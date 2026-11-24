அண்ணாமலையாருக்கு அதிகாலையில் பரணி தீபம் ஏற்றம் - அரோகரா கோஷத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்
இன்று மாலை மலை உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்படுவதைத் தொடர்ந்து, திருவண்ணாமலை நகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் பொதுமக்கள் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபட உள்ளனர்.
Published : November 24, 2026 at 8:09 AM IST
திருவண்ணாமலை: பஞ்சபூதத் தலங்களில் அக்னி தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தியளிக்கும் திருத்தலமாகவும் விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில், உலகப் புகழ்பெற்ற திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பரணி தீபம் இன்று (நவம்பர் 24) அதிகாலை 4 மணிக்கு வெகு விமரிசையாக ஏற்றப்பட்டது. அப்போது கோயில் வளாகம் முழுவதும் ‘அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா’, ‘உண்ணாமுலை அம்மனுக்கு அரோகரா’ என்ற பக்தி முழக்கங்கள் விண்ணை முட்டின.
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதத்தில் நடைபெறும் தீபத் திருவிழா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இந்த ஆண்டுக்கான திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கடந்த நவம்பர் 12-ஆம் தேதி துர்க்கை அம்மன் உற்சவத்துடன் தொடங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 15-ஆம் தேதி 63 அடி உயர தங்கக் கொடிமரத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டு பத்து நாட்கள் பிரம்மோற்சவ விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக சுவாமி - அம்பாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி மாடவீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர். தொடர்ந்து வெள்ளி ரத உற்சவம், மகா தேரோட்டம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று அதிகாலை பரணி தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அண்ணாமலையார் சன்னதியில் அதிகாலை முதலே சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் அதிகாலை 4 மணியளவில் ஆகம விதிகளின்படி பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் பக்திப் பரவசத்துடன் ‘அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா’ என முழக்கமிட்டு வழிபட்டனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இறைவன் அக்னி வடிவமாக விளங்குகிறார் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இவ்விழா நடைபெறுகிறது. பரணி தீபத்தைத் தொடர்ந்து இன்று மாலை 6 மணியளவில் திருவண்ணாமலையில் உள்ள 2,668 அடி உயர அண்ணாமலை உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
இதனை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை நகரம் முழுவதும் பக்தர்கள் வருகையால் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை, கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் பல்வேறு அரசுத் துறைகள் இணைந்து பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்துதல், குடிநீர், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளன.
உலகம் முழுவதும் உள்ள சிவ பக்தர்கள் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை மனதில் நினைத்து மகா தீப தரிசனம் செய்வதற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.