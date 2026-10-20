77 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் காளி வேட மரபு; குலசை தசரா குறித்து உதவிப் பேராசிரியர் ஆனந்தராஜ் உருக்கம்
கோடி ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் கிடைக்காத மனநிம்மதி, அம்மனுக்கு வேடமணிவதில் கிடைக்கிறது என சென்னையை சேர்ந்த உதவிப் பேராசிரியர் ஆனந்தராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : October 20, 2026 at 7:04 PM IST
-BY எம்.மணிகண்டன்
"என் உயிர் உள்ள வரை அம்மனுக்கு வேடமணிவேன்" என்கிறார்கள் பக்தர்கள். இது குலசை முத்தாரம்மன் மீதான பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையையும், எல்லையற்ற பாசத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
ஆம்... தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் நடக்கும் 'குலசை தசரா' என்பது மைசூர் தசராவுக்கு அடுத்தபடியாக கொண்டாடப்படும் மிகப்பெரிய திருவிழா. நவராத்திரி விழாவையொட்டி 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.
அதிலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காளி, குறவன், குறத்தி, அம்மன், ராஜா, ராணி, விநாயகர், சிவன், கிழவி, பிச்சைக்காரன், கிருஷ்ணர், பேச்சியம்மன், முருகன், அம்மன், கருப்பசாமி, அட்டை காளி, செங்காளி என பல்வேறு வேடங்களை தத்ரூபமாக அணிந்து, விரதமிருந்து அம்மனை வழிபடுவது தனிச்சிறப்பாகும்.
தலைமுறை தாண்டிய பக்தி
குலசை என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் குலசேகரன்பட்டினத்தில், உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளியூர்களுக்கு குடியேறிய மக்களும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பி, மாலை அணிந்து விரதமிருந்து, குடும்பம் குடும்பமாகத் தசராவில் பங்கேற்கின்றனர். பக்தர்கள் தங்களின் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினரையும் இந்த வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தி, இந்த மரபை அவர்கள் தொடர்ந்து காத்து வருகிறார்கள் என்பது வரவேற்கத்தக்க அம்சமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து, வீடு வீடாகச் சென்று யாசகம் பெற்று தங்களின் நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றுவது இத்திருவிழா முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. இது அவ்வூர் மக்கள் பின்பற்றும் முக்கிய நேர்த்திக்கடன் வழிபாடாகும். மேலும், முத்தாரம்மன் கோயிலில் சுவாமி ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும் அம்பிகை முத்தாரம்மனும் ஒரே பீடத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பது தனிச்சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட குலசேகர பாண்டிய மன்னனுக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் காட்சியளித்து அருள்புரிந்ததால், இவ்வூர் குலசேகரன்பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுவதாக தல வரலாறு கூறுகிறது. ஒரு காலத்தில் சாதாரண தெருக்கோவிலாக இருந்த முத்தாரம்மன் திருக்கோவில், இன்று உலகப் புகழ்பெற்ற தசரா நடக்கும் முக்கியத் திருத்தலமாக வளர்ந்துள்ளது. அதற்கு தங்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் அம்மன் மீதான அளவற்ற பக்தியுமே காரணம் எனப் பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
விறுவிறுப்பாக வேடமணிந்த பக்தர்கள்
இந்த ஆண்டுக்கான தசரா கடந்த 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 10ஆம் நாளான இன்று சூரசம்ஹாரம் நடக்கவுள்ளது. இதையொட்டி, உடன்குடி அருகே உள்ள ஞானியார் குடியிருப்பு பகுதியில் சுமார் 77 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரும் 'காளி பறை' என அழைக்கப்படும் வேடமணியும் குழுவினரை ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் சந்தித்தோம்.
அவர்கள் ஆண்டுதோறும் முத்தாரம்மனுக்காக மாலை அணிந்து விரதமிருந்து, பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தி வருகின்றனர். நாம் அங்கு சென்றபோது, அங்குள்ள குடிசை அமைப்பில், 50-க்கும் மேற்பட்டோர் வேடமணிய தயாராக இருந்தனர். சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஒவ்வொருவரும் தங்களது வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப வேடங்களைத் தேர்வு செய்து கொண்டிருந்தனர்.
குறிப்பாக, முகத்தில் வண்ணங்கள் பூசுவது, தலை அலங்காரங்கள் செய்வது, ஆடை அணிகலன்களைப் பொருத்துவது என ஒவ்வொரு வேடத்தையும் தத்ரூபமாக உருவாக்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகிறது. காளி வேடம் மட்டுமின்றி, சுடுகாட்டுக் காளி, கருங்காளி, செங்காளி, அட்டைக் காளி, பேச்சியம்மன், சுடலை, சிவன், விநாயகர், முருகன், கிருஷ்ணர், அம்மன், குறவன், ராஜா, ராணி உள்ளிட்ட பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து பக்தர்கள் காட்சியளித்தனர்.
வேடமணியும் அந்த கணங்களில், தங்களது அன்றாடப் பணிகள், பதவி, பொருளாதார நிலை என அனைத்தையும் கடந்து, அம்மனின் பக்தர்களாக ஒன்றிணைவதாக அவர்கள் கூறியதை அவர்களது கண்களிலும் காண முடிந்தது.
