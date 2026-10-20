குலசை தசரா: முத்தாரம்மன் அருளால் மாறிய வாழ்க்கை - சென்னை நடனக் கலைஞர்களின் நெகிழ்ச்சி அனுபவங்கள்
குலசை முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா, ஆரம்பத்தில் வருமானத்திற்கான வாய்ப்பாக இருந்தாலும், இப்போது பணத்தைத் தாண்டிய மகிழ்ச்சியையும், அனுபவத்தையும் தருகிறது என்கின்றனர் நடனக் குழுவினர்.
Published : October 20, 2026 at 5:54 PM IST
-BY எம்.மணிகண்டன்
தென்மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை நவராத்திரி என்றாலே நினைவுக்கு வருவது குலசை தசராதான்... இந்தியாவில் மைசூர் தசராவுக்கு அடுத்தபடியாக, குலசை தசரா திருவிழா உலகப்புகழ் பெற்றது. 300 ஆண்டுகள் பழமையான நாட்டுப்புற வழிபாட்டு மரபுகளிலும் தனித்துவமான விளங்குகிறது. பக்தி, பாரம்பரியம், வண்ணமயமான வேடங்கள், ஆட்டம், பாட்டம் என 10 நாட்களும் களைகட்டும் இந்த திருவிழா பக்தர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் தங்களுக்கும் வாழ்வில் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை வழங்கி வருவதாக நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர் நடன கலைஞர்கள்.
இதுகுறித்து கேட்டபோது, ஆம்... " வெறும் வருமானத்திற்காக வந்து, குலசை தசராவில் நடனமாடும் தங்களுக்கு தற்போது சினிமா வாய்ப்பு வரை கிடைத்துள்ளது; முத்தாரம்மன் அருளால் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளோம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர் நடன கலைஞர்கள்.
குலசை தசரா திருவிழா
நவராத்திரி திருவிழாவின் முதல் நாளன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, 10 நாட்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது குலசை தசரா திருவிழா. கடந்த 11ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய இத்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் இன்று (அக். 20) நள்ளிரவில் கடற்கரையில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது.
குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் சமேத முத்தாரம்மன் திருக்கோயிலில் நடைபெறும் தசரா திருவிழாவில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வந்து பக்தர்கள் பங்கேற்கின்றனர். அவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து, அம்மனுக்கு விரதமிருந்து பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்துகின்றனர்.
தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு, குலசை ஊர் முழுவதும் திருவிழாக் கோலம் பூண்டுள்ளது. கிராமங்கள் தோறும் நடைபெற்று வரும் கலை நிகழ்ச்சிகளும், நடனங்களும் விழாவுக்கு மேலும் உற்சாகம் சேர்க்கின்றன.
25 ஆண்டுகள் நடன அனுபவம்
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையை சேர்ந்த நடனக் கலைஞர்கள் குழுவினர், ஆண்டுதோறும் குலசை திருவிழாவில் பங்கேற்று தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அதில், 'முக்காபுல்லா' என்ற பெயரில் இயங்கி வரும் நடனக் குழுவின் மாஸ்டர் குட்டி, 25 வருடங்களுக்கு மேலாக குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவுக்கு வந்து நடனமாடி வருகிறார்.
அவரிடம் கேட்டபோது, "பணம் சம்பாதிப்பதற்காக தொடங்கிய இந்த பயணம், இன்று பக்தி, பாசம், மக்களின் அன்பு, வாழ்க்கையில் கிடைத்த முன்னேற்றம் எனப் பல்வேறு அனுபவங்களை தங்களுக்கு பரிசளித்துள்ளது" என கூறுகிறார்.
சினிமா வாய்ப்பை அள்ளித்தந்த குலசை தசரா
இக்குழுவில் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக நடனமாடி வரும் கீர்த்தி என்ற கலைஞர் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், “நான் முதலில் வருமானத்திற்காகத்தான் குலசேகரன்பட்டினத்துக்கு வந்து நடனமாடினேன். தற்போது, யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்திருப்பீர்கள். தசராவிற்காக வரும்போது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் முன்னேற்றமும், மாற்றமும் ஏற்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது.
ஆரம்பத்தில் வருமானத்திற்கான வாய்ப்பாக இருந்தாலும், இப்போது பணத்தைத் தாண்டிய மகிழ்ச்சியை தருகிறது - நடன கலைஞர்கள் #KulasaiDasara | #Thoothukudi | #Kulasai | #Dasara | #DasaraFestival | #kulasaimutharammantemple | #ETVBharatTamilnadu | #dancers https://t.co/Ijh9a9fjlk— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 20, 2026
ஆரம்பத்தில் என்னை யாருக்குமே தெரியாது. தற்போது, என்னை எல்லோரும் அன்போடு வரவேற்கும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளேன். அதுமட்டுமல்ல... சினிமாவில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பும் வந்துள்ளது. இதெல்லாம், முத்தாரம்மனின் அருளால்தான் நடந்துள்ளது” என நம்புவதாக தெரிவித்தார்.
வெறும் நடன நிகழ்ச்சி அல்ல
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முத்தாரம்மனை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கு வந்த பிறகுதான் அதை உணர்ந்தேன். அம்மன் மீது எனக்குத் தனிப்பட்ட பாசமும், நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஊர் மக்களும் எங்களுக்கு நிறைய அன்பையும், ஆதரவையும் அளித்து வருகின்றனர்.
