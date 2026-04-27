தஞ்சை பெரிய கோயில் தேரோட்டம்; பக்தர்களின் தாகத்தை தீர்த்த வேற்று மத சகோதரர்கள்

மத நல்லிணக்கத்திற்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த நிகழ்வு அமைந்தது.

வெயிலுக்கு மோர் குடித்து தாகத்தை தீர்த்த வேற்று மதத்தினர்
Published : April 27, 2026 at 6:34 PM IST

தஞ்சை: தஞ்சை பெரிய கோயில் சித்திரை பெருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று காலை தேரோட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது பக்தர்களுக்கு மாற்று மத மக்கள் குளிர்பானம் வழங்கியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.

உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சித்திரை பெருவிழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த நாளின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தேரோட்டமும் வெகுவிமரிசையாக நடந்தது. நிலையில் இருந்து அதிகாலை புறப்பட்ட திருத்தேர் ராஜ வீதிகளில் கம்பீரமாக வலம் வந்தது. இதில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துக் கொண்டு தேரோட்டத்தைக் கண்டுகளித்தனர்.

வெயில் கடுமையாக சுட்டெரித்த போதிலும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல் பக்தர்கள் கலந்துக் கொண்டது பரவசத்தைத் தூண்டும் வகையில் அமைந்தது. தொடர்ந்து, அதீத வெயிலை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு தஞ்சை தெற்கு வீதி முழுக்க நீர், மோர், பானகம், ரஸ்னா போன்ற குளிர்பானங்கள் வழங்கப்பட்டன.

இந்துக்கள் மட்டுமின்றி மாற்று மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இதில் கலந்துக் கொண்டு பக்தர்களுக்கு தேவையான நீராகாரத்தை வழங்கினர். இதனை சாதி, மதம் பார்க்காமல் ஏராளமான பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று வாங்கி பருகிச் சென்றனர். இந்த நிகழ்வு கூடுதல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது. மேலும், மத நல்லிணக்கத்திற்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த நிகழ்வு அமைந்தது.

முன்னதாக பக்தர்களின் நலன் கருதி பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கோயிலின் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. வடக்கு வீதி சாலையில் இருபுறமும் திறந்த நிலையில் இருந்த கழிவுநீர் கால்வாய்களின் ஓரத்தில் இரும்புக் கம்பிகள் நடப்பட்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து பக்தர்கள் தேரில் உள்ள சாமிக்கு தேங்காய், பழம் வழங்கி அர்ச்சனை செய்ய ஏதுவாக 14 இடங்களில் தேர் நின்று செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. ராஜ வீதிகளில் வலம் வந்த தேர், தேரடியில் நிலையை வந்தடைந்தது.

திருத்தேரோட்டம் குறித்து தமிழ் பண்டிதர் முனைவர் மணிமாறன் கூறுகையில், "கோயிலுக்கு சென்று வழிபட இயலாதவர்கள் தேரையே கோயிலாகக் கொண்டு வழிபடக்கூடிய நிலையை தேர்த்திருவிழா உருவாக்கியது. அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த திருவிழாவானது மக்களிடையே சகோதரத்துவம், ஒற்றுமை உறவை உண்டாக்கும் வகையில் அமைந்தது. மரங்களைக் கொண்டு தேர் செய்யும் மரபு தமிழகத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக வழக்கில் இருந்து வருகிறது. சங்க நூல்களிலும் தேர் பற்றிய செய்திகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. நெடுந்தேர், பொன்தேர், கொமஞ்சி நெடுந்தேர், கொடித்தேர், அணிகொள் தேர் என பல வகையான தேர்கள் உள்ளன" என்றார்.

