன் என குடும்பத்துடன் சென்ற அவர், சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அவரது குடும்பத்திற்கு சிறப்பு உபசரிப்பு வழங்கப்பட்டது.
அப்போது, எச்.வினோத்தை கண்ட பக்தர்கள் அவருடன் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுக்க முயன்றனர். இதனால், கோயில் வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது. இந்நிலையில், இயக்குநர் எச்.வினோத் சோளிங்கரில் உள்ள கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இதுகுறித்து கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் கூறியதாவது, “கார்த்திகை மாதம் என்பதால், வழக்கம்போல் சோளிங்கர் யோக நரசிம்மரை தரிசிக்கக் கோயிலுக்கு வந்தோம். அங்கு வருகை தந்திருந்த இயக்குநர் எச்.வினோதை பார்த்தது மகிழ்ச்சி அளித்தது. அவர் மிகவும் எளிமையாக வந்திருந்தார். இதுபோன்று பிரபலங்கள் வருவது கோயிலை மேலும் பிரபலமாக்கும். யோக நரசிம்மர் மற்றும் யோக ஆஞ்சநேயர் அருள் எச்.வினோத்திற்கும் கிடைக்கட்டும்” எனத் தெரிவித்தனர்.