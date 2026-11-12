ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2026; 12 ராசிகளில் யாருக்கு ராஜயோகம்?
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தமிழக அரசியலிலும், மத்திய அரசியலிலும் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனால் மந்திரி சபையில் இருக்கும் சிலருக்கு பதவி பறிபோகலாம் என்கிறார் ஜோதிடர் சங்கர சுப்பிரமணியன்.
Published : November 12, 2026 at 8:05 PM IST
திருநெல்வேலி: ஆன்மீகத்தில் நவகிரகங்களின் பெயர்ச்சி என்பது மனித வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிக்கும் முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு நகரும் போது, அது 12 ராசியினரின் வாழ்க்கையிலும் வெவ்வேறு விதமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.
ராகு கேது பெயர்ச்சி
அந்த வகையில் தற்போது ராகு கேது பெயர்ச்சி நாளை மாலை நடைபெறுகிறது. இந்த பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசியினருக்கு என்னென்ன பலன்கள் ஏற்படும் என்பது குறித்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஜோதிடர் சங்கர சுப்பிரமணியன் நமக்கு பிரத்தியேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.
"ராகு கேது பெயர்ச்சி ஒரு வருடங்கள் 6 மாதம் வரை இருக்கும். பொதுவாக எல்லா கிரகங்களும் கடிகார திசையில் சுற்றும். ஆனால் ராகு கேது என்பது நிழல் கிரகங்கள். இது எதிர் கடிகார திசையில் (Anti Clock) சுற்றும். தற்போது கும்ப ராசியில் ராகுவும், சிம்ம ராசியில் கேதுவும் உள்ளது. நாளை மாலை 6.25 மணிக்கு கும்ப ராசியில் உள்ள ராகு மகர ராசிக்கும், சிம்ம ராசியில் உள்ள கேது கடக ராசிக்கும் பெயர்ச்சி ஆகிறது.
அமைச்சர் பதவி பறிபோகும்
இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி 12 ராசியினருக்கும் பல நல்ல பலன்களையும், சில கெட்ட பலன்களையும் கொடுக்கும். அதாவது ராகு கேது பெயர்ச்சியை ஆகாயத்தில் ஏற்றி பாதாளத்தில் தள்ளும் என்பார்கள். ராகு கேது பெயர்ச்சி அரசியலில் சாதாரணமாக போஸ்டர் ஓட்டுபவரை மந்திரியாக்கும், அதே சமயம் மந்திரி பதவியில் இருக்கும் நபரை சாதாரண தொண்டராக்கும் அளவுக்கு கெட்ட பலன்களையும் கொடுக்கும்.
அரசியலை பொறுத்தவரை ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தமிழக அரசியலிலும், மத்திய அரசியலிலும் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனால் மந்திரி சபையில் மாற்றம் இருக்கும். மந்திரி சபையில் இருக்கும் சிலருக்கு பதவி பறிபோகலாம். ராகு கேது பெயர்ச்சி நடைபெற்ற 30 நாட்களுக்குள் இந்த மாற்றம் நடைபெறும்.
ராகு கேதுக்கு தனியாக ராசி வீடு, சொந்த வீடு கிடையாது. சூரியன் சந்திரனை மறைக்கக்கூடிய சக்தி ராகு கேதுவுக்கு உண்டு. மத்த கிரகங்களில் வக்கிர பெயர்ச்சி உண்டு. ஆனால், ராகு கேதுவுக்கு வக்கிர பெயர்ச்சி கிடையாது. நிரந்தரமாக ஒன்றரை ஆண்டுகள் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்.
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் யார் யாருக்கு பலன்கள்?
மேஷம்
ராகு 10-ஆம் இடத்தில் வருவதால், தொழில் மேன்மை அடையும். தொழில் பெருகும். கூட்டு தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பணி மாறுதல் ஏற்படக்கூடும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற சம்பளம் கிடைக்கும்.
கேது 4-ல் இருப்பதால் பழைய வாகனங்கள் வைத்திருப்போர் புதிய வாகனம் வாங்குவார்கள். ஏற்கனவே கார் வைத்திருப்பவர்கள். சொகுசு கார் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். மேலும் வீடுகளை புதுப்பிப்பது, புதிய வீடு வாங்குவது போன்றவை நடக்கும்.
ரிஷபம்
கேது மூன்றாம் இடத்திலும், ராகு 9 ஆம் இடத்திலும் இருக்கிறது. மூன்றாம் இடத்தில் சாணக்கிய கேது இருப்பதால், தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாக மாறும். எடுத்த காரியங்கள் வெற்றியடையும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் ஏற்படும். ஒன்பதாம் இடத்தில் ராகு இருப்பதால் அது பாகிஸ்தானம். எனவே திடீர் செல்வத்தை கொடுக்கும். ராகு பெயர்ச்சி திடீர் பணவரவை கொடுக்கும்.
மிதுனம்
மிதுனத்திற்கு இரண்டாம் இடத்தில் கேதுவும், எட்டாம் இடத்தில் ராகுவும் இருப்பதால் வெளிநாட்டு தொடர்பு ஏற்படும். பண வரவுகள், குடும்பத்தில் சந்தோஷம் ஏற்படும். வேலை விஷயமாக வெளியில் செல்ல வேண்டியிருக்கும், உறவினர்களை அதிகம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். உறவினரின் நல்ல காரியங்களை முன் நின்று நடத்தும் சூழல் ஏற்படும். மேலும் ராகு எட்டில் இருப்பதால் காரியம் தாமதமாகும். ஆனால் வெற்றி கிடைக்கும். பல அதிசயங்கள் நடக்கும். ஆனால் உடல் நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கடகம்
ஜென்ம ராசியில் கேதுவும், ஏழாம் இடத்தில் ராகுவும் இருக்கிறது. அதிபதியான சந்திரனில் கேது இருக்கிறது. அதனால் ஜென்ம கேது உங்களுக்கு பெயர் புகழ், சமூகத்தில் மரியாதை, அந்தஸ்து என அனைத்தையும் கொடுக்கும். ஏழாம் இடத்தில் ராகு இருப்பதால் நெருங்கிய நண்பர்களை பிரியும் சூழல் ஏற்படும். ராகு கெட்ட நண்பர்களை பிரித்து விட்டு, புதிய நல்ல நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும். பலருக்கு வெளிநாடு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே கடக ராசிக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சியால் நல்லதே நடக்கும்.