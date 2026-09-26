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அசாமில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட குட்டி யானை 'சிவா' - சிறப்பு பூஜை செய்த வரவேற்ற ராமநாதசுவாமி கோயில் நிர்வாகம்

அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த குட்டி யானையை அப்பகுதி பொதுமக்களும், பக்தர்களும் ஆர்வத்துடன் வந்து பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.

குட்டி யானை சிவாவை வரவேற்ற கோயில் நிர்வாகம்
குட்டி யானை சிவாவை வரவேற்ற கோயில் நிர்வாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 7:56 AM IST

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ராமநாதபுரம்: அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து புதிதாக கொண்டு வரப்பட்ட சிவா என்கிற குட்டி ஆண் யானையை ராமேஸ்வரம் கோவில் நிர்வாகம் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வரவேற்பளித்தது.

உலக பிரசித்தி பெற்ற ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து புதிதாக குட்டி யானை ஒன்று நேற்று (செப்டம்பர் 25) கொண்டு வரப்பட்டது. ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஏற்கனவே பவானி மற்றும் ராமலட்சுமி என்ற இரண்டு பெண் யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன.

இதில், கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஈரோடு, தேக்கம்பட்டி யானைகள் முகாமிற்கு சென்ற பவானி யானை, அங்கு திடீரென உயிரிழந்தது. ஆகையால், கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு 5 வயதில் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ராமலட்சுமி மட்டும் கோயிலில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது.

எனவே கோயிலுக்கு மேலும் ஒரு யானையை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன்படி, அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து 'சென்னை சேவா டிரஸ்ட்' சார்பில் ஐந்து யானைகள் கொண்டு வரப்பட்டு தமிழகத்தின் முக்கிய கோயில்களான மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், திருவண்ணாமலை காஞ்சி காமாட்சி வைத்தீஸ்வரன் கோயில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் ஆகிய தலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இதில் சிவா என்ற குட்டி ஆண் யானை ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் யானையை பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்கான போக்குவரத்து மற்றும் வனத்துறை சார்ந்த நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

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கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து லாரி மூலம் புறப்பட்ட சிவா யானை நேற்று (செப்டம்பர் 25) ராமேஸ்வரம் வந்தடைந்தது. ராமேஸ்வரம் வந்த அந்த யானை கோயில் நிர்வாகத்தின் பராமரிப்பில் வைக்கப்பட்டு, அதற்கு தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

மேலும், அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த குட்டி யானையை அப்பகுதி பொதுமக்களும், பக்தர்களும் ஆர்வத்துடன் வந்து பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். தொடர்ந்து, கோயிலுக்கு வந்த யானைக்கு குருக்கள் வாழைப்பழம் கொடுத்து மாலை அணிவித்து தீபாராதனை காட்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வரவேற்றனர்.

TAGGED:

யானை
ராமேஸ்வரம் கோயில்
RAMESWARAM RAMANATHASWAMY TEMPLE
SIVA ELEPHANT
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