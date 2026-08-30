கோலாகலமாக தொடங்கிய பெசன்ட் நகர் மாதா ஆலய திருவிழா
11 நாட்களும் இந்த திருவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக உள்ளதாக மயிலை உயர் மறைமாவட்ட பேராயர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி தெரிவித்தார்.
Published : August 30, 2026 at 7:39 AM IST
சென்னை: பெசன்ட் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலத்தின் 54வது ஆண்டு திருவிழா சனிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது.
சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள 'சின்ன வேளாங்கண்ணி' என்று அழைக்கப்படும் அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலத்தின் 54வது ஆண்டு திருவிழா, மயிலை உயர்மறை மாவட்ட பேராயர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமையில் நேற்று கொடியேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, கூட்டுத் திருப்பலியும் நடைபெற்றது.
நேற்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய இத்திருவிழா, செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வேளாங்கண்ணி மாதா முடிசூட்டு நிகழ்ச்சியுடன் நிறைவடையும். 11 நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில், தினந்தோறும் சிறப்பு திருப்பலி, தேர் பவனி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் திருப்பலி நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, பெசன்ட் நகர் பகுதியில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் உயர் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. பொதுமக்களுக்காக குடிநீர் மற்றும் கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக, தமிழக அரசு சார்பில் கூடுதல் பேருந்துகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதுகுறித்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மயிலை உயர் மறைமாவட்ட பேராயர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி, "சென்னை பெசன்ட் நகரில் அமைந்துள்ள வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயத்தின் 54ஆம் ஆண்டு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது.
இது அனைத்து மக்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழ, அன்னையின் அருள் பெற சிறப்பு பிராத்தனைகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நேரத்தில் சென்னை பெசன்ட் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயத்திற்கு ஒரு சிறப்பு அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. திருத்தலத்திற்கு இது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி" என தெரிவித்தார்.
மேலும், “11 நாட்களும் இந்த திருவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக உள்ளது. விழா சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இது மதம் சார்ந்த விழா அல்ல, அனைவருக்குமானது; மக்களின் விழாவாக இந்த விழா அமைந்துள்ளது.
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இந்த நேரத்தில் தமிழக அரசு, சென்னை மாநகராட்சி, காவல்துறை என அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து பணிகளை செய்துள்ளனர். அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
சென்னை பெசன்ட் நகர் ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயத்திற்கு ஒரு சிறப்பு அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. இதன்மூலம் இந்த ஆலயத்திற்கு கிடைக்கும் ஆன்மீக சலுகை, கொண்டாடடும் நிகழ்வுகள் ஒரு உயர் நிலையில் இருக்கும். இது ஏற்கனவே நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய வேளாங்கண்ணி ஆலயத்திற்கு கிடைத்துள்ளது.
பசிலிக்கா என்பது ஒரு கத்தோலிக்க தேவாலயத்திற்கு அதன் சிறந்த வரலாறு, கலை அல்லது நம்பிக்கைக்கு அதன் முக்கியத்துவம் காரணமாக போப்பால் வழங்கப்படும் ஒரு சிறப்புப் பட்டம். அது தற்போது பெசன்ட் நகரில் அமைந்துள்ள வேளாங்கண்ணி ஆலயத்திற்கு கிடைத்துள்ளது" என அவர் தெரிவித்தார்.