பங்குனி பிரம்மோற்சவ பெருவிழா: தேரை வடம்பிடித்து இழுத்து பக்தர்கள் தரிசனம்

ஏப்ரல் 15-ம் தேதி மூலவர் சன்னதியில் நண்பகல் அன்னப்பெரும்படையலும் மாலை புஷ்ப யாகமும், விடையாற்றி திருவீதியுலாவுடன் பங்குனி பிரமோற்சவ பெருவிழா நிறைவடைய உள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 12:59 PM IST

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் ஸ்ரீ வெங்கடாசலபதி கோயிலில் பங்குனி பிரம்மோற்சவ பெருவிழா வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. அதில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தரிசனம் செய்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஒப்பிலியப்பன் கோயிலில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வேங்கடாசலபதிசுவாமி திருக்கோயில் 108 வைணவ தலங்களில் ஒன்றாகவும், தென்னக திருப்பதி மற்றும் தமிழக திருப்பதி என்றும் போற்றப்படுகிறது. இந்த கோயிலில் பெருமாள் பூமிதேவியுடன் ஒரே சன்னிதியில் நின்று அருள் பாலிக்கிறார்.

அதுமட்டுமின்றி, இந்த ஸ்தலம் திருமங்கையாழ்வார், பொய்கையாழ்வார், பேயாழ்வார் ஆகியோரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட பெருமைக்குரியதாகவும் கருதப்படுகிறது. இங்கு மூலவர் பெருமாளுக்கு அவரது கூற்றுப்படி உப்பு இன்றியே நிவேதனம் செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய பெருமைக்குரிய ஸ்தலத்தில், பங்குனி பிரம்மோற்சவம் ஆண்டுதோறும் சுமார் 12 நாட்களுக்கு வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் பங்குனி பிரம்மோற்சவம் கடந்த 4 ஆம் தேதி காலையில் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. தொடர்ந்து, நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி திருவீதியுலா நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக 9-வது நாளான இன்று, சுவாமி அவதரித்த பங்குனி திருவோண நட்சத்திரம். இந்த நன்னாளில் உற்சவர் பெருமாள் ஸ்ரீ பொன்னப்பர் ஸ்ரீ பூமிதேவி தாயார்களுடன் விசேஷ அலங்காரத்தில் திருத்தேருக்கு எழுந்தருள, கோயில் யானை பூமா முன்செல்ல, நாட்டிய குதிரைகள் இசைக்கு ஏற்ப நடனமாடின. அதிலும், கேரள ஜெண்டை வாத்தியங்கள் மற்றும் நாதஸ்வர மேள தாள இசை முழங்க, மயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் மீன லக்னத்தில் தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க: தவறுதலாக இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு கேட்ட செங்கோட்டையன்... அதிர்ந்து போன தொண்டர்கள்

இதில் பெண்கள் உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு, ‘கோவிந்தா’.. கோஷம் விண்ணை முட்டத் தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். இந்த திருத்தேரோட்டத்தை அடுத்து, இன்று முற்பகல் திருக்கோயில் பகலிராப் பொய்கையில் தீர்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெறுகிறது.

தொடர்ந்து, 12ஆம் நாளான ஏப்ரல் 15-ம் தேதி (புதன்கிழமை) மூலவர் சன்னதியில் நண்பகல் அன்னப்பெரும்படையலும் மாலை புஷ்ப யாகமும், பின்னர் விடையாற்றி திருவீதியுலாவுடன் இவ்வாண்டிற்கான பங்குனி பிரமோற்சவ பெருவிழா இனிதே நிறைவு பெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

