முருகன் - தெய்வானை திருக்கல்யாணம்: ரூ.2 லட்சத்திற்கு ஏலம் போன ஒற்றை தேங்காய்!
தேனி வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கோயிலில், திருமாங்கல்யம் வைக்கப்பட்ட ஒற்றை தேங்காய் ரூ.2 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.
Published : October 28, 2025 at 4:31 PM IST
தேனி: வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கோயிலில், கந்தசஷ்டி விழா திருக்கல்யாண வைபோகத்தில் திருமாங்கல்யம் வைக்கப்பட்ட ஒற்றை தேங்காய் ரூ.2 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கோயில். சுமார் 350 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழனியில் இருந்து கைபிடி மண் எடுத்துவந்து ஜமீன்தார்களால் உருவாக்கப்பட்ட இக்கோயில், தற்போது இந்து அறநிலையத்துறை மூலம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு கடந்த 21 ஆம் தேதி கொடியேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து தினசரி இருவேளை யாகசாலை பூஜை மற்றும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக தீபாரதனை நடைபெற்றன. கந்தசஷ்டியின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் நேற்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில், போருக்காக காத்திருந்த சூரபத்மனை முருகன் தனது வேலாயுதத்தால் வீழ்த்தினார். இந்நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இந்த நிலையில், விழாவின் இறுதி நாளான இன்று (அக்.28) காலை சுமார் 6 மணி அளவில் கணபதி ஹோமம் தொடங்கப்பட்டு, முருகப்பெருமானுக்கும், தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாண வைபோகம் தொடங்கியது. இதில், திருமணத்திற்கு உரிய அத்தனை சடங்குகளும் முறையாக செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, முருகன் - வள்ளி, தெய்வானை திருக்கல்யாணம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான முருக பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு ‘அரோகரா’ கோஷத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இறுதியாக திருக்கல்யாண வைபோகம் நடைபெறுவதற்குரிய திருமாங்கல்யம் இருந்த கலசத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒற்றை தேங்காய் ஏலம் விடப்பட்டது. ரூ. 6 ஆயிரத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஏலத்தொகை படிப்படியாக உயர்ந்து நிறைவாக ரூ.2 லட்சத்திற்கு ஏலம் விடப்பட்டது. ஏலம் பெற்ற குடும்பத்தினரிடம் கோயில் சார்பில் தேங்காய் வழங்கப்பட்டது. மேலும், திருக்கல்யாணத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் திருமாங்கல்யம் மற்றும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
முன்னதாக, விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே உள்ள பந்த்லாகுடா ஜாகிர் பகுதியில் பூஜைக்கு வைக்கப்பட்ட லட்டு ஒன்று ரூ.2.32 கோடிக்கு ஏலம் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. சமீப காலங்களில் கோயில் பூஜைகளில் வைக்கப்படும் பொருள்களை பக்தர்கள் ஆர்வத்துடன் ஏலம் எடுப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.