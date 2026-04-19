மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய மதுரை சித்திரை திருவிழா

விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக வரும் மே 1 ஆம் தேதி கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வும் நடைபெற இருக்கிறது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய சித்திரை திருவிழா
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய சித்திரை திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 7:02 PM IST

மதுரை: உலகப் புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழா மீனாட்சி அம்மன் திருக் கோயிலில் கொடியேற்றத்துடன் இன்று தொடங்கியது. இந்த நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றான சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகு விமரிசையாக கொண்டாப்பட்டு வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளான மீனாட்சி திருக்கல்யாணம், அழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் வைபவத்தையும் காண பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மதுரையில் கூடுவர். இதனால் மதுரை மாநகரே 2 வாரங்களுக்கு விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கும்.

சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்றம் செய்யப்பட்டது
சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் மிகவும் சிறப்பு பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா, இன்று (ஏப்ரல் 19) காலை சாமி சன்னதி முன்பாக உள்ள தங்க கொடி மரத்தில் கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. முன்னதாக கொடி மரம் முன்பு மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் பிரியா விடையுடன் எழுந்தருள, சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதையடுத்து மங்கள வாத்தியங்கள், வேத மந்திரங்கள் முழங்கிட இன்று காலை 10.35 மணிக்கு மேல் 10.59 மணிக்குள் மிதுன லக்னத்தில் கொடி ஏற்றம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

கொடிமரம் முன்பு மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் பிரியாவிடையுடன் எழுந்தருளினர்
கொடிமரம் முன்பு மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் பிரியாவிடையுடன் எழுந்தருளினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சித்திரை திருவிழா இன்று துவங்கியுள்ள நிலையில் அம்மனும், சுவாமியும் தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி மதுரை மாநகரின் முக்கிய வீதிகளில் வீதியுலா வரும் நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக வரும் 26-ஆம் தேதி மீனாட்சியம்மன் பட்டாபிஷேகம், 27 ஆம் தேதி திக்கு விஜயம், 28 ஆம் தேதி மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக் கல்யாணம், 29 ஆம் தேதி திருத் தேரோட்டமும் நடைபெற உள்ளன.

விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக வரும் மே 1 ஆம் தேதி கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வும் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.

சித்திரை திரு விழா இன்று கொடி ஏற்றத்துடன் கோலாகலமாக துவங்கிய நிலையில் மதுரை மாநகரம் எங்கும் விழா கோலம் பூண்டுள்ளது.