அம்மனுக்காக வேடம் அணிவது மனநிறைவு
இதுகுறித்து சென்னையில் உதவிப் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் ஆனந்தராஜ் என்பவர் கூறுகையில், “இந்த ஊர் தசரா குழு சுமார் 77 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. நான் 18வது வருடமாகக் காளி வேடம் கட்டுகிறேன். ஆரம்பத்தில் பெண் வேடம் அணிந்திருந்தேன். அதன்பிறகு, ராஜா வேடம், தற்போது காளி வேடம் அணிந்துள்ளேன்.
அம்மனுக்கு மாலை அணிந்து வேடமிடுவதால் ஒருவிதமான மனநிறைவு கிடைக்கிறது. அதேபோல மனமுருகி உண்மையாக வேண்டினால், அம்மன் நினைத்ததை நடத்திக் கொடுப்பாள் என்ற நம்பிக்கை உண்டு. அதற்கு உதாரணமாகத் தான் இன்று பல லட்சம் பேர் இங்கு வருகின்றனர். இன்று 10ஆம் திருநாள் சூரசம்ஹாரம். அதனால், இன்று இரவு காளி வேடமிட்ட பக்தர்கள் கோட்டையை சுற்றி வருவது சிறப்பாக இருக்கும்” என்றார்.
மடி ஏந்தினால் வரங்களை அள்ளித்தரும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நான் சென்னையில் பணிபுரிந்தாலும், சொந்த ஊரில் கிடைக்கும் மனநிம்மதி அங்கு கிடைப்பதில்லை. எத்தனை கோடி ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் கிடைக்காத நிம்மதியும், சந்தோஷமும் இந்த 10 நாளில் வேடமணிவதில் கிடைக்கிறது. நான் ஏற்கெனவே வேண்டியது நிறைவேறியதால் தான், காளி வேடமிட்டுள்ளேன். இனி என்ன வேண்டும் என்பதை மடி ஏந்தி கேட்டால் அம்மன் தருவாள். எனக்கு பேராசிரியர் என்ற பெருமையைவிட, என்னுடைய மாணவர்கள் இங்கு வந்து என்னுடன் நேரம் செலவிடுவதுதான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது” என்றார்.
உயிர் இருக்கும்வரை வேடம் அணிவேன்
தொடர்ந்து 9 ஆண்டுகளாக மாலை அணிந்து வேடமிட்டு வரும் பக்தர் கார்த்திக் என்பவர் நம்மிடம் பேசியபோது, “முதன்முதலில் அம்மாவிடம் ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன். அது நடக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஆனால், குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் நான் நினைத்தது நடந்தது. அதன்பிறகு தான் தொடர்ந்து மாலை அணிந்து வேடமிட்டு வருகிறேன்.
ஆரம்பத்தில், 3 வருடத்தோடு வேடமிடுவதை நிறுத்திவிடலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால், அம்மன் மீது கொண்ட பக்தியால் நானே நினைத்தாலும், என்னால் நிறுத்த முடியவில்லை. எனவே, என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு வேடம் போட முடிவெடுத்துள்ளேன். என் உயிர் இருக்கும் வரை மாலை அணிந்து வேடமிட்டு அம்மனை வழிபடுவேன்.
அருளை வாரி வழங்கும் அம்மன்
முத்தாரம்மன் கோயிலுக்கென்று தனிச்சிறப்பு உண்டு. இங்கு சிவனும் அம்மனும் ஒரே பீடத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கின்றனர். அம்மன் வீரப்பல்லும் (கோரைப் பற்கள்) விரிசடையுமாக (பயங்கர மற்றும் கம்பீரமான) தோற்றத்தில் காட்சியளிப்பது பக்தர்களிடையே தனி ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது. உண்மையான மனதுடன் உருகி வேண்டினால், அம்மன் அருளை வாரி வழங்குவாள் என்பது எங்களது நம்பிக்கை.
முதலில் குறவன், குறத்தி வேடங்களை அணிந்து பக்தர்கள் வந்தனர். பின்னர் காலச்சூழலுக்கேற்ப பல்வேறு வேடங்கள் உருவாகின. இன்று ஒவ்வொருவரும் தங்களது வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வேடங்களை அணிந்து வருகின்றனர். மனமுருகி வேண்டினால் நினைத்த காரியம் நிச்சயம் நிறைவேறும். ” என்றார்.
பக்தர்களின் முகத்தில் தெரியும் மனநிறைவு
குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா என்பது வெறும் திருவிழா மட்டுமல்ல... பலரது வாழ்க்கையோடு கலந்த நம்பிக்கையாகவும், தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொடரும் 300 ஆண்டுகால ஆன்மிக மரபாகவும் விளங்குகிறது. குறிப்பாக, ஞானியார் குடியிருப்பில் 77 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் இந்தக் குழுவின் வேடமிடும் பாரம்பரியம், பக்தர்களின் ஒற்றுமையையும் முத்தாரம்மன் மீதான அவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
பதவி, பணம், வயது என அனைத்தையும் கடந்து, அம்மனுக்காக மாலை அணிந்து வேடமிட்டு, தங்களது வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பக்தர்களின் முகங்களில் தெரியும் மகிழ்ச்சியும், மனநிறைவும் குலசை தசரா திருவிழாவின் தனித்துவத்தை பறைசாற்றுகின்றன.