என்னதான் நாங்கள் சினிமா பாட்டுக்கு நடனமாடினாலும், மனம் முழுவதும் முத்தாரம்மனின் நினைவுதான் நிறைந்திருக்கிறது. 5 வருடத்திற்கு மேலாக நடனமாடி வருகிறேன். இந்த திருவிழா எனக்கு வெறும் நடன நிகழ்ச்சியாக இல்லாமல், அம்மனுடன் உணர்வுபூர்வமாக இணையும் அனுபவமாகத்தான் உள்ளது” என்று நெகிழ்ச்சியாக பேசினார்.
ஊர் மக்களின் அன்பு நெகிழ வைக்கிறது
தொடர்ந்து பேசிய ஏஞ்சல், “நான் தொடர்ந்து 4 வருடமாக குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இக்கிராம மக்களின் அன்பும், வரவேற்பும் எங்களை நெகிழ்ச்சிடைய செய்கிறது. நடனம் ஆடுகிறோம் என்பதற்காக எங்களிடம் யாரும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் நடந்துகொள்வதில்லை.
எங்களுடைய நடனத்தை ரசிக்கிறார்கள். வெளியூரில் இருந்து வந்த கலைஞர்கள் என்று பார்க்காமல், தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராகவே நினைத்து அன்பு செலுத்துகிறார்கள். அந்த அன்புதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் மீண்டும் இங்கு வர வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தை தூண்டுகிறது. அதேசமயம், நாங்களும் நடனம் என்பதை தாண்டி, Vibe செய்கிறோம்” என உற்சாகமாக பதிலளித்தார்.
பணத்தைத் தாண்டிய மகிழ்ச்சி
சென்னையில் உள்ள ‘மெட்ராஸ் பசங்க’ குழுவைச் சேர்ந்த ஹேமு கூறுகையில், “கடந்த 20 வருசமா குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவில் நடனமாடி வருகிறோம். ஆரம்பத்தில் இது வருமானத்திற்கான வாய்ப்பாக இருந்தாலும், இப்போது பணத்தைத் தாண்டிய மகிழ்ச்சியையும், அனுபவத்தையும் தருகிறது.
"நாங்க டான்சர்ஸ் தான்.. ஆனா யாரும் தவறா பாக்குறதில்ல" - நடனக் கலைஞர்கள் #KulasaiDasara | #Thoothukudi | #Kulasai | #Dasara | #DasaraFestival | #kulasaimutharammantemple | #ETVBharatTamilnadu https://t.co/TWsnVegBO2— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 20, 2026
இங்குள்ள மக்களுடன் ஒன்றிணைந்து நடனமாடுவது, அவர்களுடன் பழகுவது, திருவிழாவின் உற்சாகத்தில் பங்கேற்பது என அனைத்துமே ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தை கொடுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கு வரும்போது, திருவிழாவுக்கு வந்த உணர்வுதான் ஏற்படுகிறது. ஏனென்றால், இந்த கிராமத்து மக்கள் எப்போது தூங்கி எழுந்திருக்கிறார்களோ, அப்போதுதான் நாங்களும் உறங்கி விழிக்கிறோம். காலை முதல் மாலை வரை இவர்களுடனே இருப்போம். இருந்தாலும் சோர்வே தெரியாது. ஆனால் இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்கும், திரைப்பட கலைஞர்கள், டிவி ஆர்ட்டிஸ்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது" என்றார்.
மறக்க முடியாத திருவிழா
நடனக் கலைஞர் ஸ்ரீநாத் நம்மிடம் கூறும்போது, “எங்களுடைய நடனத்தை பார்த்து மக்கள் மகிழ்ச்சியடைவது எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு புதிய அனுபவத்தை கற்றுக் கொள்கிறோம். ஆரம்பத்தில் குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா இவ்வளவு பெரிய திருவிழா என்பது எங்களுக்குத் தெரியாது. இங்கு தொடர்ந்து வந்து நடனமாடிய பிறகுதான் அதன் பிரமாண்டத்தையும், மக்களின் பக்தியையும், திருவிழாவின் மகத்துவத்தையும் உணர்ந்தோம். இப்போது, குலசை தசரா என்பது, எங்களுக்கு மறக்க முடியாத திருவிழாவாக மாறிவிட்டது” என நெகிழ்ச்சியாக தெரிவித்தார்.
குலசை தசரா வெறும் திருவிழா அல்ல
இந்த கலைஞர்கள் கூறுவதை வைத்துப் பார்த்தால், குலசேகரன்பட்டினம் தசரா என்பது பக்தர்கள் வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் திருவிழா மட்டுமல்ல... பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் கலைஞர்களின் திறமையை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தும் மேடையாகவும் திகழ்கிறது என்றால் மிகையாகாது.
ஏனென்றால், வருமானத்திற்காக வந்தவர்களுக்கு வாழ்வாதார வாய்ப்பையும், கலைஞர்களுக்கு மக்களின் அன்பையும், பலருக்கு புதுப்புது அனுபவங்களையும் வழங்கும் இடமாக குலசை மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, ஆறு ஆண்டுகளாக நடனமாடி வரும் கீர்த்திக்குச் சினிமா வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதும், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து இங்கு வரும் கலைஞர்கள் இன்றளவும் அதே உற்சாகத்துடன் பங்கேற்பதும் இந்தத் திருவிழா அவர்களது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
"நடனம் எங்களுடைய தொழில்... ஆனால், குலசையில் கிடைக்கும் அன்பும், முத்தாரம்மனின் அருளும் அளவிட முடியாதவை" என்று கூறி, சென்னையைச் சேர்ந்த நடனக் கலைஞர்கள் குலசை தசரா திருவிழாவில் தங்களது கலைப் பயணத்தை தொடர்கிறார்கள். அவர்களின் குலசை தசரா அனுபவம் கேட்போரை மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது.